TORONTO – Pendant les applaudissements, les coudes de célébration, les flashs de la caméra, Colette Cameron a regardé à travers les larmes alors que quatre de ses collègues se faisaient piquer lundi avec les premières vaccinations contre le coronavirus du pays. Puis elle a enlevé sa veste de costume pour les suivre elle-même. «C’était accablant», a déclaré Mme Cameron, infirmière autorisée et travailleuse sociale, qui dirige une maison de soins infirmiers à Toronto qui a connu l’une des premières éclosions de la ville. «Je souhaite que tout le monde puisse bénéficier de ce soutien afin que personne ne se sente aussi seul que nous. Nous étions désespérés. Le début de la campagne de vaccination du Canada a été émouvant, les premières précieuses doses étant allées aux gens des maisons de soins infirmiers: les travailleurs de la santé à Toronto et les résidents de Montréal et de Québec. C’était la reconnaissance du fait que les maisons de soins infirmiers étaient au point zéro au Canada en ce qui concerne à la fois les ravages cruels de Covid-19 et la tempête de critiques sur le manque de préparation du pays. Plus de 460000 personnes ont été testées positives pour le coronavirus au Canada et 13400 en sont décédées.

«Nous n’avons jamais distribué autant de boîtes Kleenex que ces derniers jours», a déclaré Sue Graham-Nutter, chef de la direction des centres Rekai, qui gère deux maisons de soins infirmiers à Toronto pour recevoir les premières vaccinations du pays. «Nous avons les images de ce qui s’est passé sur les sols.» Moins d’une semaine après que le Canada soit devenu le troisième pays au monde à approuver le vaccin créé par le pharmacien américain Pfizer et une entreprise allemande, BioNTech, la première expédition arrivé à un aéroport de Montréal dimanche soir. À partir de là, donnant le coup d’envoi du plus grand programme d’inoculation jamais réalisé au pays, les boîtes de flacons congelés ont été dispersées dans 14 sites à travers la majeure partie du pays, équipés de congélateurs spéciaux pour le vaccin, qui doit être conservé à des températures ultra froides.

Avec une population relativement petite de seulement 38 millions d’habitants, le Canada a accepté d’acheter jusqu’à 76 millions de doses à Pfizer et 414 millions de doses d’autres vaccins potentiels à d’autres entreprises. Anita Anand, ministre canadienne des services publics et des achats, a décrit cela comme «le plus grand nombre de doses par habitant de tous les pays du monde» lors d’une conférence de presse lundi. Les premières vaccinations ont été un moment de triomphe pour le gouvernement canadien, et cela n’aurait pas pu arriver à un moment plus favorable: le virus fait rage à travers le pays dans sa deuxième vague, et une grande partie du Canada est en lock-out.