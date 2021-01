PARIS – Lors d’un récent après-midi d’hiver le long de la Seine, un adolescent parisien a sorti une canne à pêche d’un étui étroit, a collé un poisson en caoutchouc scintillant sur un hameçon et a jeté sa ligne dans l’eau. Le pêcheur, Eliot Malherbe, 19 ans, est bientôt rejoint au bord de la rivière par son ami Kacim Machline, 22 ans, étudiant en art. Mais d’abord, M. Machline a peint à la bombe un poisson rayé verdâtre sur les murs de béton par leur tache sur la rivière, dans une ancienne zone industrielle rénovée près du Jardin des Plantes sur la rive gauche. La Seine était autrefois le terrain de jeu de pêche des hommes plus âgés de la classe ouvrière qui passaient leurs jours de retraite au bord de la rivière. De nos jours, une génération plus jeune et plus diversifiée perturbe la scène. Beaucoup de jeunes pêcheurs ont d’abord été attirés par la Seine par la promesse d’autres aventures. Les quais de la ville offrent une partie du premier territoire de skateboard de la ville, et pour les graffeurs, il offre des zones peu fréquentées afin qu’ils puissent discrètement vaporiser leurs tags pendant la nuit.

Si les plaisirs plus calmes de la pêche peuvent sembler manquer du même frisson, ce n’est pas le cas, a déclaré Manuel Obadia-Wills, 40 ans, ancien graffeur et skateur – et maintenant pêcheur pendant son temps libre.

«Il y a un bourdonnement, un côté addictif, une répétition jusqu’à ce que vous atteigniez le moment de la grâce», a déclaré M. Obadia-Wills. «En skate, c’est le truc parfait. Quant au graffiti, il s’agit de la montée d’adrénaline lorsque vous êtes dans un endroit interdit. Lorsque vous pêchez, il s’agit de la plus belle prise. Comme le skate et le dessin de graffitis, la pêche en Seine aussi flirte parfois avec la légalité. De nombreux pêcheurs sortent après le travail ou l’école – bien que la France ait officiellement interdit la pêche après le coucher du soleil depuis 1669, même en hiver. Pendant la saison de pêche officielle de mai à janvier, les jeunes pêcheurs se retrouvent à certains endroits – à proximité de barges s’étendant sur des kilomètres le long de la rivière et sous quel abri à poissons, ou au bord du canal Saint-Martin ou du canal de l’Ourcq, où l’eau est plus calme et plus chaud que dans la Seine.