Au Canada, un médecin va en justice pour des allégations de soins de fin de vie

Après plus de 30 ans passés à soigner des patients gravement malades aux urgences et aux soins intensifs, le Dr Scott Anderson se prépare à affronter l’hôpital où il travaille à London, en Ontario, dans une affaire qualifiée d’« inhabituelle » par les avocats et potentiellement coûteux pour les contribuables ontariens.

Anderson a intenté une poursuite de 6,25 millions de dollars contre le London Health Science Centre (LHSC), accusant l’hôpital de ne pas l’avoir informé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour d’éventuels meurtres de patients.

Anderson dit qu’il n’en a été informé qu’après qu’une enquête de sept mois l’ait disculpé. Il dit que cela est contraire à la politique de l’hôpital en matière de transparence envers le personnel médical.

Les allégations, qui incluent la diffamation de la part de l’hôpital, n’ont pas été testées devant les tribunaux.

« J’ai eu toutes les émotions possibles. J’ai eu de la tristesse. J’ai eu du désarroi. J’ai eu le sentiment d’être trahi », a déclaré Anderson dans une entrevue exclusive avec CTV News.

Un nouveau responsable de l’hôpital a déclaré à Anderson en mars qu’une ancienne infirmière avait déposé une plainte l’année précédente concernant ses soins à un patient âgé.

Dans la déclaration d’Anderson, déposée auprès du tribunal de l’Ontario et datée du 4 juillet, il affirme que la plainte soutenait que son « administration de soins de fin de vie équivalait à un meurtre à plusieurs reprises, entre autres choses ».

L’infirmière a initialement déposé une plainte auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (CPSO), indique la déclaration. Cependant, le CPSO a renvoyé le dossier à l’hôpital puisque celui-ci ne peut traiter que les plaintes déposées par les patients.

Le patient âgé est décédé en 2014, deux ans avant que le gouvernement fédéral n’adopte une loi permettant à certains Canadiens de demander l’aide médicale à mourir. La déclaration d’Anderson indique qu’il « est réputé dans la province pour être l’un des rares médecins en Ontario à fournir des services d’AMM aux adultes canadiens admissibles ».

Sa préoccupation est que l’allégation aurait pu suggérer qu’il effectuait une assistance médicale à la mort avant que cela ne soit légal. « La dernière chose que vous souhaitez en tant que médecin de l’AMM, c’est d’avoir des allégations de meurtre non fondées. Cela nuit à votre carrière », a déclaré Anderson.

Anderson dit qu’il n’a jamais vu la plainte et qu’on lui a assuré qu’elle avait fait l’objet d’une enquête et qu’elle avait été jugée infondée.

Il a découvert que malgré cela, quelqu’un du London Health Sciences Centre avait ordonné une deuxième enquête. L’hôpital avait réuni une équipe d’enquêteurs, dont certains, selon lui, étaient ses collègues, qui ont examiné pendant sept mois quelque 600 décès de patients à l’hôpital. Encore une fois, il n’a été informé qu’une fois l’enquête terminée.

La déclaration de défense de l’hôpital, datée du 20 septembre, indique également que la recherche n’a pas permis d’identifier la personne correspondant à la description décrite par l’infirmière. Le document indique également que « l’enquête qui a été menée a complètement disculpé le Dr Anderson ».

Anderson dit qu’on lui a dit qu’à aucun moment ses soins n’étaient « inférieurs aux normes », une expression utilisée dans la déclaration de défense. Anderson dit qu’il considère que cela signifie que tous les cas enquêtés étaient les siens.

Pourtant, les responsables de l’hôpital ont refusé de lui donner plus d’informations sur l’enquête. Il a déposé une demande d’accès à l’information auprès de l’hôpital qui a été rejetée.

« J’ai essayé à plus de dix reprises d’obtenir une copie de la plainte pour savoir qui avait mené cette enquête. Comment a-t-elle été menée ? Qui était impliqué ? Et à aucun moment ils n’ont accepté de me rencontrer ou de parler. de quelque manière que ce soit à ce sujet », a-t-il déclaré à CTV News.

« (Nous) ne comprenons pas pourquoi il a été traité de cette façon », a déclaré Andrew Graham, son avocat. « C’est inhabituel d’après mon expérience. C’est un employé de longue date et précieux de l’hôpital, il a toujours été en règle. »

Les responsables du London Health Sciences Centre ont répondu par courrier électronique à CTV News en écrivant : « Comme cette affaire est devant les tribunaux, le LHSC ne fera pas de commentaires supplémentaires. »

Dans une déclaration de défense déposée au tribunal, l’hôpital écrit qu’il « n’a pas été en mesure d’identifier un patient correspondant à la description figurant dans le rapport de l’infirmière » et nie avoir envers Anderson une obligation fiduciaire d’être informé de l’enquête.

« Le Dr Anderson n’était pas tenu de répondre à aucune allégation puisque l’hôpital a déterminé que l’allégation n’était pas fondée et qu’aucune réponse du Dr Anderson n’était requise », indique la déclaration de la défense.

LHSC nie également les allégations de diffamation d’Anderson, ajoutant qu’il « n’a subi aucun dommage ».

Anderson dit qu’il aurait coopéré à toute enquête sur ses soins aux patients. Mais il maintient qu’il avait le droit de savoir qu’il faisait l’objet d’une enquête, ainsi que le droit de coopérer et de défendre son travail, étant donné qu’il estime que sa réputation est en jeu.

Sa carrière pourrait dépendre de l’issue de cette affaire, qu’il a choisi de rendre publique pour faire savoir aux autres agents de santé que les administrateurs d’hôpitaux doivent être tenus responsables lorsqu’ils abusent ou étendent trop leur pouvoir.

« C’est une période très difficile ces jours-ci pour le secteur des soins de santé… Je pense que s’il y avait un problème avec les soins (de quelqu’un), il serait résolu de manière professionnelle et respectueuse », a déclaré Anderson.

LA PEINE DE REGARDER

Certains experts juridiques estiment que cette affaire mérite d’être surveillée.

« Il faut beaucoup de courage aux médecins pour s’attaquer à leur hôpital et poursuivre leur hôpital », a déclaré Brooke Shekter, avocate à Oakville, en Ontario, spécialisée en droit de la santé.

« C’est pourquoi contester le LHSC est une démarche si audacieuse, car il n’y a qu’un seul système hospitalier à Londres », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’Anderson aurait dû avoir la possibilité de répondre à la plainte.

Elle dit qu’elle représente d’autres agents de santé qui se sentent lésés par les administrateurs, mais qui craignent de perdre leur emploi ou leurs privilèges hospitaliers s’ils contestent leur traitement.

« En conséquence, (…) la prise de décision à l’hôpital reste totalement incontrôlée (…) et cela crée un environnement de travail vraiment toxique », a déclaré Shekter.

Cette affaire, a-t-elle ajouté, est également un signal d’alarme pour les patients.

« Nous devons nous soucier de la manière dont les médecins sont gouvernés et traités dans leurs hôpitaux publics si nous voulons pouvoir nous rendre dans ces hôpitaux et prodiguer des soins aux patients de haute qualité », a déclaré Shekter.

CAS COÛTEUX

Le London Health Sciences Centre a embauché un cabinet d’avocats de Toronto pour défendre l’affaire devant les tribunaux, une affaire qui, selon Anderson, aurait pu être évitée si le centre avait plutôt partagé ouvertement des informations avec un médecin que son enquête avait jugé innocent.

L’affaire pourrait s’avérer coûteuse pour les contribuables puisque les hôpitaux sont financés à même l’argent des contribuables provinciaux.

« Je pense que les hôpitaux ont généralement la responsabilité éthique d’éviter les poursuites judiciaires douteuses, car les coûts peuvent être supportés par les contribuables, mais il reste à voir exactement ce que cela nécessiterait et cela dépendra des cas », selon Maxwell Smith, bioéthicien. et professeur adjoint à la faculté des sciences de la santé de l’Université Western à Londres.

« À moins qu’il y ait des raisons de croire que le fait d’informer un médecin d’une plainte déposée contre lui pourrait compromettre l’intégrité de toute enquête… il est préférable de communiquer de manière proactive et transparente aux médecins l’existence et la nature des plaintes déposées contre eux », a-t-il ajouté.

Les coûts de l’enquête et du procès inquiètent Anderson, qui maintient que son objectif dans la poursuite est l’information et la transparence, pas l’argent, les dommages étant une incitation à amener les responsables de l’hôpital à la table.

« Je pense que les fonds publics consacrés à la santé devraient être consacrés aux patients, aux équipements, aux médicaments, aux ressources et aux soins infirmiers », a-t-il déclaré.