Attribuer la faute à 10 écoles après le rapport de l’Utah

Aucun individu n’est responsable de la mort du Pac-12. Il s’agissait plutôt d’une conspiration d’insensés et d’inconscients.

Les deux commissaires, Larry Scott et George Kliavkoff, ont beaucoup de sang sur les mains ; tous deux ont commis une série d’erreurs de calcul stratégiques grossières. Si nous identifions des suspects, ils sont les premiers à être arrêtés et menottés.

Mais comme dans Meurtre sur l’Orient Expressil y a de nombreux complices dans la disparition d’une institution sportive universitaire vieille de 108 ans – une disparition qui a commencé avant que l’USC et l’UCLA ne se lancent dans le Big Ten en juin 2022 et que le Pac-12 n’entre dans ses négociations sur les droits médiatiques dans un état affaibli.

En fait, chacune des dix écoles sortantes a enfoncé un couteau dans le corps.

L’Utah était le seul à résister, dans un sens – la seule école sur 10 qui n’avait pas d’empreintes digitales sur l’arme du crime. Mais un rapport de cette semaine identifiant le président Taylor Randall comme la force derrière la contre-offre farfelue de 50 millions de dollars par école à ESPN boucle la boucle.

(Seuls l’État de l’Oregon et l’État de Washington peuvent être éliminés en tant que suspects. Pourtant, dans le plus cruel des rebondissements, les innocents sont laissés pour compte pour supporter le fardeau et absorber la punition.)

Permettez à la Hotline de jouer le rôle d’Hercule Poirot – le détective fictif du célèbre meurtre policier d’Agatha Christie sur un groupe tuant à bord d’un train transeuropéen – et reliez chacune des 10 écoles au départ au crime.

(Par ordre chronologique d’implication.)

État de l’Arizona

Le président Michael Crow a joué un rôle clé dans l’embauche de Scott en 2009, a négocié le contrat farfelu de Scott et a permis les stratégies malavisées et le style de gestion conflictuel de Scott.

Aucun président n’a fourni à Scott plus de soutien, plus de couverture, que Crow, qui porte une immense responsabilité dans l’arc de destruction du Pac-12 qui a duré dix ans. Et pourtant, il ne l’a jamais vu venir.

À la fin des années 2010, alors que les échecs de Scott étaient évidents pour l’univers connu et que le Pac-12 se précipitait vers la falaise, Crow a défendu son ami et s’est montré poétique à propos de la conférence. être très « en avance » sur ses concurrents.

Notre version de Orient Express présente Crow donnant une tasse de thé au Pac-12 sans se rendre compte qu’il contient un sédatif qui rendra la conférence incapable de repousser les assaillants à venir.

Cal et Stanford

Les écoles de la Bay Area ne sont pas aussi innocentes qu’il y paraît. Pourquoi? Parce que le ralentissement collectif des deux programmes de football sur le sixième plus grand marché médiatique du pays était un problème très réel pour la conférence une fois que l’USC et l’UCLA ont accepté de rejoindre le Big Ten.

Si l’une ou l’autre école avait été pertinente à l’échelle nationale – comme Cal l’était dans les années 2000 et Stanford dans les années 2010 – la valorisation médiatique globale du Pac-12 aurait été plus élevée et sa position de négociation à 10 écoles aurait été plus forte.

Au lieu de cela, les deux départs à Los Angeles et l’inutilité totale dans la Bay Area ont effectivement transformé l’État le plus peuplé du pays en un trou noir pour la conférence.

USC

Compte tenu de ses objections à l’ajout des écoles Big 12 à l’été 2021 – une expansion à ce stade aurait renforcé la conférence – et de la décision de partir pour le Big Ten un an plus tard, la présidente de l’USC, Carol Folt, n’a pas seulement ouvert le coronaire du Pac-12. artère, elle a méthodiquement décrit l’acte en temps réel, sans la moindre trace de regret ni de remords.

Certains fans pourraient être enclins à arrêter les chevaux de Troie pour meurtre, à jeter la clé dans le Pacifique et à ne pas se donner la peine de traquer les autres conspirateurs.

Mais les circonstances qui ont conduit aux actions de l’USC ont duré des années et sont le résultat d’une culture à l’envers dans laquelle les États de l’Arizona et de l’Oregon avaient plus d’influence dans la salle de réunion que les écoles de Los Angeles. (Imaginez Purdue et le Minnesota, et non l’Ohio State et le Michigan, dictant la politique du Big Ten.)

Si les chevaux de Troie avaient été gérés correctement avant la décision fatidique d’expansion d’août 2021, l’alignement interne aurait été bien plus fort et le résultat bien différent.

UCLA

Les Bruins sont partis le même jour que l’USC – un accord deux pour un qui a donné à Fox un accès exclusif au marché de Los Angeles. Mais leur décision n’a jamais eu autant de sens en raison de la composante école publique et de leur lien direct avec un pair de la conférence (Cal).

L’UCLA aurait pu rester sur place, souhaiter bonne chance à l’USC et ancrer la conférence pour les années à venir. Au lieu de cela, les Bruins sont devenus complices, enfonçant le couteau dans l’abdomen du Pac-12.

Est-ce qu’on leur en veut ? Non. C’est une vision à courte vue que de blâmer n’importe quel participant au jeu du réalignement : chaque école fait en fin de compte ce qu’il y a de mieux pour son avenir sans se soucier de ses partenaires de conférence.

Mais ne vous y trompez pas : si les Bruins étaient restés, le Pac-12 serait bel et bien vivant aujourd’hui. Lors de son arrestation, l’UCLA a du sang éclaboussé sur tout son visage.

Utah

Le moment exact reste inconnu, mais à un moment donné à la fin de l’été ou au début de l’automne 2022, le Pac-12 a reçu une offre d’ESPN qui aurait distribué 30 millions de dollars à chaque école par an.

Les présidents n’ont pas seulement refusé ; un petit groupe d’entre eux a poussé Kliavkoff « à négocier durement » – plus précisément à faire une contre-offre de 50 millions de dollars par école.

L’homme derrière ce prix exorbitant était Taylor Randall de l’Utah, selon un rapport cette semaine par JohnCanzano.com.

Au moins un président a soutenu cette position et beaucoup d’autres se sont montrés indifférents. Mais Randall était le principal moteur. Kliavkoff est retourné à ESPN avec la demande de 50 millions de dollars, le réseau s’est éloigné et le Pac-12 s’est dirigé vers le marché au moment même où l’économie devenait orageuse.

Et toi, Utah ?

Oregon

Alors que le Board of Regents de l’Université de Californie débattait de l’opportunité d’approuver le transfert de l’UCLA vers le Big Ten tout au long de l’automne 2022, le Pac-12 a formulé un plan : Kliavkoff offrirait aux Bruins une part démesurée des revenus annuels de la conférence en échange d’un changement de cap. .

Ce chiffre : 52 millions de dollars. Mais avant de pouvoir conclure l’accord, Kliavkoff avait besoin de l’approbation unanime du conseil d’administration. Un président a refusé, selon plusieurs sources : Patrick Phillips, de l’Oregon, qui assurait l’intérim.

« Les régents ont dit à George : ‘Si nous parvenons à atteindre 52 millions de dollars, nous les renverrons' », a déclaré une source. « Mais l’Oregon a déclaré : ‘Nous ne pouvons en aucun cas participer à une conférence où l’UCLA gagne plus d’argent que (nous). » Alors (Phillips) l’a abattu.

Une autre source a déclaré : « Ils ne pouvaient pas imaginer avoir moins de valeur que l’UCLA. »

Les régents auraient-ils tenu parole et forcé l’UCLA à rester si Kliavkoff avait obtenu les 52 millions de dollars ? Nous ne le saurons jamais. Mais une chose est sûre : sans l’UCLA et le marché de Los Angeles, le défi du Pac-12 était bien plus intimidant.

Colorado

Alors que les négociations s’éternisaient tout au long de l’hiver, du printemps et de l’été, les présidents ont fixé à Kliavkoff une date limite pour les offres finales des partenaires médiatiques : fin juillet.

Mais le Colorado subissait une forte pression extérieure (de la part du Big 12) et intérieure (de la part de l’entraîneur Deion Sanders) et a décidé de ne pas attendre.

« Nous leur avons dit de s’accrocher », a déclaré une source, « mais (le directeur sportif) Rick George a dit : ‘Comme si on nous avait dit de s’accrocher encore et encore ?' »

Les Buffaloes ont annoncé leur départ le 27 juillet, stupéfiant les autres présidents et incitant l’un des éventuels partenaires linéaires du Pac-12 à se retirer des négociations, selon des sources. (On pense que ce partenaire était ESPN.)

Et si, après 13 mois d’attente, le Colorado avait tenu le coup pendant quatre jours supplémentaires ? Peut-être que la conférence aurait survécu.

Comme tant d’autres cas mentionnés ici, CU a porté un coup paralysant mais pas particulièrement fatal.

Arizona

Les Wildcats n’étaient pas la seule école à organiser une bouée de sauvetage pour le Big 12. Mais contrairement à ses pairs de l’Utah et de l’Arizona State, le président Robert Robbins a officiellement demandé son adhésion au milieu de cette fatidique première semaine d’août. avant L’Oregon et Washington ont rejeté l’accord d’octroi de droits du Pac-12.

Le Big Ten a pris connaissance de la candidature de l’Arizona au Big 12, selon une source. « Alors (le commissaire du Big Ten) Tony Petitti dit à ses présidents : ‘Ce n’est pas nous qui sommes' », a déclaré la source. « Ils avaient l’impression que ce n’était pas eux qui tiraient le coup fatal. »

Cela a incité les présidents du Big Ten à approuver l’adhésion de Washington et de l’Oregon sans culpabilité ni hésitation, et le Pac-12 s’est préparé à rendre son dernier souffle.

Washington

Le cou a été sectionné à l’aube du 4 août.

Sept des neuf écoles restantes s’étaient réveillées avec la conviction que tout le monde était déterminé à signer l’accord d’octroi de droits essentiel à la survie.

Mais Washington était profondément mécontent de l’accord médiatique proposé, qui garantissait seulement 25 millions de dollars par an à Apple – avec des incitations pour pousser ce chiffre au-dessus de 30 millions de dollars – et ne garantissait pas une exposition sur la télévision linéaire.

Bien que l’Oregon ait été décrit comme le pivot de la survie du Pac-12, Washington était, en réalité, le principal moteur dans le nord-ouest du Pacifique pendant ces heures cruciales de la nuit, selon des sources.

« Les écoles ont répondu oui jeudi soir », a indiqué une source. « Mais une fois que Washington a basculé, l’Oregon a dû partir. »

Avec cela, la conspiration de la majorité était complète et le Pac-12 a cessé d’exister tel que nous le connaissons.

