Au Burkina Faso, pays d’Afrique de l’Ouest, les chevaux et les courses de chevaux sont une tradition séculaire.

La culture du cheval au Burkina Faso remonte à des centaines d’années et est étroitement liée à l’histoire d’origine de cette nation d’Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, cette histoire est honorée par les dizaines de jeunes hommes qui continuent à entraîner et à soigner les chevaux, puis se réunissent avec eux à l’hippodrome pour courir sur des pistes bordées de pneus.

Leonel Tassembédo, 19 ans, a déclaré que la situation sécuritaire au Burkina Faso – où de vastes étendues du pays sont désormais contrôlées par des militants islamistes – signifie que l’importation de chevaux de l’extérieur du pays est devenue plus difficile ces dernières années. Mais Tassembédo, qui aime les chevaux depuis l’âge de 7 ans, a déclaré que les animaux restent un élément essentiel de la culture du pays et sont même représentés dans ses armoiries.

« Les chevaux ont une valeur historique importante car ils ont aidé nos ancêtres dans les batailles, les voyages et les courses », a déclaré Tabsoba Joel, 29 ans, qui monte à cheval depuis l’âge de 9 ans et participe souvent à des courses.

Il a expliqué qu’à mesure que l’insécurité augmentait, le prix des produits de base utilisés pour nourrir les chevaux, comme le mil et le maïs, augmentait également, ce qui rendait plus difficile l’entretien des animaux que par le passé.

« Les chevaux sont des animaux nobles et puissants qui incarnent l’emblème de notre Burkina Faso », a déclaré Madi Dermé, dont la famille a dirigé l’organisation du festival. « Pour nous, le cheval est plus qu’un simple animal ; il est considéré comme notre grand-père.

« Nous parcourions des distances allant jusqu’à 45 ou 60 kilomètres [28 to 37 miles] pour organiser un spectacle ou rendre visite à un chef traditionnel », se souvient Sangaré. « À notre arrivée au village, tous les chevaux que nous avions amenés avec nous étaient pourvus de mil et bien soignés. »

Les entraîneurs se sont déclarés déterminés à développer la culture équestre du Burkina Faso et à canaliser la passion du pays pour les animaux vers une industrie plus formelle, avec davantage de cavaliers participant à des compétitions internationales. Ils savent que cela nécessitera plus d’argent et plus de stabilité.