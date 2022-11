Attribution d’un contrat de subvention de 1,5 million de dollars pour Rebuild Illinois ; le travail commence – Shaw Local

MOUNT CARROLL – Attendez-vous à voir des activités de construction commencer à Shimer Square alors que Rock Island Economic Growth Corporation, faisant affaire sous le nom de Economic Growth Corporation (GROWTH), a attribué son contrat de subvention Rebuild Illinois le 4 novembre.

La subvention Rebuild Illinois a fait l’objet d’une offre publique dans le cadre de deux contrats distincts : la construction et la réduction. Le contrat de construction a été attribué à Galena Repair & Maintenance et le contrat de dépollution a été attribué au Groupe IITI.

La dépollution commencera d’abord à l’intérieur de la maison Sawyer et une fois que le site aura été entièrement dépollué et nettoyé, les travaux de construction commenceront. Le calendrier de tout travail de construction visible aura probablement lieu au début de 2023, si le temps le permet.

«GROWTH travaille avec diligence dans les coulisses depuis des années pour sécuriser tout ce que la communauté est sur le point de voir visiblement sur le campus de Shimer Square. Une fois que les camions commencent à s’arrêter, marquez cela comme un énorme mouvement de pendule suivi d’une importante activité de construction », a déclaré Brian Hollenback, président-directeur général. « Le réaménagement de Shimer Square a attiré des millions de ressources fédérales et étatiques. Nous avons beaucoup de soutien et d’élan. Recherchez les grandes choses qui se passent en 2023. »

GROWTH était l’un des 11 projets financés par le volet Développement économique régional (RIRED) de la subvention Rebuild Illinois du Département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois (IL DCEO). L’objectif de la composante Développement économique régional, conformément au plan quinquennal de développement économique du Gouverneur, est de fournir des subventions pour renforcer les économies locales et encourager le développement de grappes industrielles régionales.

Les plans incorporaient à l’origine les fonds de Rebuild Illinois dans sa première phase d’efforts de construction, mais après un examen minutieux et la contribution d’IL DCEO, les fonds de Rebuild Illinois ont été répartis dans sa propre phase appelée “Shimer Square Phase 1A”.

La phase 1A jette les bases des efforts de réaménagement plus importants des phases 1 et 2, portant spécifiquement sur la réhabilitation générale de la maison Sawyer, le remplacement du parking et des trottoirs et les réparations de maçonnerie à la porte d’entrée principale.

GROWTH utilisera la Sawyer House pour fournir des services d’éducation financière aux particuliers afin d’aider à faire progresser les opportunités de création de richesse pour ceux qui vivent, travaillent ou visitent Shimer Square en fournissant des services communautaires vitaux, notamment des connaissances financières, des conseils en matière de logement, des ressources commerciales via CDFI (Community Development Financial Institution ) prêtant des ressources qui se traduisent par l’ouverture de nouvelles entreprises sur le campus de Shimer Square et au-delà.

L’activité commence déjà sur le campus, car Growth General Contracting, LLC a coordonné la démolition du bâtiment de maintenance délabré sur le campus qui s’est produite le 7 novembre. La démolition a été soigneusement coordonnée pour entretenir et préserver autant de briques à réutiliser dans le réaménagement efforts sur d’autres bâtiments, selon un communiqué de presse.

Pour plus d’informations, visitez www.ShimerSquare.comet www.EconomicGrowthCorporation.com.