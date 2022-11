Au Brésil, les électeurs de Bolsonaro protestent contre sa défaite

À Rio de Janeiro, les Brésiliens ont afflué devant une installation militaire régionale pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une élection injuste ou volée, défiant une récente ordonnance de la Cour suprême de libérer les routes et les espaces publics. Aucune des institutions certifiées pour auditer les élections, y compris le ministère de la Défense et le barreau brésilien, n’a trouvé de preuve de fraude.

RIO DE JANEIRO — Des dizaines de milliers de Brésiliens vêtus de jaune et de vert, les couleurs du drapeau national, se sont rassemblés mardi à travers le pays pour protester contre Défaite du président Jair Bolsonaro aux élections du mois dernier et demandant aux forces armées d’intervenir.

“Je me bats pour mon pays, pour ma fille et mes trois petits-enfants”, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agenouille parfois devant le bâtiment de l’armée pour prier. « Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire. Nous sommes pacifiques mais nous ne laisserons jamais, jamais notre pays entre les mains des communistes. »

Beaucoup de ses partisans suivent le signal et refusent d’accepter le résultat. À un moment donné, ils ont menacé de paralyser le pays avec plus de 1 000 autoroutes et routes bloquées. Le 11 novembre, la Cour suprême a ordonné aux forces de l’ordre de libérer toutes les routes et tous les espaces publics.