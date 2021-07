« Au bout d’un moment, manger de la malbouffe est devenu nauséabond » : Kriti Sanon parle de sa prise de poids dans « Mimi » | Nouvelles des gens

Bombay: Kriti Sanon dit avoir choisi une approche réaliste en décrivant les différentes étapes de la grossesse dans le prochain film « Mimi ».

« Etant doté d’un excellent métabolisme, j’ai toujours pu manger ce que je veux. Pour cette raison, il n’a pas été facile pour moi de prendre des kilos. De dévorer le petit-déjeuner le plus gras possible, à se gaver du plus sucré des bonbons, j’ai dû me gaver de beaucoup plus de nourriture que d’habitude », se souvient Kriti.

L’actrice a ajouté : » Toutes les deux heures, j’avais besoin de grignoter quelque chose même quand je n’avais pas faim. ce qui m’a amené à me sentir vraiment inapte. »

Le réalisateur de « Mimi », Laxman Utekar, a déclaré: « Il y a une différence entre jouer un personnage et devenir le personnage. Kriti a plongé profondément dans ce rôle et cela se voit littéralement. »

« Très peu d’acteurs placent le caractère sacré de leur métier au-dessus de leur célébrité. Kriti est avant tout une artiste et savait que Mimi lui demanderait de tout mettre en œuvre. C’est une performance née d’un travail acharné et d’un dévouement », a déclaré Utekar.

Il a ajouté: « Elle savait qu’elle pourrait brûler ces calories plus tard, mais s’immerger dans la peau de son personnage était le besoin de l’heure. Dans ce cas, cela signifiait littéralement plonger dans de délicieux desserts. »

Le réalisateur s’est avéré être le parfait « ami dans le besoin », envoyant à l’actrice beaucoup de plats riches en calories.

« Je me souviens avoir envoyé des paniers remplis d’articles délicieusement délicieux qui ne manqueraient pas de choquer la balance, mais c’était tout pour la rendre convaincante à l’écran », partage-t-il.

« Mimi » met également en vedette Pankaj Tripathi, Sai Tamhankar, Supriya Pathak et Manoj Pahwa.

Le film sera diffusé à partir du 30 juillet sur Jio Cinema et Netflix.