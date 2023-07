Au BJP Conclave, Feuding Paswans Meet, Greet And Then Hug

Les factions éloignées du parti Lok Janshakti du Bihar ont fait un pas l’une vers l’autre aujourd’hui alors que Chirag Paswan a été vu en train de toucher les pieds de son oncle Pashupati Paras et de recevoir un câlin chaleureux en retour lors de la réunion de la NDA présidée par le Premier ministre Narendra Modi. L’amitié s’est manifestée moins de 72 heures après que M. Paras a été entendu faire de vives remarques contre son neveu et déclarer qu’il avait dit un « non » ferme à la suggestion du BJP d’unifier le parti divisé.

Chirag Paswan a rejoint la NDA et est devenu l’un des 38 alliés qui ont eu une méga réunion à Delhi aujourd’hui. Lors de la rencontre, il a également été accueilli avec un câlin par le Premier ministre – un moment qu’il a partagé sur Twitter.

L’oncle et le neveu sont en désaccord depuis l’élection de l’assemblée du Bihar – le dernier point d’éclair étant le siège de Ram Vilas Paswan à Hajipur. Plus tôt cette semaine, M. Paras avait doublé en disant qu’il n’abandonnerait pas Hajipur. « Il (Chirag) n’a aucune réputation à Hajipur. Je me demande pourquoi il passe son temps là-bas », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, Chirag Paswan a affirmé ses prétentions sur Hajipur et a fait la lumière sur les objections de son oncle. Hajipur, a-t-il dit, était le fief de son père Ram Vilas Paswan et il était de son devoir d’assumer les responsabilités.

Ministre du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, M. Paras avait également adressé plusieurs coups à son neveu, se demandant pourquoi Hajipur ne lui avait pas été attribué du vivant de son père. « Pourquoi est-ce que lorsque votre père était vivant, on vous a demandé de contester depuis Jamui et non depuis Hajipur », a-t-il déclaré.

La faction dirigée par M. Paras avait déclaré qu’elle ne s’opposerait pas à l’entrée de Chirag Paswan dans la NDA, mais qu’elle ne l’accueillerait pas non plus.

M. Paswan a émis aujourd’hui une note conciliante. Tous deux font maintenant partie de la NDA et devraient maintenant se concentrer sur la victoire aux prochains sondages, a-t-il déclaré.

Des sources ont déclaré que M. Paswan avait demandé six sièges au Lok Sabha et un au Rajya Sabha pour son parti lors de ses entretiens avec le ministre de l’Union et stratège en chef du BJP, Amit Shah. On ne savait pas si sa demande avait été acceptée.

« Ce sera contre le dharma de la coalition que je parle des détails de mes discussions avec les dirigeants du BJP. Mais oui, les préoccupations de mon parti concernant Lok Sabha et les sondages de l’assemblée faisaient partie des délibérations et elles ont été traitées positivement par le BJP », a déclaré M. Paswan a déclaré aujourd’hui.