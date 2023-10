Des montgolfières survolent les Smoky Mountains ce week-end lors du Lakeside of the Smokies Balloonfest à Dandridge. L’événement plein de plaisirs automnaux a commencé le samedi 28 octobre et se termine le dimanche 29 octobre.

Cet événement comprend une foire artisanale, une dégustation de vins, de la musique live, des food trucks, un café en plein air et une exposition de tracteurs anciens. Il n’y a pas grand-chose que cet événement du week-end n’ait pas à offrir. Et n’oubliez pas les ballons : le Lakeside Balloonfest propose des promenades en montgolfière, attachées ou non.

La billetterie pour cet événement comprend de nombreuses options différentes qui répondront à l’expérience souhaitée par les invités.

Les prix d’entrée généraux pour l’événement de samedi étaient de 25 $ pour les adultes et de 15 $ pour les jeunes âgés de 3 à 17 ans. Le dimanche, les prix baissent : les billets d’entrée générale coûtent 15 $ pour les adultes et 10 $ pour les jeunes.

L’admission générale permet aux invités d’accéder à l’événement et de participer à toutes les festivités en plus de la dégustation de vin, de la bière artisanale et des promenades en montgolfière.

Des achats supplémentaires sont également disponibles, tels que des billets de dégustation de bière artisanale qui incluront une dégustation dans les brasseries locales de l’Est du Tennessee. De plus, les billets Nine Lakes Wine Tasting incluront 10 établissements vinicoles qui présenteront deux à trois vins différents aux saveurs variées. Un verre de vin gratuit est également inclus avec cette dégustation.

Les deux billets coûtent 25 $ chacun et sont vendus en plus du billet d’admission générale.

Si vous souhaitez vous lever tôt et admirer le lever du soleil sur les montagnes, le Lakeside Balloonfest a également quelque chose pour vous. Le samedi et le dimanche matin, le festival organisera un petit-déjeuner avec traiteur. Le petit-déjeuner débutera à 7h00 et se terminera à 10h00

Vous pouvez commencer votre journée avec des mimosas et un petit-déjeuner en regardant décoller la montgolfière. Les billets incluent une séance de questions-réponses avec un pilote de montgolfière. Les billets Morning Ascension Mimosa et Breakfast seront vendus au prix de 30 $ chacun pour le samedi et le dimanche, en plus de l’achat de billets d’admission générale.

L’expérience Elevated comprendra la section « VIP » de l’événement. Ce billet comprendra l’entrée aux festivités du samedi et du dimanche. Un vol en ballon captif, des sièges sous tente VIP, un parking, une dégustation de vin et une visualisation optimale de l’événement sont inclus dans ce forfait.

Les billets pour l’expérience Elevated coûtaient 150 $ le samedi et 125 $ le dimanche, et les invités doivent avoir 21 ans ou plus pour acheter.

Les portes ouvriront à 13 heures et fermeront à 20 heures après le « Balloon Glow » nocturne. Le festival proprement dit débutera à 14h et les ballons monteront à 15h-16h.

Une fois entré dans le festival, vous pouvez acheter des vols captifs en montgolfière pour 20 $ – ces billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi. Vous ne pouvez acheter ces billets qu’en espèces uniquement.

Si vous êtes intéressé par un vol en montgolfière sans attache, vous devez acheter votre billet avant le début du festival. Chaque trajet durera 40 à 60 minutes. Chaque billet coûtera 350 $ et devra être payé en totalité avant de s’inscrire au vol en montgolfière.

Le festival n’offre pas de remboursement pour des problèmes liés à la météo. Veuillez noter que cet événement est beau temps, mauvais temps. Tous les vols en montgolfière annulés se verront proposer un remboursement complet.

Riley Spradlin, étudiante en deuxième année de sciences animales, participe au festival depuis trois ans et affirme que le Lakeside of the Smokies Balloon Fest est devenu un rituel pour elle et sa famille.

“Je suis pour le comté de Campbell et toute ma famille attend ce week-end avec impatience toute l’année”, a déclaré Spradlin. “C’est vraiment un joyau caché qui, à mon avis, est un incontournable pour les nouveaux arrivants dans la région.”

Michaela Haston, propriétaire du Keoke Coffee Bar qui fait sa tournée quotidienne à l’UT, déclare que cette période de l’année dernière a été l’un de ses premiers événements avec son entreprise.

“Cela a créé des souvenirs incroyables et nous en parlons encore constamment”, a déclaré Haston. “Mon entreprise s’est beaucoup développée en un an, je suis donc ravi de rapporter des articles améliorés ainsi que de nouveaux articles et d’obtenir toutes les réponses des clients.”

Pour plus d’informations, visitez le site du festival site web.