Au Canada, l’art de marchander les prix me manque

Ouvrez cette photo dans la galerie : Illustration de Marley Allen-Ash

La négociation sur un marché est une forme d’art élégante, semblable à une partie de danse et d’échecs simultanée entre deux inconnus. Ayant grandi à Ganzhou, en Chine, mes grands-parents m’emmenaient au marché en plein air tous les week-ends pendant qu’ils marchandaient leurs courses. C’est une scène dont j’ai été privé depuis longtemps depuis que j’ai déménagé au Canada à l’âge de huit ans.

Dernièrement, je pense sans cesse au marché de Rwebikoona à Mbarara, en Ouganda, près de chez moi où j’ai vécu un été tout en faisant des recherches à l’université locale.

Au cours des huit minutes de marche jusqu’au marché, j’ai parcouru des routes de terre pleines de cratères englouties par des nuages ​​de poussière apportés par le passage fréquent des boda-bodas, qui sont des motos-taxis qui constituent le principal moyen de déplacement dans la ville. Il n’y a ni trottoirs ni feux de circulation. De chaque côté de la route se trouvent des gouttières souvent remplies d’eaux usées brutes. À l’heure du dîner, la ville entière est remplie d’une douce brume brune provenant de la fumée de tous ceux qui cuisinent au charbon de bois, rendant le coucher de soleil marron encore plus romantique. Juste avant d’arriver au marché, il y avait une station-service protégée par un garde tenant un AK-47.

Sur le marché, des centaines de vendeurs se sont répartis dans les rangées d’étals, tandis que des dizaines d’autres étaient assis sur des bâches sur le sol de terre jaune devant le marché, et beaucoup vendaient des fruits depuis l’arrière de leurs vélos. De tout, des bébés mangues et bananes aux gros ananas et pastèques, des aubergines à un hybride entre le bok choy et la laitue que je n’ai jamais vu auparavant, des tongs à l’électronique, des poulets vivants au poisson.

J’ai été accueilli par l’odeur parfumée des chapatis cuisinés dans les nombreux stands devant le marché. Il y a l’odeur de la viande fraîche hachée par les bouchers, l’arôme familier des légumes pourris dont je me souviens du marché de Ganzhou et l’odeur des brochettes de chèvre rôties dans le restaurant d’à côté. J’entendais les rires des enfants qui couraient en jouant à cache-cache, et des vieilles dames qui bavardaient côte à côte devant leurs stands. Sur le marché ougandais, plus que partout ailleurs, j’ai senti le pouls de la ville et j’ai vu les espoirs et les luttes de la population dans leur forme la plus brute.

Des dizaines et des dizaines de femmes penchées sur des machines à coudre confectionnaient des robes et des chemises. Les hommes sciaient du bois et fabriquaient des meubles en bois dans un autre coin du marché. D’autres encore ont soudé des appareils électroniques dans une poignée d’ateliers de réparation. Partout où je regardais, il se passait quelque chose de différent, une couche après l’autre d’agitation, un dynamisme que je ne trouverai jamais dans les supermarchés et les centres commerciaux de Toronto, ni dans aucune ville du monde développé d’ailleurs.

Les vendeurs ont essayé d’attirer mon attention en m’appelant « mon ami », « mon frère », « Chine », « Japon » ou « Mizungu », le mot local pour étranger. Une fois qu’ils ont attiré mon attention, la danse des négociations a commencé.

« Combien pour la pastèque? » Je demanderais.

« 6 000 shillings », a répondu l’homme. « Ils sont très bons. »

Il n’y a aucune étiquette de prix nulle part sur le marché. Un ami m’a dit que les vendeurs essaieraient toujours de me facturer le double de ce qu’ils facturent aux locaux. Mais il y a un art dans la négociation, quelque chose que mes grands-parents m’ont appris sur les marchés sales de Ganzhou il y a plus de 20 ans. Une méthode consiste à indiquer au fournisseur combien facturent ses concurrents.

«J’ai acheté une pastèque pour 3 000 hier, de la même taille», ai-je dit.

« Le prix a augmenté parce que le temps est très sec », a-t-il menti. « Et ma pastèque est meilleure. »

Je suis parti.

Une autre tactique consiste simplement à nommer le prix et à le suivre. Au vendeur suivant, j’ai dit : « Je vous en donnerai 3 000 pour cette pastèque, d’accord ?

« 4 000 », a répondu la dame. Son enfant me regarde avec fascination et admiration, probablement l’une des premières fois où elle voit quelqu’un qui me ressemble, et détourne le regard avec timidité lorsque je lui souris.

« 3 500 », ai-je répondu, ayant envie de pastèque et fatigué de négocier si longtemps. Elle accepte et je prends la pastèque.

Dans ce marché de terre chaotique, à moitié monde d’où je suis né et à moitié monde de l’endroit où j’appelle maintenant mon chez-moi, j’ai trouvé un morceau de mon passé perdu et j’ai redécouvert mon paradis.

Si seulement je pouvais ramener une partie de ce paradis au Canada. Avant que ma famille ne quitte la Chine, un de mes oncles m’a dit qu’immigrer dans un pays développé revenait à échanger un endroit « sale, bruyant mais excitant » contre un endroit « confortable, propre mais ennuyeux ». Il m’a demandé de réfléchir si cela en valait la peine.

Pour la plupart, je dirais que oui, même si certaines parties du vieux monde me manquent souvent.

Cependant, en tant qu’immigrants, nous pouvons peut-être trouver d’autres moyens d’essayer d’apporter le dynamisme de l’ancien monde au Canada – avec davantage de marchés en plein air, avec des vendeurs de nourriture de rue qui vendent plus que de simples hot-dogs, en créant une scène artisanale locale animée. et d’autres festivals culturels. De cette façon, chacun peut bénéficier du meilleur des deux mondes.

Li (Danny) Liang vit à Vancouver.