Au buzzer : Illinois 70, Indiana 62 – À l’intérieur du hall

Réflexions rapides sur une défaite 70-62 contre l’Illinois :

Comment cela s’est passé

Avec une semaine de congé pour se préparer, l’Indiana a pris un bon départ samedi après-midi au State Farm Center. Les Hoosiers menaient par huit points alors que l’Illinois prenait un départ difficile depuis le périmètre. Kel’el Ware (cheville) n’était pas disponible, alors Mike Woodson a opté pour Anthony Walker plutôt que Payton Sparks et a remis Xavier Johnson dans l’alignement à la place de Gabe Cupps. Johnson a répondu avec une mi-temps solide, marquant huit points en 16 minutes. Malik Reneau a également été formidable en première mi-temps, inscrivant 14 points et quatre rebonds en 18 minutes. Mais les Illini ont réalisé leurs trois derniers triples de la mi-temps pour ouvrir le score à 38-30 dans les dernières minutes. Indiana a marqué les quatre derniers points de la mi-temps pour porter le score à 38-34, mais une technique a été donnée à Johnson pour avoir lancé le ballon à Coleman Hawkins, qui se tenait hors des limites et ne regardait pas, juste avant que les équipes ne se rendent au casier. chambre.

Une séquence de 7-0 a aidé l’Indiana à reprendre l’avantage à 43-42 à 15:32 sur une paire de lancers francs de Reneau. La séquence s’est étendue à 11-0 sur un rebond offensif et un recul de Mackenzie Mgbako avec 14:52 à jouer. Un autre seau de Reneau l’a porté à 49-42 Hoosiers avec 12:43 à jouer, forçant Brad Underwood à prendre un temps mort. La séquence de 13-0 UI s’est terminée par un panier à 3 points de Dra Gibbs-Lawhorn avec 12 :13 à jouer. Au moment du temps mort des médias des moins de huit ans, la course pour l’Illinois a atteint 11-1 alors que les Illini menaient 53-50 sur un sauteur Marcus Domask. Après que l’Illinois ait porté l’avance à cinq avec 5:43 à jouer à 57-52, les Hoosiers se sont rapprochés à deux à 58-56 après un lay-up d’Anthony Leal. Juste avant le temps mort des médias des moins de quatre ans, Reneau a commis sa cinquième faute avec 3:01 à jouer. Après que Domask ait donné à l’Illinois un avantage de quatre points à 62-58 avec un sauteur difficile, Mackenzie Mgbako a trouvé Anthony Walker pour un seau et un tir bloqué d’Anthony Leal sur Justin Harmon a établi une possession où Mgbako a égalisé le match à 62 sur un long 2. avec 1:29 à jouer.

Indiana a commis une faute sur Terrence Shannon Jr. avec 1:03 à jouer et il a réussi les deux lancers francs. Johnson a été victime d’une faute à 54 secondes de la fin et a raté les deux lancers francs. À 31 secondes de la fin, le seau d’Harmon a porté l’avance à 66-62 et IU a pris un temps mort. Mgbako a raté un 3-points sur la possession suivante, ce qui a scellé la victoire des Illini.

Des artistes remarquables

Reneau a terminé avec 21 points et sept rebonds en 25 minutes, Johnson a ajouté 14 points et Mgbako a réalisé un double-double avec 12 points et 12 rebonds. Johnson, cependant, n’était qu’à 2 sur 7 sur la ligne des lancers francs.

Des statistiques qui se démarquent

Indiana a tiré un lamentable 12 sur 22 depuis la ligne des lancers francs et 0 sur 9 sur 3 s. C’était la première fois depuis le 25 février 2010 que les Hoosiers ne marquaient pas un panier à 3 points dans un match.

Statistiques individuelles finales en UI

Statistiques finales sans tempo

Spectacle d’après-match de l’Assemblée téléphonique

(Crédit photo : IU Athletics)

Déposé à : Illinois Fighting Illini