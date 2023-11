Au buzzer : Indiana 69, Florida Gulf Coast 63 – À l’intérieur du hall

Réflexions rapides sur une victoire 69-63 contre la Florida Gulf Coast :

Comment cela s’est passé

Après une belle performance contre NAIA Marian vendredi soir, l’Indiana a été disjointe offensivement pour débuter contre la côte du golfe de Floride. Les Hoosiers n’ont eu aucun flux offensif et ont presque réussi autant de lancers francs (18) que de buts sur le terrain (20) dans les 20 premières minutes. Malheureusement pour Indiana, les tirs ne tombaient pas de la ligne. Les Hoosiers ont tiré un lamentable 10 sur 18 sur le terrain en première mi-temps. L’Indiana a connu plusieurs longues périodes de sécheresse en première mi-temps, dont une qui a duré plus de sept minutes. Kel’el Ware a été un point positif, totalisant huit points, huit rebonds et trois tirs bloqués en 17 minutes. Défensivement, l’Indiana a accordé cinq tirs à 3 points, mais a limité les Eagles à seulement 0,82 points par possession.

Indiana a été meilleur offensivement pour commencer la seconde mi-temps, marquant 10 points dans les premières 4 :14 pour se forger une avance de quatre points à 38-34. Malik Reneau avait six de ces 10 points. Mais la Florida Gulf Coast a eu une réponse, en marquant trois points consécutifs pour égaliser le match à 40 avec 13:52 à jouer. Les Eagles ont porté l’avance à six à 48-42 avec 10:54 à jouer sur un 3 points de Dallion Johnson. Mais l’Indiana a répondu avec une course de 10-0 pour prendre un avantage de 52-48 avec 8:41 à jouer, forçant Pat Chambers à utiliser un temps mort. La course s’est étendue à 14-0 avant que la Florida Gulf Coast ne marque sur un sauteur de Johnson à 5:52 de la fin. Les Hoosiers ont augmenté l’avance à 11 sur un panier à 3 points de Gabe Cupps avec 3:58 à jouer. La côte du golfe de Floride n’a cependant pas abandonné. Les Eagles ont utilisé une séquence de 8-0 en 42 secondes pour revenir à deux à 65-63. Xavier Johnson a réussi un lancer franc à 28,2 secondes de la fin pour donner à Indiana une avance de 66-63. Après un tir à 3 points manqué sur la côte du golfe de Floride par Chase Johnston, Johnson est revenu à la ligne et a fait une paire pour porter le score à 68-63 Hoosiers.

Des artistes remarquables

Ware a réalisé un double-double lors de ses débuts avec IU, terminant avec 13 points, 12 rebonds, quatre passes décisives, trois tirs bloqués et deux interceptions en 36 minutes. Trey Galloway a terminé avec 16 points, un sommet pour l’équipe, Malik Reneau en a ajouté 15 et Xavier Johnson 14 points en 34 minutes. Et la défense et les étincelles fournies par les Cupps tout au long de la séquence ont changé la donne pour les Hoosiers.

Des statistiques qui se démarquent

Bien qu’il ait été dominé par 27 points au-delà de la ligne des 3 points, l’Indiana a dominé les points dans la peinture (30-18) et a également dominé la Florida Gulf Coast de 17 points depuis la ligne des lancers francs.

Statistiques individuelles finales en UI

Statistiques finales sans tempo

Spectacle d’après-match de l’Assemblée téléphonique

