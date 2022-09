Au Brésil, les craintes de violences post-électorales de type 6 janvier augmentent alors que le président met en doute le système électoral

Pour les partisans d’un clivage politique marqué, les prochaines élections au Brésil ne sont rien de moins qu’une bataille pour l’avenir de la démocratie dans la plus grande nation d’Amérique du Sud.

Le vote du 2 octobre au Brésil oppose l’ancien président de gauche de 76 ans, Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, au président sortant d’extrême droite, Jair Bolsonaro, ancien membre du Congrès et capitaine de l’armée.

Les analystes craignent que le Brésil, qui abrite plus de 210 millions d’habitants, ne soit confronté à la violence politique ou à quelque chose de semblable à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain, car Bolsonaro a constamment tenté de délégitimer le système électoral.

Avec un nombre élevé d’opposants au pouvoir et Lula en tête dans les sondages, le Brésil pourrait devenir le dernier pays d’Amérique latine à passer à la gauche politique, après les récentes élections en Colombie, au Chili, au Honduras et dans d’autres.

“Vous avez deux candidats qui représentent des attitudes très différentes envers la démocratie brésilienne et qui ont des visions différentes”, a déclaré Matthew Richmond, chercheur qui suit la politique brésilienne à la London School of Economics.

“Si nous allons prendre les récentes déclarations de Bolsonaro au pied de la lettre, comme nous le devrions probablement, il est peu probable qu’il accepte le résultat.”

L’ancien président du Brésil et maintenant candidat à la présidence Luiz Inacio Lula da Silva du Parti des travailleurs, prend la parole lors d’un débat présidentiel à Sao Paulo le 28 août. Le Brésil organisera des élections générales le 2 octobre. (André Penner/Associated Press)

“Seul Dieu me fera sortir”, dit Bolsonaro

La plupart des sondages d’opinion, dont un de Genial/Quaest sorti plus tôt ce mois-ci, montrent que Lula détient une avance à deux chiffres sur Bolsonaro au premier tour de scrutin. D’autres candidats, dont un sénateur et un ancien gouverneur, votent à moins de 10 % et la course est largement considérée comme une confrontation entre Bolsonaro et Lula.

Selon les règles électorales brésiliennes, un second tour entre les deux principaux candidats est prévu si un seul candidat ne remporte pas plus de 50 % au premier tour.

Comme son allié politique, l’ancien président américain Donald Trump, Bolsonaro a toujours cherché à saper la crédibilité des institutions de l’État, qualifiant l’infrastructure électorale largement respectée du Brésil de “farce”.

“Nous ne pouvons pas accepter un système de vote qui n’offre aucune sécurité lors des élections”, a déclaré Bolsonaro à ses partisans l’année dernière. “Seul Dieu me fera sortir.”

Il a également dit qu’il pourrait ne pas accepter les résultats de l’électionà moins que le système informatisé utilisé par les autorités brésiliennes ne soit remplacé par des bulletins imprimés.

Felipe Ferreira, un scientifique des données basé à Rio de Janeiro, a précisé que les machines à voter électroniques du Brésil sont des systèmes sécurisés. “Et aucune attaque de piratage ou de manipulation de données n’a jamais été signalée.”

Malgré cela, Ferreira a déclaré qu’une émeute de style 6 janvier des partisans de Bolsonaro après le vote est possible et pourrait avoir un impact significatif sur la démocratie du pays.

“Il ne nous reste plus qu’à attendre avec vigilance.”

Lula : De la prison au palais présidentiel ?

Lula, un ancien métallurgiste, a gouverné le Brésil de 2003 à 2010, présidant à une croissance économique rapide et à la réduction de la pauvreté en raison des prix élevés des principales exportations de produits de base du pays, des transferts monétaires aux pauvres et d’autres facteurs.

Les critiques disent que ce fut une période marquée par la corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement. Lula a été emprisonné en 2018 pour corruption et blanchiment d’argent et a passé plus d’un an en prison avant que sa condamnation ne soit annulée par un juge de la Cour suprême.

L’ancien dirigeant syndical, qui a perdu un doigt lors d’un accident alors qu’il travaillait dans une usine avant d’entrer en politique, soutient que les accusations étaient politiques, lancées par un juge partisan qui est devenu plus tard le ministre de la Justice de Bolsonaro. Il a toujours clamé son innocence.

Lors de cette élection, Lula a tenté de se présenter comme politiquement modéré ; une paire de mains sûres qui peuvent relancer l’économie et la réputation internationale du Brésil, tout en respectant les institutions démocratiques du pays.

“Il essaie d’éviter d’être considéré comme un radical ou un populiste”, a déclaré Richmond, le chercheur londonien. “C’est très stratégique, essayer de gagner des électeurs dans des villes plus petites… ça peut aussi un peu freiner son charisme.”

Bolsonaro : D’outsider à insider ?

Se présentant comme un outsider politique qui parle dur, Bolsonaro a pris le pouvoir il y a quatre ans à la suite d’un énorme scandale de corruption impliquant la compagnie pétrolière d’État et de la colère suscitée par une récession écrasante après l’effondrement du boom des matières premières.

“En 2018, Bolsonaro s’est présenté comme le candidat anti-système et anti-corruption ; celui qui ne conclurait pas d’accords avec des politiciens corrompus”, a déclaré Jill Hedges, analyste senior pour l’Amérique latine au cabinet de conseil Oxford Analytica.

Une fois au pouvoir, cependant, il a formé des alliances avec des factions du congrès brésilien connues sous le nom de Centro, des partis “dont la seule idéologie est de gagner de l’argent”, a déclaré Hedges.

“Il ne peut pas se présenter comme le candidat anti-corruption maintenant.”

Bolsonaro salue ses partisans à son arrivée lors d’une manifestation militaire à Rio de Janeiro le 7 septembre. Le président a tenté à plusieurs reprises de délégitimer le processus électoral brésilien. (Silvia Izquierdo/Associated Press)

Pendant le mandat de Bolsonaro, la déforestation dans la forêt amazonienne a considérablement augmenté, nuisant à la lutte contre le changement climatique et à la réputation internationale du pays.

De plus, plus de 680 000 Brésiliens sont morts du COVID-19, les experts de la santé fustigeant la réponse du gouvernement à la pandémie.

Alors que la croissance économique s’est accélérée au second semestre de cette année et que le taux d’inflation du Brésil a diminué, les taux d’intérêt ont augmenté à plus de 13 %, comparativement à moins de 4 % au Canada, ce qui a pesé sur les budgets et réduit les investissements.

Mais pour les principaux partisans de Bolsonaro, que les analystes estiment entre 20 et 30 % de la population, il a pour mission historique de rétablir l’ordre et les valeurs traditionnelles. Ils voient les tentatives de le battre dans les urnes comme un complot d’une classe politique et médiatique corrompue.

REGARDER | Les partisans se mobilisent pour Bolsonaro : Les supporters se mobilisent pour Bolsonaro Une foule massive s’est rassemblée pour montrer son soutien au président brésilien Jair Bolsonaro alors que son procès contre la Cour suprême se poursuit. (REUTERS/Amanda Perobelli)

“Notre combat est un combat entre le bien et le mal”, a déclaré Bolsonaro à des centaines de milliers de partisans en liesse rassemblés à Rio de Janeiro le jour de l’indépendance du Brésil au début du mois.

Les analystes craignent une telle rhétorique, couplée à l’atmosphère générale d’un pays connaissant déjà des niveaux élevés d’insécurité, y compris attaques meurtrières entre partisans sur le procès de campagnepourrait conduire à une violence politique plus large.

Les yeux sur l’armée

Le Brésil est sorti de plus de 20 ans de régime militaire en 1985, et Bolsonaro a exprimé son penchant pour l’autoritarisme, appelant les membres de la junte qui dissidents torturés dans les années 1960 et 1970 “héros” et arguant que les dictatures de l’époque de la guerre froide à travers l’Amérique du Sud ont “pacifié” la région.

Condamné par des groupes de défense des droits de l’homme, le discours dur du président a recueilli un large soutien de la part des membres de base de l’armée brésilienne, a déclaré Hedges. Des personnalités militaires occupent également des postes de direction dans le cabinet de Bolsonaro, y compris la vice-présidence.

Le personnel militaire défile lors d’un défilé à Brasilia, la capitale, le 7 septembre. Des membres des forces de sécurité brésiliennes ont soutenu Bolsonaro, certains hauts dirigeants faisant écho aux plaintes du président concernant le système électoral brésilien, ce qui a amené les analystes à craindre la violence politique après le vote. (Eraldo Peres/Associated Press)

Une étude de la Forum brésilien sur la sécurité publique un groupe de recherche non partisan, a constaté que plus de la moitié de la police militaire du pays, responsable de la lutte contre le crime au niveau de la rue, a activement participé à des groupes de médias sociaux pro-Bolsonaro en 2021, une augmentation par rapport à l’année précédente.

Le pays a plus de 400 000 policiers militairesce qui signifie que d’après l’étude, au moins 200 000 personnes lourdement armées soutiennent activement Bolsonaro.

Contrairement à la devise commune des forces de l’ordre, “servir et protéger”, certains des camions officiels de la police militaire brésilienne sont ornés d’un crâne, un poignard dépassant de la tête.

Un officier de police paramilitaire brésilien est assis à l’arrière d’un camion de police lors d’un déploiement de la police à Rio de Janeiro en octobre 2012. Certains véhicules de la police militaire au Brésil arborent ce logo d’un crâne avec un poignard dépassant de sa tête. (CHRISTOPHE SIMON/AFP/Getty Images)

Si les soldats pro-Bolsonaro croient que l’élection a été volée, ils pourraient facilement “faire une émeute ou tenter de s’emparer des bâtiments gouvernementaux”, a déclaré Hedges.

“Je pense que cela pourrait devenir très violent”, a déclaré l’analyste, ajoutant qu’elle ne pense pas que les hauts responsables militaires actuels soutiendraient un coup d’État de style guerre froide, rendant improbable un soulèvement à grande échelle qui réussirait à renverser le gouvernement.

Bataille politique pour la périphérie

Pour réduire la probabilité d’un conflit post-électoral, les partisans de Lula espèrent que leur candidat remportera un mandat convaincant, sapant toute éventuelle allégation de fraude.

Lors du vote brésilien de 2018, les analystes ont déclaré que Bolsonaro avait battu un candidat du Parti des travailleurs de Lula, sur la base du soutien de deux groupes démographiques clés : les habitants de la classe moyenne des petites villes du cœur du pays et du sud-est plus riche, et les habitants de la classe ouvrière vivant dans les zones les plus pauvres de la périphérie. des grandes villes, qui ont historiquement soutenu la gauche politique.

Lula reçoit une coiffe originale des Indigènes Assurini lors d’une rencontre avec les populations traditionnelles de l’Amazonie à Belém, au Brésil, le 2 septembre. La déforestation en Amazonie a augmenté sous Bolsonaro. (Raimundo Pacco/Associated Press)

Reconquérir les électeurs des banlieues de la classe ouvrière et influencer les modérés dans le sud-est sera la clé si Lula veut retourner au Palácio da Alvorada au Brésil, a déclaré Richmond, de la London School of Economics.

Indépendamment de qui gagnera le mois prochain, Bolsonaro a modifié la dynamique politique de longue date du Brésil, a déclaré Richmond, consolidant un mouvement d’extrême droite qui durera probablement plus longtemps que son mandat.

“Lula ou quelqu’un représentant une alliance de centre-gauche avec des acteurs institutionnels conservateurs occupera cet autre côté”, a-t-il déclaré. “La politique précédente du centre-gauche et du centre-droit qui se battaient et respectaient la démocratie est terminée pour l’instant.”