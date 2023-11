Au bout d’un mois, on ne voit pas la fin. Voici pourquoi.

Un mois s’est écoulé depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, et aucune fin ne semble être en vue. Il y a trois raisons à cela.

Premièrement, les deux camps ont des objectifs maximalistes : Le Hamas veut rayer l’État d’Israël de la carte; Israël, pour détruire le Hamas en tant que force politique qui dirige Gaza et en tant que force militaire susceptible de menacer à nouveau Israël. Aucun des deux objectifs n’est réalisable. Israël ne va nulle part, et même si l’armée israélienne tue tous les commandants du Hamas, d’autres se lèveront pour prendre leur place. Cela est particulièrement vrai étant donné le lourd bilan des morts à Gazaun produit du haut puissance explosive des bombes israéliennesla densité de la ville de Gaza et l’utilisation par le Hamas de civils comme boucliers humains pour protéger leurs sites de fusées et leurs postes de commandement.

Deuxièmement, aucun des dirigeants des deux camps n’est enclin au compromis. Les Israéliens considèrent le Hamas comme une menace existentielle. Son attaque du 7 octobre a tué 1 400 personnes, pour la grande majorité des civils – plus de Juifs tués en une seule journée que jamais depuis l’Holocauste. « Plus jamais ça » est devenu un impératif plus urgent que jamais depuis la création d’Israël en tant qu’État. Les commandants du Hamas, après avoir obtenu ce qu’ils considèrent comme un succès glorieux, qui a suscité un soutien mondial aux Palestiniens à une échelle jamais vue auparavant, pourraient considérer le conflit comme la dernière chance de porter un grand coup.

Troisièmement, seule la pression extérieure peut modérer les objectifs des deux combattants, et encore moins arrêter les combats, mais il y a des limites à ce que les étrangers peuvent – ​​ou veulent – ​​faire. Les États-Unis, qui sont en passe de devenir le seul allié puissant d’Israël, ont freiné dans une certaine mesure le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son cabinet d’unité en temps de guerre, mais seulement dans une certaine mesure : Netanyahu refuse de déclarer une « pause humanitaire » dans l’attentat (bien que lui et les dirigeants égyptiens aient ouvert les frontières pour laisser entrer de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales). Le président Joe Biden a répété à plusieurs reprises qu’Israël avait le droit de se défendre ; il envoie, avec l’approbation du Congrès, un 14,5 milliards de dollars en aide militaire, mais il a également exhorté Israël à faire davantage pour réduire les pertes civiles à Gaza (le bilan global des morts à Gaza est maintenant plus de 10 000). À un moment donné, le nombre de morts pourrait grimper si haut que Biden reviendrait sur son soutien – même si l’on ne sait pas du tout où ce point sera, ou devrait, être tiré.

Pendant ce temps, les nations arabes voisines font de grandes déclarations de soutien aux Palestiniens, mais elles ne le font pas. faire beaucoup pour les aider, et je ne l’ai jamais fait. L’Égypte a bloqué la frontière sud de Gaza avec autant de ferveur et aussi longtemps qu’Israël l’a fait depuis le nord. Ses dirigeants n’ont aucun intérêt à accueillir les réfugiés gazaouis victimes des bombardements israéliens. Les dirigeants de l’Arabie Saoudite, du Liban, de la Jordanie ou des autres pays non plus. Ces dernières années, ils ont tous été davantage intéressés à former une alliance avec Israël contre leur ennemi commun, l’Iran (qui, soit dit en passant, soutient le Hamas). Les signes indiquant que les Saoudiens étaient sur le point d’engager des négociations avec Israël ont probablement été à l’origine de l’attaque du Hamas. Les terroristes voulaient réaffirmer le sort des Palestiniens comme la question primordiale dans la région et s’affirmer comme les principaux moteurs de ce sort. Pour l’instant, ils ont réussi. Même si leur Les voisins arabes voudraient remettre sur les rails leurs relations avec Israëlils ne le peuvent pas – de peur d’irriter leur propre peuple – tant qu’Israël tue des civils palestiniens.

Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken ont fait pression sur Netanyahu et son cabinet pour qu’ils renoncent à l’attentat – en vain. Blinken, dans un entrecroisement de « diplomatie de navette » jamais vu au Moyen-Orient depuis l’époque d’Henry Kissinger, a fait pression sur les dirigeants arabes sunnites pour qu’ils sévissent contre le Hamas ou au moins aident les Palestiniens – également en vain.

Lorsque Biden était à Tel Aviv au début du mois, il a assisté à une réunion du Cabinet israélien et a demandé aux ministres quels projets ils avaient pour le lendemain de la fin de la guerre. Il s’est avéré que les ministres n’avaient aucun projet. Biden a souligné, comme il l’a également fait dans des discours publics, que les États-Unis ont répondu aux attentats terroristes du 11 septembre avec rage – tout comme les Israéliens le font maintenant – et ont obtenu justice (en tuant Oussama ben Laden), mais ont également commis de terribles erreurs. (envahir l’Irak sans plan d’après-guerre, une décision qui a déstabilisé toute la région pendant des décennies). Biden leur disait : « Ne faites pas la même erreur que nous. »

C’est pourtant ce qu’ils semblent faire.

Cette impulsion est compréhensible à bien des égards. Les Israéliens ne peuvent pas rester les bras croisés et laisser le Hamas assassiner et kidnapper un si grand nombre de ses citoyens en toute impunité. Cela vaudrait de grands sacrifices pour rendre justice et empêcher qu’une telle catastrophe ne se reproduise.

Afin de détruire le Hamas, Israël a bombardé ses vaste et impressionnant réseau de tunnels, où se cachent les combattants du groupe et à partir duquel ils lancent des attaques. Beaucoup de ces tunnels sont construits sous des maisons, des hôpitaux, des écoles, etc. Israël a averti les habitants du nord de Gaza de partir, mais beaucoup – peut-être des centaines de milliers – n’ont pas voulu ou pu le faire.

Mais plus il y aura de civils palestiniens tués dans cette guerre (quel que soit le responsable), plus Israël perdra la faveur du reste du monde – il a déjà perdu plus de faveur que, peut-être, à aucun autre moment de son histoire – et plus il sera difficile de rétablir de bonnes relations avec les pays arabes sunnites.

Bien que le Hamas soit entièrement responsable du déclenchement de cette guerre, Netanyahu constitue un obstacle majeur aux efforts, même hypothétiques, visant à l’arrêter. Presque tous les observateurs affirment qu’un règlement doit inclure un plan – au minimum, une reprise des négociations – pour résoudre l’énigme fondamentale : créer un moyen pacifique et durable permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de partager ou de diviser la terre qu’ils revendiquent tous comme leur appartenant. Une façon d’y parvenir est de convaincre les Palestiniens qu’ils ont quelque chose à gagner – et ainsi d’annuler l’attrait des dirigeants du Hamas, qui soutiennent que la résistance violente est la seule solution. (Hamas est l’acronyme de Harakat al-Muqawama al-Islamiya, qui signifie Mouvement de résistance islamique.)

Le Commission européenne a présenté lundi cinq principes pour le lendemain de la fin de la guerre : Gaza ne peut pas être un refuge pour les terroristes ; Le Hamas ne peut pas gouverner Gaza ; il ne peut y avoir de présence de sécurité israélienne à long terme, ni de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza ; et il ne doit pas y avoir de siège continu de Gaza.

Ça a l’air bien. Quelqu’un a-t-il une idée sur la façon de mettre en œuvre et d’appliquer ces principes pendant plus longtemps que le temps qu’il faut pour les réciter, et encore moins pendant plusieurs années ?

Tout cela est bien plus facile à dire qu’à faire. Des formules de paix ont été négociées et présentées au fil des décennies, mais l’un ou l’autre camp s’est retiré à chaque fois. Netanyahu – qui a été Premier ministre de 1996 à 1999, de 2009 à 2021 et depuis décembre 2022 – est non seulement le chef d’État israélien le plus ancien, mais le seul à s’être opposé sans relâche à toute sorte de solution, même par principe. Le plus cynique de tous, c’est qu’il a a bâti le pouvoir du Hamas à Gaza, principalement en laissant le Qatar lui fournir des fournitures – précisément pour affaiblir l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, donnant ainsi moins de poids aux dirigeants de l’Autorité palestinienne pour exiger des négociations. (Il a également permis une construction massive de colonies juives en Cisjordanie, radicalisant ainsi les Palestiniens et réduisant l’attrait populaire d’un compromis avec Israël.)

Les dirigeants israéliens en sont sans aucun doute conscients. Mais au moins certains d’entre eux pensent que cela vaut la peine de risquer ces objectifs politiques pour détruire le Hamas – même s’ils ne savent pas exactement comment les bombardements incessants y parviennent. L’éruption de protestations mondiales, dont beaucoup non seulement contre Israël, mais contre les Juifs– et en sympathie non seulement avec le peuple palestinien, mais aussi avec le Hamas – continuera, et s’intensifiera probablement, aussi longtemps que la guerre se poursuivra. Netanyahu et d’autres peuvent regarder ces manifestations et penser : « Si le monde ne nous apporte pas son soutien et sa sympathie même après que le Hamas a assassiné 1 400 d’entre nous, alors au diable le monde, nous ferons ce que nous pensons devoir être fait. » C’est compréhensible, mais cette dynamique réduira de plus en plus le soutien politique à Israël. Les sondages montrent que les jeunes Américains, qui n’ont aucun souvenir des origines d’Israël en tant que refuge pour les Juifs après l’Holocauste, de plus en plus désenchanté par Israël. La montée des assassinats de représailles contre les Palestiniens par les colons de Cisjordanie – contre lesquels Netanyahu n’a rien fait pour réprimer, malgré les exhortations de Biden et Blinken – ne fait qu’intensifier cette opposition.

Même si Israël gagne la bataille à court terme, il risque de perdre la guerre à long terme. Et pour l’instant, on ne sait pas exactement comment il va remporter le bataille.