Au BlackStar Film Festival, une compréhension révélatrice du cinéma

Ne l’appelez pas le Black Sundance.

Bien qu’il ait été surnommé ainsi par le magazine Ebony, le Festival du film Blackstar, maintenant dans sa 11e année, est une institution culturelle à part entière. Partageant un accent similaire sur le cinéma indépendant avec son homologue de Park City, BlackStar – qui démarre mercredi à Philadelphie avec une liste de 77 longs métrages et courts métrages du monde entier – se distingue en partie des autres festivals en mettant l’accent sur le travail réalisé exclusivement par ” Des artistes noirs, bruns et autochtones. Mais en tant qu’habitué du festival, j’ai toujours été frappé par son ambitieux rapprochement entre spécificité culturelle, justice sociale et avant-garde, ce qui en fait une expérience cinématographique passionnante, expansive et révélatrice.

Fondé par Maori Karmael Holmes en 2012, il a été conçu comme un événement unique pour présenter des films noirs qui n’avaient pas été projetés dans la région de Philadelphie. “Je venais de rentrer de Los Angeles et j’avais l’impression qu’il y avait un vide à Philadelphie pour ces œuvres particulières”, m’a dit Holmes. “Et j’ai commencé à collectionner des films qui n’avaient pas été montrés dans la région qui avaient été réalisés en 2011 ou 2012, et j’ai très rapidement eu une liste de 30 films, alors j’ai pivoté pour en faire un festival du film.”

Holmes, qui est maintenant directeur artistique et directeur général de BlackStar Projects, l’organisation derrière le festival, a expliqué : “C’était juste censé être cette célébration unique.” Mais plus de 1 500 personnes se sont présentées, et après que le festival ait été mentionné par Ebony ainsi que par la réalisatrice Ava DuVernay, dans une interview au New York Times, “tout à coup, nous avons eu une attention démesurée, et les gens ont demandé : ‘Quand est le prochain ?’ ”