PORTO-NOVO, Bénin (AP) — Pour de nombreuses personnes au Bénin, les forêts leur ont donné du pouvoir avant leur naissance ou au cours des premiers mois de leur vie.

Les femmes stériles effectuaient des rituels vaudous près des arbres sacrés pour tomber enceintes. D’autres ont été amenés nouveau-nés par des parents cherchant à éloigner les mauvais esprits. Certains sont arrivés à un carrefour en tant qu’adultes, demandant conseil.

Au berceau du Vaudou, les forêts étaient des lieux d’espoir. Pourtant, à mesure que les forêts rétrécissaient, en raison du développement économique et d’autres facteurs, cela a porté un coup dur aux communautés qui luttaient pour protéger les esprits censés y vivre.

Dans de nombreux cas, selon les croyants, les esprits ont riposté.

Lorsque les habitants du village de Houeyogbe ont accepté de laisser le gouvernement détruire une grande partie de sa forêt pour construire des routes et installer l’électricité, les habitants affirment que les esprits ont déclenché une épidémie, entraînant des décès inexplicables et une multiplication des maladies.

À Ouidah, l’épicentre du vaudou au Bénin, une station-service qui a remplacé la forêt d’Aveleketezou il y a des années n’a pas généré de bénéfices, affirment les habitants. Les employés de la station ont déclaré que lorsqu’ils remplissaient les voitures d’essence, celle-ci se transformait en eau.

Le Bénin abrite des milliers de forêts sacrées, qui, selon les croyants, sont vitales pour une religion enracinée dans la nature. Ils voient les forêts comme des foyers pour les esprits, que les prêtres prient et demandent conseil.

Mais depuis des décennies, les forêts de ce pays d’Afrique de l’Ouest sont menacées, d’abord par des attaques anti-Vaudou, puis par l’expansion de l’agriculture et de l’urbanisation.

Entre 2005 et 2015, la superficie totale des forêts du Bénin a diminué de plus de 20 %, tandis que le taux de déforestation se poursuit à plus de 2 % par an, selon la Banque mondiale.

Alors que le gouvernement s’efforce de préserver les forêts tout en développant le pays, les fidèles vaudous craignent que la perte de ses espaces n’ait de profondes conséquences. Non seulement il s’agit d’un problème environnemental, mais les croyants affirment que cela menace le tissu social des 13 millions d’habitants du Bénin, dont environ 11 % pratiquent le vaudou.

“Quand (le gouvernement) a ouvert des routes vers notre région et que nous avons dû tout arrêter dans la forêt sacrée, les gens ont commencé à tomber malades et à avoir toutes sortes de problèmes”, a déclaré Benoit Sonou, un prêtre vaudou qui a été témoin de la destruction de la forêt de sa communauté. un jeune homme.

Quelque 50 ans plus tard, il est assis sur la route de gravier où se trouvait autrefois la forêt, à côté des deux arbres restants que la communauté a récupérés. Ils sont encerclés derrière un mur de béton dans l’espoir de ne pas être touchés.

L’une des religions les plus anciennes du monde, le vaudou est originaire du royaume du Dahomey – l’actuel Bénin – et est enraciné dans l’animisme, la croyance que toutes choses, des roches et des arbres aux animaux et aux lieux, ont un esprit. Aujourd’hui, des millions de personnes le pratiquent, se tournant vers les prêtres vaudous pour accomplir des rituels visant à éloigner les mauvais esprits, vaincre la maladie et réussir professionnellement et personnellement.

Même si le Bénin compte de nombreux chrétiens – représentant près de la moitié de la population – le vaudou est ancré dans la vie de la plupart des gens.

Les rassemblements ne commencent pas sans jeter de l’eau sur le sol, un rituel qui rend hommage aux ancêtres. L’initiation au vaudou prend de nombreuses années. Et à quelques exceptions près, seuls les initiés sont autorisés à pénétrer dans les forêts sacrées. De nombreux parcs interdisent les femmes, car elles croient qu’elles deviendront folles si elles y entrent. Les hommes doivent entrer nus.

En Occident, le vaudou est parfois considéré comme maléfique ou confondu avec la sorcellerie. Au Bénin, les prêtres vaudous affirment que la religion est fondée sur la positivité, basée sur la tolérance et l’acceptation, et qu’elle respecte un ensemble de règles strictes.

Des histoires soigneusement gardées sur quels esprits habitent quelles forêts ont été transmises de génération en génération. Les croyants disent que les esprits vivent généralement dans les baobabs ou les Iroko, considérés comme les plus sacrés, et sont des lieux où les prêtres accomplissent des rituels, comme boire de l’eau bénite ou du gin, manger des noix de cola ou s’asseoir dans un endroit sacré, comme à l’intérieur d’un arbre.

« La forêt sacrée est une zone vitale », a déclaré Dada Daagbo Hounon Hounan II, le chef spirituel suprême du vaudou. “C’est un espace qui permet la réception d’énergies positives et de vibrations positives pour diriger et gouverner le monde.”

Seuls certains prêtres peuvent communiquer avec les esprits, par le biais de chants, de prières ou en faisant du bruit comme celui d’une cloche.

Lors d’une visite en octobre dans plusieurs forêts sacrées du sud du Bénin, l’Associated Press a entendu ce qui ressemblait à un vent tourbillonnant intense émanant de deux forêts après que des prêtres vaudous aient appelé les esprits.

On ne sait pas exactement quels étaient ces sons, mais les experts religieux affirment que ce qui compte, c’est que les gens croient qu’ils peuvent communiquer avec la forêt.

“Tout cela renvoie à l’idée que nous ne vivons pas dans un monde où les seuls acteurs sont les humains”, a déclaré Danny Hoffman, anthropologue culturel et directeur de la Henry M. Jackson School of International Studies de l’Université de Washington. .

La perte de ces forêts élimine les lieux d’expérimentation et d’innovation, a-t-il déclaré. “Lorsque nous perdons des espaces réservés aux pratiques spirituelles, ce sont des espaces où les gens se rassemblent et tentent de comprendre comment ils vont répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles difficultés.”

Debout devant un arbre sacré, le prêtre Gilbert Kakpo a déclaré que les femmes ayant des problèmes d’accouchement s’y rendaient pour obtenir de l’aide.

« Notre divinité est la protectrice des femmes », dit-il. “Si vous êtes une femme qui a fait une fausse couche ou qui a donné naissance à des enfants mort-nés et que vous venez ici pour des rituels, vous n’endurerez plus jamais ces épreuves… Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont été guéries ou soignées. ici.”

Il est difficile de quantifier l’ampleur de la perte d’espace sacré au Bénin et d’en identifier la cause profonde.

Les habitants et les autorités se tournent vers le début des années 1970. Le gouvernement de l’époque avait réprimé les croyants vaudous, arrêtant et lynchant des personnes et abattant des arbres considérés comme sacrés. Des décennies plus tard, de nouvelles administrations ont fait amende honorable auprès de la communauté vaudou, mais le développement avait alors explosé.

Entre 2001 et 2012, environ 45 % des forêts sacrées du Bénin ont disparu ou ont été diminuées, selon le Cercle de Sauvegarde des Ressources Naturelles. Le groupe humanitaire tente de préserver les forêts sacrées en travaillant avec les communautés pour délimiter les frontières, sensibiliser la population à l’abattage des arbres et enseigner aux gens comment tirer un bénéfice financier de la récolte du miel ou de l’élevage d’escargots.

L’urbanisation et la désertification ont réduit les forêts, mais le facteur le plus important a été l’expansion agricole entraînée par la pauvreté, a déclaré Bienvenu Bossou, directeur exécutif du groupe. L’économie du Bénin dépend des exportations agricoles, notamment du coton et des noix de cajou, et Bossou affirme que de nombreuses personnes, incapables de se permettre d’acheter des engrais, ont étendu leurs fermes dans la forêt pour utiliser ses riches sols.

D’autres accusent les efforts de développement du gouvernement.

Plus tôt cette année, dans le village d’Ouanho, les habitants ont déclaré que le gouvernement avait détruit une partie de la forêt pour construire des routes sans préavis. Aujourd’hui, les esprits, qui ont besoin de protection, sont trop exposés à cause du déclin des forêts, disent les habitants.

Le gouvernement fait ce qu’il peut pour protéger les espaces, mais ne peut pas toujours demander l’autorisation de construire, a déclaré un responsable.

« L’État fait de son mieux pour ne pas construire là où se trouvent des forêts sacrées. Nous ignorons souvent les forêts sacrées parce que nous ne voulons pas qu’elles nous empêchent de développer le pays », a déclaré Florent Couao-Zotti, conseiller technique au ministère de la Culture.

Le gouvernement a interdit l’abattage d’arbres sans l’approbation de l’État et a investi depuis 2016 quelque 3 milliards de dollars dans les secteurs de la culture et du tourisme, ce qui aidera indirectement les forêts, a-t-il déclaré.

Alors que la population du Bénin croît de près de 3 % par an, les communautés tentent de concilier comment développer leurs terres tout en préservant les forêts.

« Il est très difficile de voir comment nous pouvons faire face au développement tout en préservant notre patrimoine culturel », a déclaré André Todonou, un animateur de jeunesse à Houeyogbe, où la forêt a été réduite à une poignée d’arbres.

De nombreux villageois affirment que la création de routes, d’eau et d’électricité était nécessaire pour se sentir davantage connectés au reste du pays. D’autres estiment que permettre à tout développement de prendre le pas sur les forêts est un sacrilège et risque de provoquer la colère des esprits.

“Nous ne voulons pas de travaux topographiques ou d’urbanisation qui détruiraient nos forêts et apporteraient l’instabilité à notre communauté”, a déclaré Sa Majesté Oviga Toffon, roi de la région d’Adjarra. Les divinités garantissent la tranquillité d’esprit et la stabilité et ne devraient pas être mises en colère, a-t-il déclaré.

___

