Au Brésil, Lula a battu Bolsonaro. Vient maintenant la partie la plus difficile.

Pourtant, la situation au Brésil n’est peut-être pas si grave. À bien des égards, l’économie du pays est en bien meilleure forme qu’elle ne l’était en 2003. Le commerce et le produit intérieur brut sont plus élevés, et l’inflation et le chômage sont plus faibles.

Mais le gouvernement brésilien a contracté une énorme dette ces dernières années, et elle dépasse maintenant à peine 77 % du PIB intérieur, le seuil que les économistes ont découvert pour ralentir la croissance économique d’un pays. Cela laisse à M. Lula peu de flexibilité financière pour stimuler l’économie sans provoquer une nouvelle crise de la dette publique.

Il y a cependant un domaine où M. Lula pourrait avoir un impact précoce et important : la forêt amazonienne, dont la santé est cruciale pour la lutte contre le changement climatique. M. Bolsonaro a considérablement réduit le financement et le personnel des agences qui protègent la forêt et les groupes autochtones qui y vivent.

M. Rodrigues, qui est considéré comme le ministre de l’environnement de M. Lula, a déclaré que le plan était de reconstruire immédiatement la présence du gouvernement en Amazonie et de déconstruire les politiques de M. Bolsonaro. Le gouvernement de transition de M. Lula a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter près de 200 millions de dollars au budget environnemental du gouvernement l’année prochaine. Et mercredi, M. Lula doit s’adresser au sommet des Nations Unies sur le changement climatique, connu sous le nom de COP27.