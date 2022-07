Au Brésil, un casque sauve la vie d’un motard alors qu’il se glisse sous le bus ; Regarder la vidéo

Les amendes et sanctions pour infraction au code de la route ont considérablement augmenté ces dernières années. Pourtant, la population générale ne l’a pas pris au sérieux, et l’Inde a la terrible distinction d’avoir un nombre alarmant de morts sur les routes.

Un casque n’est pas seulement un accessoire mais une mesure de sécurité lors de la conduite d’un deux-roues, et cela s’adresse aux personnes qui tiennent souvent cet équipement de sauvetage pour acquis. Une vidéo d’un accident impliquant un motard dont la tête a été sauvée par le casque après s’être retrouvée sous les roues arrière d’un bus est devenue virale, plusieurs responsables la partageant sur leurs pages de réseaux sociaux.

Dans ce qui ne peut être considéré que comme un miracle, un gars au Brésil a été renversé par un bus à grande vitesse et s’est pourtant échappé avec seulement des ecchymoses. Le bus et le conducteur, qui portait un casque, sont vus s’approcher l’un de l’autre dans les images de vidéosurveillance. Le gars glisse avant même d’entrer en contact avec le bus, le forçant à s’envoler du vélo et à tomber sous le véhicule. Il entre en collision avec le volant du bus, la tête la première, juste au moment où le véhicule s’arrête complètement.

Dans les secondes suivantes, le conducteur, clairement sous le choc, est vu s’éloigner prudemment du volant alors que le bus recule. Alors que les passants se précipitent pour l’aider, il se retourne et se couche sur le dos.

Après cela, l’homme est retiré du casque de sauvetage et emmené sur le bord de la route. Quelques autres ont également commenté à quel point les casques sont cruciaux pour les cyclistes et comment cet accident devrait servir de leçon à ceux qui conduisent des deux-roues sans eux.

NASCEU DE NOVO 😱 pic.twitter.com/aPxmeE3rgS – Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) 18 juillet 2022

Nitin Gadkari, ministre des Transports routiers et des Autoroutes, a déclaré en mars de cette année que plus de 1,58 lakh d’incidents impliquant des deux-roues se sont produits en 2020. Le nombre de personnes tuées dans des accidents de deux-roues est passé de 56 136 en 2019 à 56 873 en 2020.

