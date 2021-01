Au Cachemire, tombe vide d’un adolescent tué par les troupes indiennes

Puis il s’est levé, a tourné le dos et a regardé la foule.

« Je veux le corps de mon fils, » rugit-il. « Je demande à l’Inde de me rendre le corps de mon fils. »

La police a déclaré que les forces gouvernementales avaient abattu le fils de 16 ans d’Ahmed, Athar Mushtaq, et deux autres jeunes hommes le 30 décembre lorsque les hommes ont refusé de se rendre à la périphérie de la ville de Srinagar. Ils ont décrit les hommes comme des «compagnons inconditionnels des terroristes» en opposition à la domination indienne.

Les familles des hommes insistent sur le fait qu’ils n’étaient pas des militants et ont été tués de sang-froid. Il n’y avait aucun moyen de confirmer indépendamment les deux allégations.

« C’était une réunion bidon », a crié un Ahmed en deuil, alors que la foule rassemblée autour de lui dans le cimetière du village sud de Bellow criait des slogans exigeant justice.

Les autorités les ont enterrés dans un cimetière isolé à 115 kilomètres de leurs villages ancestraux.

Selon une politique lancée en 2020, les autorités indiennes ont enterré des dizaines de rebelles cachemiris dans des tombes non marquées, empêchant leurs familles d’avoir des enterrements appropriés. La politique a contribué à l’indignation généralisée anti-indienne dans la région contestée.

L’Inde a longtemps compté sur la force militaire pour garder le contrôle de la partie du Cachemire qu’elle contrôle. Il a mené deux guerres dans la région avec le Pakistan, qui revendique également la zone montagneuse. Un soulèvement armé contre le contrôle indien depuis 1989 et les actions indiennes qui ont suivi ont tué des dizaines de milliers de civils, de rebelles et de forces gouvernementales.

En août 2019, l’Inde a révoqué le statut semi-autonome du Cachemire, réduit les couvre-feux et les pannes de communication et arrêté des milliers de personnes, provoquant l’indignation et la ruine économique. Depuis lors, les autorités ont promulgué une série de lois et de politiques que les habitants et les critiques considèrent comme faisant partie du projet de l’ère coloniale de l’Inde dans cette région instable.

Les Cachemiris accusent depuis des années les forces indiennes d’attaquer des civils en toute impunité et d’abus de pouvoir. Les troupes ont été accusées d’avoir organisé des fusillades et ont ensuite déclaré que les victimes étaient des militants pour réclamer des récompenses et des promotions.

Le meurtre d’Athar est survenu des mois après un rare aveu d’actes répréhensibles par l’armée indienne, qui a admis que les soldats avaient outrepassé leurs pouvoirs légaux dans la mort de trois hommes locaux qui l’avaient initialement décrit comme des terroristes pakistanais. La police a conclu qu’un officier de l’armée indienne et deux « sources de l’armée » civiles avaient tué les trois travailleurs « après avoir pris leur identité et les avoir qualifiés de terroristes purs et durs ». L’officier a été accusé de meurtre.

Les craintes et la colère des Cachemiris face à de tels incidents ont été exacerbées par la nouvelle politique consistant à ne pas identifier les personnes tuées ou leurs employés et à refuser de rendre leurs corps à leurs familles.

Les autorités affirment que la politique vise à arrêter la propagation du coronavirus, mais les militants des droits et les résidents affirment que c’est un effort du gouvernement pour éviter de grands funérailles qui alimentent plus de ressentiment contre l’Inde.

L’inspecteur général de police Vijay Kumar a déclaré dans une récente interview avec le journal The Hindu que la politique « a non seulement arrêté la propagation des infections COVID, mais a également arrêté la glorification des terroristes et évité les problèmes potentiels d’ordre public. «

Cependant, les autorités n’ont pas arrêté les funérailles parrainées par l’État pour les forces gouvernementales tuées lors des combats avec les rebelles.

« Le fait de ne pas rendre les corps des personnes tuées est une humiliation pour l’humanité », a déclaré Zareef Ahmed Zareef, un défenseur des droits civiques et éminent poète cachemirien.

Des familles désemparées de militants et de civils tués par les forces gouvernementales ont demandé à plusieurs reprises que les autorités hindoues autorisent les rituels finaux et les enterrements appropriés dans les villages ancestraux de religion musulmane. Les moyens ont été rejetés à plusieurs reprises. Les familles ont parfois visité discrètement les cimetières isolés, marquant les tombes de leurs proches avec des pierres et griffonnant leurs noms avec des pinceaux.

Jusqu’en avril de l’année dernière, les troupes indiennes avaient remis les corps des rebelles à leurs proches pour l’enterrement. Depuis lors, 158 militants ont été enterrés dans des endroits reculés, selon la police.

Le corps d’Athar a été le dernier à être refusé à des proches l’année dernière. Le 30 décembre, quand Ahmed a reçu la nouvelle du meurtre de son fils, il s’est précipité vers un poste de police à Srinagar où le corps d’Athar était détenu. Lorsque la police a par la suite emmené le corps, ainsi que celui des deux autres hommes, dans une montagne isolée pour y être enterré, Ahmed a suivi.

Il a été arrêté à plusieurs reprises en cours de route, mais a supplié les troupes indiennes de lui montrer une dernière fois le visage de son fils, a-t-il déclaré. Quand il a finalement atteint le cimetière, il a été brisé.

Ahmed a déclaré que les tombes avaient été creusées par un engin de terrassement, contrairement à la pratique traditionnelle de creuser avec des pelles et généralement marquées avec des pierres tombales en marbre.

« Ce n’étaient pas des tombes, mais des fosses creusées à la hâte », a-t-il dit. « J’ai abaissé mon fils dans ce trou moi-même. »

Les experts et les militants des droits de l’homme affirment que refuser de rendre les corps aux familles est un crime.

«C’est une violation complète du droit international et des Conventions de Genève», a déclaré Parvez Imroz, un avocat renommé des droits de l’homme. « C’est même contraire à la loi locale. »

Le meurtre d’Athar et les funérailles à distance ont provoqué le deuil public, des milliers de personnes exigeant sur les réseaux sociaux de «rendre les corps».

Dans l’humble maison de sa famille à Bellow, des personnes en deuil ont entouré la mère en deuil d’Athar. Sa sœur a crié: «Mère, aie patience. Il reviendra. Il m’a promis qu’il le ferait. «

Dans le cimetière, la tombe qu’Ahmed avait creusée pour son fils est restée vide.

Saaliq et Hussain ont rapporté de New Delhi.