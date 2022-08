Au Brésil, une femme tue une amie enceinte et lui coupe le ventre pour voler le bébé

Plusieurs histoires de crime sont si horribles qu’elles vous donnent des frissons dans le dos. Et quand on apprend à le connaître en détail, c’est parfois tellement choquant de découvrir que le criminel et la victime sont si proches.

Les liens de sang et d’amitié sont généralement très forts, mais parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance peuvent vous poignarder dans le dos (parfois littéralement) et celles-ci constituent les incidents criminels les plus troublants. Un de ces incidents a été révélé lorsqu’une femme a tué son amie et a arraché le bébé de son ventre.

L’incident s’est produit au Brésil en août 2020. Flavia Godinho, 24 ans, a été attirée par son amie Rozalba Maria Grime, 27 ans, sur un ancien site de poterie dans la ville de Canelinha. La jeune femme de 27 ans a frappé Flavia à la tête avec une brique à plusieurs reprises, la tuant.

Rozlba a ensuite utilisé un couteau utilitaire pour ouvrir le ventre de Flavia et retirer le bébé. Elle a ensuite caché le corps de Flavia dans un four après sa mort d’une hémorragie. Flavia était enceinte de 36 semaines lorsque le crime s’est produit.

Rozalba est allée voir son partenaire après avoir commis le crime. Il a cru que le bébé appartenait à Rozalba et l’a emmenée à l’hôpital où les médecins les ont trouvés suspects. Les médecins ont alors appelé la police et Rozalba et son partenaire ont été placés en garde à vue. Cependant, son partenaire a été acquitté de toute implication le 27 juillet 2021.

Rozalba était dans un procès de 15 heures où elle a expliqué au tribunal comment elle avait planifié le crime et fait des recherches pour retirer le bébé à naître du ventre d’une femme décédée. Elle a même appris à simuler les symptômes de la grossesse lors de l’accouchement. Elle a été reconnue coupable de meurtre aggravé, d’entrave à la justice, d’enlèvement de mineur, de tentative de meurtre sur un nourrisson, de recel de cadavre et de déni des droits d’un nouveau-né.

