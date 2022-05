Attrapez une étoile montante à l’hôtel des ventes

Faites-le correctement et vous pourrez même réaliser un profit. Comme l’a récemment expliqué la journaliste du marché Katya Kazakina dans Artnet News, les galeries qui ont une star du marché en vogue favorisent de plus en plus les collectionneurs qui peuvent “en acheter un, en donner un”: en d’autres termes, acheter deux œuvres dans une exposition et s’engager à en donner une à un musée public. Si vous donnez immédiatement le deuxième tableau à une organisation à but non lucratif, vous ne pouvez déduire que le prix d’achat de vos impôts – mais si vous attendez un an, vous pouvez déduire sa «juste valeur marchande», c’est-à-dire le prix qu’il rapporterait sur le bloc d’enchères. Compte tenu de la disparité béante entre les prix des galeries et des enchères, cela signifie que, si le musée accepte, tout le monde en sort gagnant : l’artiste obtient son travail dans un musée, le marchand est payé plus rapidement et le collectionneur reçoit une lourde perte.

Mais ces peintures — et c’est la peinture, plus que tout autre médium, qui participe à ce jeu de coquillages — sont-elles vraiment dignes d’entrer dans un musée ? C’est une détermination que seule l’histoire peut faire, mais j’observe que le temps entre la création d’une nouvelle œuvre, sa diffusion numérique, son achat et sa revente est devenu si compressé que les anciens mécanismes de légitimation ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Cela peut sembler anti-élitiste, mais c’est vraiment un déplacement d’une élite (les musées, avec de plus grandes bibliothèques) par une autre (les enchérisseurs, avec des chéquiers beaucoup plus gros), et cela fait partie d’un renversement culturel plus vaste et, finalement, dangereux. dans lequel les mesures numériques, mesurées en dollars ou en likes, sont les seuls enregistrements de qualité ou d’importance. Ils peuvent être commercialisés comme le prochain Basquiat, mais beaucoup de ces peintures ressemblent davantage à la version à 1% du Museum of Ice Cream : un petit amusement diffusé numériquement, bien qu’il puisse coûter le même prix qu’une maison à Deer Valley.

Vous vous souvenez de l’aphorisme d’Oscar Wilde dans « Lady Windermere’s Fan » : Le cynique connaît le prix de tout et la valeur de rien. La culture a été l’un des derniers domaines à l’époque néolibérale qui a essayé, au moins un peu, de maintenir une distinction entre les deux, entre, pour le dire crûment, le marché et nos vies. Les cyniques de cette ère numérique ont remporté leur victoire ultime en rendant synonymes de prix et de valeur, et nous avons de sérieux problèmes si nos institutions culturelles, sur l’autel de l’inclusion et de l’anti-élitisme, accélèrent leur propre capitulation pour être acclamées via l’algorithme.

Voici le jeu : les collectionneurs exploitent les dernières gouttes restantes d’estime sociale et de raffinement associées aux musées pour promouvoir ce que l’historien de Harvard Benjamin HD Buchloh, à une époque antérieure de prix de peinture fous (les années 80), appelait « les produits de luxe de une haute culture fictive. Et voici le corollaire : c’est la peinture, et non la NFT, qui est devenue l’archétype du marketing personnel et de la folie numérique.