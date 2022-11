Au Brésil, les électeurs de Bolsonaro protestent contre sa défaite

RIO DE JANEIRO (AP) – Des dizaines de milliers de Brésiliens portant du jaune et du vert, les couleurs du drapeau national, se sont rassemblés mardi à travers le pays pour protester contre la défaite du président Jair Bolsonaro aux élections du mois dernier et demander aux forces armées d’intervenir.

À Rio de Janeiro, les Brésiliens ont afflué devant une installation militaire régionale pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une élection injuste ou volée, défiant une récente ordonnance de la Cour suprême de libérer les routes et les espaces publics. Aucune des institutions certifiées pour auditer les élections, y compris le ministère de la Défense et le barreau brésilien, n’a trouvé de preuve de fraude.

Domingues Carvalho, 63 ans, manifeste depuis 15 jours d’affilée.

“Je me bats pour mon pays, pour ma fille et mes trois petits-enfants”, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agenouille parfois devant le bâtiment de l’armée pour prier. « Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire. Nous sommes pacifiques mais nous ne laisserons jamais, jamais notre pays entre les mains des communistes. »

Deux semaines se sont écoulées depuis que l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva a battu Bolsonaro dans l’une des courses présidentielles les plus serrées, avec seulement 50,9 % des voix. Bien que l’administration Bolsonaro ne se soit pas opposée à la transition du pouvoir, le leader d’extrême droite n’a pas encore cédé ni félicité son adversaire.

Beaucoup de ses partisans suivent le signal et refusent d’accepter le résultat. À un moment donné, ils ont menacé de paralyser le pays avec plus de 1 000 autoroutes et routes bloquées. Le 11 novembre, la Cour suprême a ordonné aux forces de l’ordre de libérer toutes les routes et tous les espaces publics.

“Cette élection n’était pas équitable”, a déclaré l’entrepreneur de 51 ans Anselmo do Nascimento. “La Cour suprême devrait être neutre.”

Les manifestants ont également dénoncé la fermeture de nombreux comptes et groupes pro-Bolsonaro sur les plateformes de médias sociaux, de ce qu’ils considèrent comme une autorité électorale biaisée. Ils ont décrit ces décisions comme s’apparentant à de la censure.

Lors d’une conférence à New York cette semaine, le juge de la Cour suprême et président de l’autorité électorale, Alexandre de Moraes, a déclaré que “la démocratie a été attaquée, mais elle a survécu”.

“Le pouvoir judiciaire n’a pas été coopté, il n’a pas été élargi, c’était une barrière aux atteintes à la liberté”, a-t-il déclaré.

Bolsonaro a remis en question à plusieurs reprises la fiabilité du système de vote électronique du pays. À un moment donné, il a prétendu avoir des preuves de fraude mais n’en a présenté aucune lorsqu’il a été convoqué par le tribunal électoral.

Depuis qu’il a perdu les élections, le dirigeant de droite habituellement impétueux est resté étrangement silencieux et largement absent des réseaux sociaux.

Pour Daniela Rodrigues, 54 ans, Bolsonaro, ancien capitaine de l’armée, devrait rester au pouvoir avec l’aide des forces armées. Entre autres choses, Rodrigues a exprimé sa méfiance face aux résultats officiels montrant que plus de 100 urnes à travers le Brésil – sur plus d’un demi-million – avaient 100% des voix pour un seul candidat, la plupart étant en faveur de da Silva. « C’est maintenant ou jamais », dit-elle.

Des manifestations similaires ont également lieu dans la capitale Brasilia, Sao Paulo, Belo Horizonte et dans des villes plus petites.

A Brasilia, une équipe de journalistes a dû être escortée hors de la foule par l’armée, a rapporté le journal Folha de S. Paulo. Les forces de police bloquaient l’accès à la vaste place par les ministères et le Congrès, où les manifestations ont généralement lieu.

De nombreux manifestants avaient espéré qu’un rapport du ministère de la Défense, que Bolsonaro a cherché à impliquer dans la surveillance des élections, étayerait leurs affirmations. Le document, publié la semaine dernière, proposait des améliorations pour remédier à certaines failles des systèmes électoraux brésiliens, mais il n’incluait aucune preuve de fraude.

Le bureau du procureur général a examiné le rapport et “n’a trouvé aucun fait concret” qui justifierait l’ouverture d’une enquête sur les machines à voter électroniques, a rapporté lundi le journal Folha de S.Paulo, citant des documents.

Diane Jeantet et Diarlei Rodrigues, The Associated Press