Au camp de Saints, les receveurs avec des curriculum vitae courts se font tirer dessus

METAIRIE, Louisiane: Lorsque Jameis Winston et Tayson Hill sont revenus pour passer lors des exercices 11 contre 11 au camp d’entraînement des Saints mercredi, ils n’avaient pas la possibilité de lancer au receveur Michael Thomas ou au vétéran établi Tre’Quan Forgeron.

Au lieu de cela, leurs principales cibles comprenaient Chris Hogan, qui jouait à la crosse professionnelle avant sa récente signature, ou Jalen McCleskey et le choix de septième ronde de 2021 Kawaan Baker, qui n’ont pas encore fait leurs débuts dans la NFL.

Une intrigue secondaire notable de la compétition de quart-arrière très scrutée des Saints implique des joueurs à l’autre bout des passes essayant de prouver qu’ils appartiennent à une infraction qui entrera dans la saison régulière sans ses récepteurs les plus accomplis à partir de 2020.

L’entraîneur du receveur large des Saints, Curtis Johnson, a déclaré qu’il y avait une grande opportunité » pour les receveurs moins annoncés essayant de faire partie du club.

Vous pouvez dire comment ils jouent. Ces gars plongent. Ils se bousculent, a-t-il dit, notant que l’entraîneur Sean Payton a l’habitude de donner une chance à des inconnus relatifs s’ils surpassent ceux qui sont arrivés au camp avec des antécédents plus impressionnants.

Si vous êtes bon et que vous pouvez apprendre le livre de jeu et que vous faites des jeux, nous serions ravis de vous avoir, a déclaré Johnson.

Les Saints avaient déjà laissé Emmanuel Sanders partir en agence libre lorsqu’ils ont appris en juin que Thomas aurait besoin d’une intervention chirurgicale pour réparer une blessure persistante à la cheville de la saison dernière, retardant probablement son début de campagne 2021.

Mardi, Smith, un contributeur régulier avec 34 attrapés pour 448 verges et quatre touchés la saison dernière, s’est arrêté boiteux et a quitté l’entraînement avec une maladie non divulguée. Il a également raté l’entraînement de mercredi, tout comme Deonte Harris, un spécialiste des retours qui, à sa troisième saison professionnelle, semble sur le point de jouer un rôle plus important en tant que receveur.

Ces absences ont entraîné une augmentation des snaps de la première équipe pour Marquez Callaway, un pro de troisième année qui a fait ses débuts dans la NFL la saison dernière, n’a jamais attrapé une passe de touché et se retrouve maintenant en compétition pour un rôle de départ.

Très enthousiasmé par lui, un enfant qui a fait quelques jeux pour nous l’an dernier, a déclaré l’entraîneur des receveurs Curtis Johnson à propos de Callaway, qui a capté 21 passes pour 213 verges la saison dernière. La plus grande chose à propos de Callaway est simplement l’inexpérience des jeux de la NFL. Mais il est très intelligent, capte tout bien. J’aime la façon dont il sépare et attrape le ballon.

Hogan, mieux connu pour ses contributions aux championnats de la Nouvelle-Angleterre en 2016 et 2018, a réalisé plusieurs captures à chaque entraînement sur tout le terrain. C’est un signe encourageant pour un joueur qui, à 33 ans, n’était pas sûr d’avoir une autre chance dans la NFL.

Je n’étais pas sûr de ce que mon avenir réservait dans le football, a déclaré Hogan.

Son avenir immédiat pourrait être en tant que leader vétéran du corps des receveurs des Saints.

Aime-le. Heureux de l’avoir, a déclaré Johnson. Vous connaissez des programmes gagnants. C’est déjà un leader. Il fait des pièces de théâtre. Il fait aligner les gars.

McCleskey a attiré l’attention des entraîneurs avec sa vitesse et ses mains sûres. Son père, JJ, a été arrière défensif de la NFL pendant huit ans avec la Nouvelle-Orléans et l’Arizona, et est maintenant l’entraîneur secondaire de Tulane.

Maintenant dans sa deuxième saison professionnelle hors de Tulane, le jeune McCleskey a passé le camp d’entraînement 2020 avec Atlanta mais a été coupé en septembre dernier.

Vous pouvez dire que c’est un enfant d’entraîneur », a déclaré Johnson, ajoutant qu’il trouvait que McCleskey rappelait l’ancien receveur de LSU et des Saints Devery Henderson. Jalen a l’air vraiment bien pour nous.

Lil’Jordan Humphry, maintenant dans sa troisième saison hors du Texas, est également dans le mix. Son cadre de 6 pieds 4 pouces et 225 livres fait de lui une grande cible.

Mais Harris à 5 pieds 6 s’est également démarqué au camp, capturant une passe en profondeur de Winston pour un touché lors d’un travail à 11 contre 11 lors de l’entraînement d’ouverture.

En comparant certains des attributs de Harris à ceux de l’ancien porteur de ballon des Saints Darren Sproles, Johnson a déclaré que Harris devait jouer un rôle plus important dans l’offensive.

Ce gamin est très, très explosif », a déclaré Johnson. Il est jeune. Il est rapide. Il est excitant. Il suffit de le mettre dans l’espace avec le ballon dans les mains. C’est un gars électrique.

Notes : Les Saints ont signé le demi de coin Adonis Alexander après avoir placé le demi de coin Keith Washington dans la réserve des blessés. … Payton a indiqué que les Saints prendraient leur temps pour ramener le secondeur Kwon Alexander nouvellement signé à l’entraînement complet. Après qu’Alexander ait passé l’intersaison à se remettre d’une blessure d’Achille en décembre, a déclaré Payton, la pire chose que nous puissions faire est de le renvoyer immédiatement à l’entraînement.

