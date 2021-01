Shaji Thomas, un Keralite qui a atterri au Brésil en 1989 grâce à une bourse, est maintenant un citoyen de la nation folle du football. Au Brésil, il a obtenu un doctorat et effectué trois études postdoctorales. Il est également diplômé en droit et est le seul avocat d’origine indienne à exercer dans ce pays d’Amérique du Sud. Il a été un grand militant écologiste et a même vécu dans une péniche sur le fleuve Amazone.

Voici quelques extraits d’une interview exclusive avec IANS:

Vous êtes citoyen brésilien depuis 30 ans maintenant. Que pensez-vous du pays?

Je suis arrivé à Sao Paulo à la fin de 1989 dans le cadre d’un programme de formation à l’étranger. Quand je suis arrivé ici, le pays était sous le choc d’une inflation élevée (plus de 5 000 pour cent par an). Bien que le pays soit extraordinairement riche, il a aussi un taux élevé de corruption. Le gouvernement de droite au pouvoir pendant de nombreuses années a favorisé la classe riche. Le Brésil est trois fois plus grand que l’Inde et possède près des deux tiers de la forêt amazonienne. Le fossé entre les riches et les pauvres est très évident au Brésil.

La situation politique ici a changé en 2004, lorsque le gouvernement de gauche sous la direction de Luiz Inacio Lula a été élu président du pays. En fait, sous son gouvernement, le pays a connu beaucoup de changements et des millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Le mouvement social s’est également renforcé sous son gouvernement. Mais en même temps, l’alliance politique avec la droite a ramené le pays à la pauvreté et par la suite le gouvernement a changé. Après Lula, le gouvernement de gauche était faible et le mouvement de droite a pris de l’ampleur. Cela a conduit à la destitution de la présidente de gauche Dilma Roussef et à la condamnation pénale de l’ancien président Lula.

En 2018, le gouvernement d’extrême droite a été élu sous la direction de Bolsanaro, un ancien militaire. La pauvreté a augmenté sous son règne.

Les forêts amazoniennes sont la principale raison de l’équilibre de l’environnement mondial. Vous avez été actif pour la cause de la protection de l’Amazonie et de ses forêts. Informez-nous sur le mouvement.

Dès mon arrivée au Brésil, j’ai eu une merveilleuse expérience sociale avec des sans-terre / sans-abri vivant ici et j’ai vu d’autres mouvements sociaux ici. J’ai également visité Amazon en 1990 pour la première fois et j’ai eu la chance de vivre avec les peuples tribaux traditionnels. La vaste forêt amazonienne et ses ressources naturelles ont attiré de nombreuses personnes du monde entier. Outre les occupants illégaux et les sociétés forestières, il existe de grandes sociétés minières et des marchands de drogue en Amazonie.

La pression pour l’exploration économique de l’Amazonie et la protection de la forêt ont toujours abouti à des conflits et un certain nombre d’activistes sociaux et environnementaux ont perdu la vie dans de tels conflits. Il y a plus de 3 000 communautés tribales (indiens rouges) et d’origine africaine dans la forêt et ces populations sont totalement dépendantes des ressources forestières. En outre, il existe des centaines de petites et grandes villes sur la rive du fleuve Amazone et de ses affluents. A partir de 1950, il y a eu un grand mouvement de migration vers l’Amazonie organisé par le gouvernement militaire qui a ouvert des autoroutes au milieu de la forêt.

Après le régime militaire en 1988, il y a eu un changement dans la conception de la forêt amazonienne, mais les conflits sont toujours là entre de nombreux groupes. Lorsque le gouvernement de gauche était au pouvoir, Amazon était sous forte protection mais sous le régime du nouveau gouvernement, l’occupation illégale a augmenté.

Après avoir atteint le Brésil, vous avez beaucoup lutté en raison des contraintes linguistiques. Comment avez-vous surmonté cela?

Je n’avais aucune idée de la langue portugaise brésilienne lorsque je suis arrivé au Brésil. Les Brésiliens m’ont accueilli avec « Bom dia » (bonjour) après mon arrivée à Sao Paulo. Je n’avais aucune idée de la langue et de la culture.

Un tuteur japonais m’a donné des cours de portugais initiaux, mais la plupart de la langue que j’avais apprise grâce à mon interaction quotidienne avec la population locale ici. Après deux ans de mon expérience locale, j’ai maintenant réussi à comprendre et à écrire le portugais et j’ai commencé mon diplôme en théologie dans une université de Sao Paulo.

L’actuel président brésilien n’a pas pris Covid au sérieux, il a également autorisé l’abattage d’arbres en Amazonie. Le pays se transforme-t-il en une république bananière?

Le président Bolsonaro est très influencé par l’idéologie de l’ancien président américain Trump. Avec une idéologie d’extrême droite et le soutien des idées fascistes, il a été un négationniste en science. Il a promu le traitement par Cloroquine pour Covid-19 et il a été très inactif dans le soutien du vaccin brésilien contre Covid.

Avec son gouvernement, la plupart des lois environnementales ont été modifiées, et la surveillance d’Amazon a été au plus bas niveau. Le brûlage de la forêt amazonienne a augmenté et l’année dernière, nous avons perdu environ 15 000 km2 de forêt amazonienne à cause de l’exploitation minière, du trafic de bois et de l’utilisation de l’agro-industrie. Moins de 5% des amendes environnementales sont payées par son gouvernement. Le ministre de l’Environnement actuel est soutenu exclusivement par les propriétaires et les grandes entreprises qui s’intéressent beaucoup à l’exploration d’Amazonie. Pendant la situation de verrouillage et de pandémie, la destruction d’Amazon a augmenté. Le gouvernement tente également d’affaiblir les mouvements sociaux et environnementaux dans la région amazonienne en réduisant le soutien économique et politique. La plupart des fonds destinés aux travaux de recherche en Amazonie ont également été retirés par le gouvernement.

Étiez-vous dans la conservation de l’environnement depuis votre plus jeune âge, si oui, qui vous a inspiré?

Je suis né dans une famille d’agriculteurs qui avait beaucoup de terres et vivait au milieu du village de Ramapuram, Palai dans le district de Kottayam. Mes oncles vivaient dans le haut de gamme et je suis toujours allé dans ces régions pendant mon enfance. Mon père était un politicien local et un travailleur social qui avait un grand intérêt pour la protection de l’environnement. Il a été une grande inspiration pour moi. Mais quand je faisais mes études à l’université de Mysore, j’ai développé un grand intérêt pour la forêt amazonienne et j’ai toujours rêvé d’y aller. Dès mon arrivée au Brésil, j’ai visité Amazon. La première visite en Amazonie a été très inspirante car je pouvais vivre avec des communautés tribales et riveraines en Amazonie. Donc, dès que j’ai fini mes études à Sao Paulo, j’ai choisi de travailler chez Amazon.

Quelles sont les possibilités pour le gouvernement brésilien actuel de conserver le pouvoir?

Le gouvernement perd son soutien en raison de son inaction face à la pandémie de Covid-19, cela aussi, malgré un soutien de 35%. Le bilan des morts a atteint plus de deux lakh et c’est l’un des rares pays à avoir commencé la vaccination ces derniers temps. La situation économique n’est pas non plus en faveur du gouvernement avec un taux d’inflation élevé. L’absence de politique publique en matière d’environnement et de santé a épuisé le soutien public au gouvernement. Beaucoup de ministres sont liés au personnel militaire. En outre, le changement d’administration aux États-Unis a une influence claire sur les prochaines élections dans le pays. Les gens sont déçus du gouvernement actuel et de ses politiques sociales, environnementales et économiques désastreuses.

Quelles sont vos principales activités au Brésil?

Jusqu’en 2008, je visitais fréquemment les communautés tribales et locales de l’État de Para, en Amazonie, tout en travaillant avec la justice sociale. Au cours de ces années, j’ai parcouru des centaines de kilomètres en Amazonie par la route et les rivières et j’ai même vécu dans une péniche dans le fleuve Amazone pendant des années.

A partir de 2008, j’ai commencé des études de droit et en 2013 j’ai réussi mon examen d’avocat au Brésil. Je suis la seule personne d’origine indienne à être devenue avocate au Brésil. Parallèlement, tout en étudiant le droit, j’ai fait ma maîtrise en environnement et mon doctorat en développement durable. J’ai également commencé des travaux de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et la participation des populations locales.

Au cours des six dernières années, j’ai effectué trois recherches post-doctorales sur les effets du changement climatique et son influence sur la gouvernance des ressources naturelles en Amazonie. Mes cinq livres sur le changement climatique, la gouvernance des ressources naturelles, les lois environnementales, etc. ont également été publiés. Outre mes travaux de recherche, j’ai également apporté une assistance judiciaire aux communautés locales en matière foncière et environnementale. J’ai également participé à la société de la biodiversité du Bouclier guyanais qui comprend les huit pays qui partagent l’Amazonie.

J’ai participé à des séminaires sur les questions sociales et environnementales dans de nombreuses universités d’Amérique du Sud et d’autres pays. Ce mois-ci, j’ai emménagé dans une ville au cœur de la forêt amazonienne et au bord du fleuve Amazone. J’ai opté pour cela pour être proche des populations locales et soutenir leur lutte pour leurs droits. Il y a beaucoup de conflits fonciers et environnementaux en Amazonie et les communautés locales et autochtones en souffrent. D’un côté, nous avons accéléré la destruction de la forêt amazonienne due à l’exploitation minière, l’accaparement des terres, l’exportation de bois, la plantation de soja, le pâturage du bétail, etc. et de l’autre, nous avons la destruction sociale des communautés tribales dont les terres et les ressources sont utilisées. par les envahisseurs.

En tant qu’activiste, universitaire et avocat, que pensez-vous des problèmes peu recommandables en matière de protection de l’environnement?

En tant qu’activiste et spécialiste de l’environnement, je crois que l’humanité ne peut être sauvée qu’en sauvant notre nature. Je fais de vastes recherches sur le climat et je peux affirmer que les effets néfastes du changement climatique et de la destruction de notre planète sont d’origine humaine et que si nous ne changeons pas d’attitude et d’action, nous creusons notre propre tombe. Nous ne pouvons pas sauver notre nature sans la participation effective des populations locales et nous avons besoin de plus de politiques publiques qui favorisent l’environnement. Le gouvernement fasciste ne favorise que les capitalistes et nous n’avons pas d’équilibre entre destruction et résilience. La capacité d’auto-résilience de la forêt amazonienne est au bout et nous avons besoin d’une intervention urgente pour protéger la forêt et ses habitants.

Le nouveau gouvernement démocratique aux États-Unis aidera-t-il la cause environnementale à l’échelle mondiale?

Nous avons besoin d’un nouveau gouvernement démocratique où les gens peuvent participer efficacement à la prise de décision. Nous avons besoin d’investissements dans l’innovation et la technologie avec la participation des connaissances locales des communautés traditionnelles. Bien que les efforts sur les questions environnementales soient entrepris à l’échelle mondiale, le manque d’initiatives dans des pays comme le Brésil et les États-Unis a affaibli ces efforts.

En tant qu’activiste environnementale et sociale, j’ai décidé de consacrer ma vie à la cause d’Amazon et de sa population locale, en produisant des connaissances et en les partageant. Je sais que je vais devoir faire face à de nombreux défis tout en le faisant, mais ma conviction que nous avons besoin d’Amazon est beaucoup plus forte que n’importe quel défi.