28 octobre — Au début des années 1990, le narcoterroriste Pablo Escobar avait placé 300 000 $ à prix sur les chefs des agents de la Drug Enforcement Administration (DEA), Steve Murphy et Javier Peña.

“Quand vous entendez cela pour la première fois, c’est un peu déconcertant, car il s’agit d’un massacre”, a déclaré Murphy. “Mais honnêtement, on s’y habitue. On reste hyper vigilant. On est toujours conscient de son environnement, mais on ne peut pas s’y attarder car cela vous empêchera de penser clairement et vous n’obtiendrez pas votre emploi.” ” “

Malgré le danger pour leur vie, Murphy et Peña ont été impliqués dans l’enquête sur Escobar et le cartel de Medellín jusqu’à sa mort en 1993.

Les hommes sont venus mercredi à l’Université de Cumberland au Liban pour partager leur histoire avec les étudiants et les membres de la communauté. Alors qu’il était assis dans la salle des anciens de l’Université de Cumberland, Peña s’est souvenu d’un appel particulièrement serré alors qu’il était en Colombie.

“Ils me poursuivaient dans mon appartement à Bogota”, a déclaré Peña. “Les services de renseignement l’ont découvert, alors on m’a ordonné de déménager. Je me souviendrai toujours de cet appel téléphonique… ‘Es-tu dans ton appartement ?’ … “Oui monsieur” … “Prenez votre arme. Ne faites rien d’autre. Sortez de là dès que vous le pouvez. Conduisez jusqu’à l’ambassade.” J’ai dit quoi?’ Ils ont dit : « Nous vous le dirons ici, mais ils viennent juste pour vous. » Les menaces étaient toujours là, au quotidien. »

Peña a déclaré que la plus grande menace était de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment à cause des voitures piégées utilisées par Escobar.

“Il les plaçait partout où il le pouvait”, a déclaré Peña. “Il les mettait à l’extérieur de notre base lorsque les gens partaient. Beaucoup de policiers ont perdu la vie. Il a mis des primes sur les policiers. (C’était) 100 $ par tête pour une vie humaine. Des milliers de policiers ont perdu la vie. Cela était une guerre personnelle (entre) la police nationale colombienne et Pablo Escobar.

Peña est arrivé en Colombie en 1988. Là, il a été affecté au cas Escobar.

“Nous n’avions jamais réalisé à quel point il était grand”, a déclaré Peña. “Nous pensions simplement qu’il était un trafiquant de drogue, mais ensuite, lorsqu’il a commencé à utiliser le terrorisme, c’est à ce moment-là que celui-ci est devenu incontrôlable. Pablo Escobar avait plus de 500 sicarios (hommes armés) qui travaillaient pour lui.”

Murphy est arrivé en Colombie la même semaine où Escobar s’est rendu en 1991. L’année suivante, Escobar s’est évadé de prison.

“Ces gars étaient ravis parce qu’ils avaient une autre chance de s’en prendre à lui”, a déclaré Murphy.

Le lendemain de l’évasion d’Escobar, Peña et Murphy ont été transportés par avion à Medellín pour collaborer avec la police nationale colombienne, où ils resteront 18 mois.

“C’est arrivé au point où l’un de nous devait être à Medellín, et l’un de nous devait être à Bogotá à tout moment”, a déclaré Murphy. “Ils ne nous laissaient pas prendre des vacances en même temps. L’un de nous devait toujours être à la campagne. Celui qui se trouvait à Medellín partait en opération et collectait des renseignements.”

Les deux hommes partageaient les informations recueillies avec des agents de la DEA du monde entier.

“Ensuite, les États-Unis ont proposé une prime à Pablo Escobar”, a déclaré Peña. “Cela devait coûter 5 millions de dollars. Beaucoup de renseignements intéressants provenaient de cette hotline, et devinez qui a répondu à cette hotline. C’était Steve et moi. Nous étions la hotline, donc nous avons obtenu beaucoup de bons renseignements à partir de là.”

Pendant tout ce temps, les deux hommes travaillaient aux côtés de la police nationale colombienne.

“Il y a eu des moments où nous voulions abandonner”, a déclaré Peña. “C’était (dit) laissons-le se rendre et faire à nouveau son propre chemin, mais quand vous voyez vos policiers et vos civils se faire tuer, la recherche de Pablo Escobar était basée sur le meurtre ou la capture de Pablo Escobar (avec) toutes les méthodes dont nous disposions. prendre.”

Le moment où le vent a tourné, a déclaré Peña, est survenu deux mois avant la capture d’Escobar.

“Nous avons mis la main sur sa fréquence (pour) les communications radio”, a déclaré Peña. “Donc, la recherche est brûlante maintenant. Elle est brûlante dans le sens où nous l’avons entendu parler. Cela a réactivé tout le bloc de recherche.”

Le 2 décembre 1993, Escobar a été retrouvé dans une maison de Medellín. La police a fait irruption dans une maison en rangée de trois étages, où Escobar et un homme armé ont monté les marches jusqu’au dernier étage. Le tireur est sorti par la fenêtre, s’est laissé tomber sur le toit d’une maison à deux étages avant de tirer sur la police et a été tué.

Selon Murphy, Escobar pouvait entendre les coups de feu par-delà la fenêtre alors que la police montait à l’étage.

“Il n’a pas d’alternative”, a déclaré Murphy. “Il saute par cette fenêtre. Il essaie de se coller au mur pour que les gars au sol ne puissent pas le voir, mais il sait qu’il va y avoir des flics par cette fenêtre dans une minute.”

Lorsque la police atteint la fenêtre, Escobar reçoit l’ordre de s’arrêter.

“Il commence à leur tirer dessus et se précipite sur le toit”, a déclaré Murphy. “Ils lui ont tiré dessus. Il a été touché trois fois et finalement tué.”

Même si ni Murphy ni Peña n’étaient sur place lorsqu’Escobar a été tué, ils se souviennent tous deux de ce qu’ils ont ressenti en apprenant la nouvelle.

“C’était quelque chose qui devait arriver”, a déclaré Peña. “Je pense que beaucoup d’innocents ont été sauvés parce que Pablo a été tué.”

C’est la huitième année que Peña et Murphy parcourent le monde pour raconter leur histoire.

“Nous voulons que le monde connaisse la vérité”, a déclaré Murphy. “Pablo Escobar n’était pas un Robin des Bois. Il n’était pas un père de famille dévoué. Il n’y a rien de magnanime chez ce type. Il n’est rien de plus qu’un meurtrier de masse responsable – selon son propre peuple – de pas moins de 50 000 meurtres. Il était responsable à un moment donné, il représentait 80 % de la cocaïne mondiale. Il était simplement l’une des personnes les plus violentes.