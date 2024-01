Au buzzer : Indiana 74, Iowa 68 – À l’intérieur du hall

Réflexions rapides sur une victoire 74-68 contre l’Iowa :

Comment cela s’est passé

Après n’avoir pas réussi à marquer 3 points lors de la défaite de samedi contre l’Illinois, les Hoosiers étaient brûlants depuis le périmètre pour débuter contre l’Iowa à Assembly Hall. Les Hoosiers ont réalisé cinq triples, ce qui les a propulsés à 39 points en première mi-temps et à un excellent 1,25 point par possession. Mackenzie Mgbako a réalisé une paire de triples, tout comme Anthony Leal. Kel’el Ware a également fait un 3 et a récolté 12 points, quatre rebonds et deux tirs bloqués en 17 minutes en première mi-temps après son retour d’une blessure à la cheville. L’Indiana a été tout aussi impressionnante défensivement, limitant l’Iowa à 27,3 pour cent de tirs sur le terrain et à seulement 0,9 point par possession dans les 20 premières minutes. À un moment donné, l’Indiana a tenu l’Iowa sans but pendant près de sept minutes. Les Hoosiers menaient 39-22 avec 1:27 à jouer à la mi-temps avant qu’un 6-0 des Hawkeyes ne le ramène à 39-28 à l’entracte. L’Indiana a joué presque toute la mi-temps sans Malik Reneau, qui s’est fait marcher le pied dans la peinture et est reparti avec une blessure au pied après seulement deux minutes et demie.

Au moment du temps mort des médias des moins de 16 ans, les Hoosiers menaient 44-35 après un panier à 3 points de Payton Sandfort, son quatrième du match, à 16 :56. Un autre panier à 3 points de Sandfort a ramené les Hawkeyes à six à 44-38 avec 15 :45 à jouer. Les Hawkeyes ont égalisé le match à 49 avec 10 :37 à jouer sur un lay-up de Tony Perkins et ont pris les devants sur un jeu à 3 points de Josh Dix à 8 :43. Mais Indiana a repris l’avantage sur un tir à 3 points de Leal à 59-58 avec 6:58 à jouer. Une paire de lancers francs de Kel’el Ware a permis de mener à quatre à 64-60 avec 4:32 à jouer. Mais les Hawkeyes l’ont réduit à deux sur un seau d’Owen Freeman en transition au temps mort des moins de quatre ans.

Six points consécutifs de l’Iowa ont donné l’avantage aux Hawkeyes 66-64, et avec un peu plus de deux minutes à jouer, Xavier Johnson a attaqué le bord, a été victime d’une faute et est tombé violemment sur son bras et a dû quitter le match. Trey Galloway a réalisé les deux lancers francs à la place de Johnson pour égaliser le score à 66. Après un temps mort et avec seulement 2,9 secondes à jouer au chronomètre des tirs, le long 2 de Sandfort avec 1:42 à jouer a redonné l’avantage à l’Iowa à 68-66. Lors de la prochaine possession d’IU, Gabe Cupps a marqué 3 points pour donner à IU une avance de 69-68. L’Iowa l’a retourné lors de sa possession suivante et a commis une faute sur Trey Galloway, qui a effectué l’un des deux lancers francs pour porter le score à 70-68 UI. Après un 3 points manqué par Sandfort, la possession suivante de l’Indiana s’est terminée par un corner 3 manqué par Mgbako, mais Galloway a trouvé Kel’el Ware sous le panier pour un seau pour porter le score à 72-68 à 26,1 secondes de la fin. Josh Dix a raté un 3 points sur la possession suivante et l’Iowa a commis une faute sur Leal, qui a effectué les deux lancers francs pour sceller la victoire.

Des artistes remarquables

Ware a mené les Hoosiers avec 23 points, 10 rebonds et trois tirs bloqués en 35 minutes. Leal a marqué un sommet en carrière de 13 points en 22 minutes. Il a également réussi sept rebonds. Indiana avait +13 avec Leal au sol.

Des statistiques qui se démarquent

L’Indiana est allé 8 pour 22 sur 3, a dominé l’Iowa 15-4 sur les points de la deuxième chance et 32-24 dans la peinture. Les Hoosiers ont également limité l’Iowa à 68 points, soit plus de 17 points de moins que leur moyenne de la saison. IU a également dépassé l’Iowa 45-32.

Statistiques individuelles finales en UI

Statistiques finales sans tempo

Spectacle d’après-match de l’Assemblée téléphonique

