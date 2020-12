La fin de l’année signifie la fin des contrats de licence pour les services de streaming, donc le déchargement de Netflix de ce mois-ci est un peu un bain de sang – y compris non seulement l’assortiment habituel de films bien-aimés pour petits et grands, mais aussi une poignée de streamers. les séries télévisées les plus redoutables et les plus réutilisables. (Les dates reflètent le dernier jour de disponibilité d’un titre.)

« Ralph brise Internet: Wreck-It Ralph 2 » (10 décembre)

Le hit d’animation de Disney 2012 «Wreck-It Ralph» était une aventure comique agréable et savoureuse de la culture pop, explorant et satirisant le monde des jeux vidéo (arcade et autres) à travers l’histoire d’un méchant du jeu (exprimé par John C. Reilly) , Ralph, qui aspire à être un héros. Il semblerait également difficile de continuer sans sombrer dans une duplication fastidieuse. Pourtant, ce suivi de 2018 trouve une solution de contournement intelligente, parachutant Ralph sur Internet – et tous les algorithmes, la viralité et la toxicité que cela implique. Reilly fait à nouveau un protagoniste sympathique, et Sarah Silverman est aussi délicieuse que son acolyte et sa conscience occasionnelle.

‘The West Wing’: Saisons 1-7 (24 décembre)

Ce drame politique d’Aaron Sorkin, qui s’est déroulé de 1999 à 2006, est un pilier de Netflix depuis des années, populaire parmi les fans nostalgiques et les nouveaux téléspectateurs attirés par son fantasme de réalisation de souhaits de gouvernance humanitaire fonctionnelle. Warner Bros., qui a produit la série, dispose désormais de son propre service de streaming, de sorte que « The West Wing » passera à HBO Max (qui a récemment diffusé une émission spéciale sur les retrouvailles) à Noël. Il reste un aliment réconfortant puissant pour la télévision, mélangeant une comédie de dialogue à l’esprit vif et à la parole rapide et un drame de personnage chaleureux, chargé jusqu’aux branchies avec des lignes citées et des interprètes charismatiques.

