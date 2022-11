Au bord de la victoire, l’USMNT ne peut pas éliminer le Pays de Galles

AL RAYYAN, Qatar – L’équipe nationale masculine des États-Unis a été forcée de se contenter d’un match nul 1-1 lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde contre le pays de Galles, adversaire du groupe B.

Tim Wea mettre les États-Unis devant, rentrant chez eux après avoir récupéré une passe habile de Christian Pulišić. Mais après avoir lutté en première mi-temps, le Pays de Galles est revenu en seconde, avec Gareth Bale convertir une pénalité à la 82e minute pour forcer chaque équipe à se contenter d’un point.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Les États-Unis ne peuvent pas fermer le pays de Galles

La disposition tactique de ce match semblait assez simple. Les États-Unis auraient la majeure partie de la possession tandis que le Pays de Galles se contenterait de s’asseoir et d’essayer de clouer les Américains à la pause. Et pendant une grande partie de la première mi-temps, c’est exactement ainsi que les choses se sont déroulées, les États-Unis bénéficiant d’un avantage de 66% à 34% en possession.

La seule question était de savoir si les États-Unis pourraient profiter de ses opportunités lorsqu’elles se présenteraient. Pendant un moment, il a semblé que la réponse serait “non”. Joe Rodon a failli offrir un but aux États-Unis lorsqu’il a dirigé le centre dur de Weah directement sur le gardien Wayne Hennessyet Josh Sargent suivi d’une tête qui a frappé l’extérieur du poteau.

Le Pays de Galles semblait alors s’installer dans un territoire confortable en défense, même s’il ne générait presque rien en attaque. Mais un moment d’éclat à la 36e minute a permis aux États-Unis de percer. La mise à pied de Sargent à Pulisic a soudainement trouvé l’Américain dans l’espace pour l’une des rares fois de la mi-temps, et sa passe a trouvé Weah en clair pour dépasser Hennessey dans le but du Pays de Galles.

C’était un décompte mérité pour tout le travail que les États-Unis ont fait en première mi-temps, mais il a souffert en seconde, alors que le Pays de Galles a apporté quelques changements tactiques (plus à ce sujet plus tard) et a engagé plus de chiffres en attaque.

2 Connexe

L’introduction opportune de Brenden Aaronson pour une fatigue Weston McKennie a donné aux États-Unis l’énergie dont ils avaient tant besoin au milieu de terrain. L’interrupteur inclinait le terrain dans leur direction pendant un certain temps, mais ce n’était pas suffisant. Un défi maladroit et inutile par Walker Zimmermann sur Gareth Bale – étant donné que Bale était dos au but – a été correctement jugé un penalty, celui que Bale a converti avec autorité.

Le match nul 1-1 est un résultat qui restera dans la tête de l’équipe américaine. Il était à quelques minutes de remporter les trois points et de le placer dans une position où il pourrait contrôler son propre destin dans le groupe B. Alors que l’Angleterre fait basculer l’Iran 6-2, la bataille pour la deuxième place reste désormais grande ouverte, avec un match difficile. contre les Trois Lions ensuite. Bien que le résultat ne soit en aucun cas fatal, ce n’est pas ce que les États-Unis espéraient compte tenu de la durée de leur avance dans ce match.

2. Les ajustements de la seconde mi-temps déclenchent la renaissance du Pays de Galles

Les Dragons avaient attendu 64 longues années depuis leur dernière apparition dans une Coupe du monde, et en ayant un vainqueur du match à Bale à leurs côtés, ils avaient le potentiel de représenter un danger pour à peu près n’importe quelle équipe. Mais la première mi-temps a laissé quelqu’un se demander comment ils étaient arrivés jusqu’ici. Le Pays de Galles semblait absolument édenté en attaque, ne faisant rien pour troubler la défense américaine.

Une partie de cela était due au jeu étouffant du milieu de terrain des Américains à travers Tyler Adams ainsi qu’une défense pointue et concentrée de Tim Rame. Mais le Pays de Galles n’a pas non plus fait grand-chose pour s’aider avec quelques passes capricieuses. Bale en particulier était une figure périphérique, ne touchant le ballon que 15 fois en première mi-temps.

L’introduction de l’attaquant en seconde période Kieffer Moore a donné au Pays de Galles un peu plus de poids à l’avant, et avec Aaron Ramsey poussant plus loin, les mouvements ont donné à la défense américaine quelque chose de différent à penser. Les changements ont eu l’effet escompté, le Pays de Galles repoussant les États-Unis pendant de longues périodes au cours de la seconde mi-temps. Ben Davis presque égalisé avec une tête à la 65e minute qui a été renversée par le gardien américain Matt Turner. La tête de Moore du corner suivant est passée juste au-dessus.

Juste au moment où il semblait que les États-Unis pourraient survivre, le Pays de Galles a reçu une bouée de sauvetage lorsque le défi maladroit susmentionné de Zimmerman sur Bale a été sifflé à juste titre comme une pénalité. Bale a claqué le coup de pied qui a suivi, donnant au Pays de Galles un point inestimable, qui semblait peu probable pendant une grande partie de la soirée. Maintenant, le groupe B est grand ouvert.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

3. Weah innove

Pendant pratiquement toute sa carrière professionnelle, Weah s’est retrouvé à essayer de sortir de l’ombre considérable de son père et ancien vainqueur du Ballon d’Or George Weah. Mais le jeune Weah a tracé sa propre voie ces dernières années, remportant des titres de champion avec le Paris Saint-Germain, le Celtic et, plus récemment, Lille.

Ce jour-là, Tim s’est aventuré dans un territoire jamais vu par son célèbre père. George n’a jamais participé à une Coupe du monde, bien qu’il y ait eu un raté angoissant avec le Libéria au cours du cycle 2002. Maintenant, Tim a un but en Coupe du monde à son nom.

Ce qui rend la performance de Tim encore plus impressionnante, c’est qu’il occupe une position qui est la plus profonde de l’équipe américaine, avec son rythme, sa course hors du ballon et sa finition en gardant des joueurs talentueux comme Aaronson et Gio Reina sur le banc. Compte tenu de sa contribution, il ne fait guère de doute qu’il conservera sa place, même si un autre soir, il aurait pu repartir avec le vainqueur du match.

Notes des joueurs

ETATS-UNIS: Matt Turner 6, Antonée Robinson 6, Tim Ream 7, Walker Zimmerman 4, Sergino Dest 5, Yunus Musah 5, Tyler Adams 6, Weston McKennie 5, Christian Pulisic 6, Josh Sargent 5, Tim Weah 7

Sous-titres : Brenden Aaronson 6, De Andre Yedlin 5, Kellyn Acosta 4, Hadji Wright 5, Jordan Morris 5

Les États-Unis ont mené pendant de longues périodes lundi, mais ont finalement dû se contenter d’un match nul 1-1 après une égalisation tardive du Pays de Galles. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Pays de Galles: Wayne Hennessey 6, Ben Davies 6, Joe Rodon 6, Chris Mépham 6, Néco Williams 4, Aaron Ramsey 5, Ethan Ampadu 5, Connor Robert 5, Daniel James 4, Gareth Bale 5, Harry Wilson 5

Sous-titres : Kieffer Moore 6, Brennan Johnson 5, Joe Morel 5, Sorba Thomas 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Tim Weah, États-Unis. Weah obtient le feu vert, non seulement pour ses contributions à l’attaque, mais pour sa volonté de revenir en arrière et d’aider défensivement.

PIRE : Walker Zimmerman, États-Unis. Les défenseurs sont souvent jugés sur leurs erreurs, et cela s’est avéré pour Zimmerman. Il n’avait pas besoin de claquer dans Bale. Reste à savoir à quel point cela pourrait coûter cher.

Faits saillants et moments marquants

L’USMNT a reçu un discours d’encouragement du président Biden.

Le président Joe Biden a appelé l’USMNT avant son premier match de Coupe du monde 🇺🇸 pic.twitter.com/e0d3yLvO1g — ESPN FC (@ESPNFC) 21 novembre 2022

George Weah a accompli beaucoup de choses au cours de son illustre carrière de joueur. Il n’a cependant jamais participé à une Coupe du monde, ce que son fils Tim a fait lundi. Oh, et il a marqué, donc il peut aussi garder ça sur papa, lors de la prochaine réunion de famille.

Tim Weah avec la finition cool ! 🎥 » @FOXSoccer

pic.twitter.com/sMG2iZavVn — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 21 novembre 2022

Il y a à peine deux semaines, LAFC était ravi par un but spectaculaire et tardif de Bale. Lundi, les champions de la Coupe MLS étaient un peu moins enthousiasmés par la finition de leur n°11.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Tourneur: “Nous leur avons donné une bouée de sauvetage. Nous avons perdu deux points.”

Weah : “J’avais l’impression qu’en première mi-temps, nous avions beaucoup d’énergie, beaucoup d’élan … puis en seconde mi-temps, nous avons ralenti et le Pays de Galles a monté d’un cran. Ils ont commencé à nous presser, ils avaient la plupart du temps ballon et je pense qu’au final c’est ce qui nous a vraiment fait mal.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– A 19 ans, 358 jours, Musah devient le plus jeune joueur à débuter un match de Coupe du monde pour l’USMNT.

– Le onze de départ du lundi a une moyenne d’âge de 25 ans, 102 jours. Il s’agit de la quatrième formation USMNT la plus jeune à une Coupe du monde, derrière seulement les trois formations d’Italie ’90, où les XI avaient en moyenne un peu plus de 24 ans.

– À 23 ans et 279 jours, Adams est le plus jeune joueur à avoir été capitaine des États-Unis lors d’une Coupe du monde depuis 1950 et le troisième plus jeune au classement général.

– Avant le but de Weah à la 37e minute, le dernier joueur à avoir marqué contre le Pays de Galles lors d’un match de Coupe du monde était Pelé en 1958.

– Les États-Unis ont dépassé la phase de groupes chaque fois qu’ils ont obtenu une victoire ou un match nul lors de leur match d’ouverture, et ont été éliminés à chaque fois qu’ils ne l’ont pas fait.

– Les cinq derniers buts de Bale pour le club et le pays sont survenus à la 80e minute ou plus tard.

– L’USMNT n’a remporté aucune victoire lors de ses 10 derniers matches de Coupe du monde contre des adversaires européens, la dernière victoire de ce type ayant eu lieu lors de la phase de groupes de 2002 contre le Portugal.

Suivant

ETATS-UNIS: Les États-Unis reviennent à l’action vendredi, lorsqu’ils affronteront l’Angleterre de haut vol au stade Al Bayt pour un coup d’envoi à 14 h HE.

Pays de Galles: Le Pays de Galles lancera la liste des matchs de vendredi avec un coup d’envoi à 5 h HE contre l’Iran au stade Ahmad bin Ali.