Attraper des tueurs : comment des tireurs d’élite de DC ont été capturés après une fusillade de 23 jours à Washington

UN Garçon de 13 ans sur le chemin de l’école. Une jeune mère nettoie sa voiture. Un paysagiste tondre une pelouse de jardin.

Tous abattus au hasard par les soi-disant DC Snipers pendant un règne de terreur de 23 jours dans la région métropolitaine de DC qui a fait 10 morts et trois autres grièvement blessés.

Entre le 2 octobre et le 24 octobre 2022, John Allen Muhammad, 41 ans, et son complice adolescent Lee Boyd Malvo ont parcouru Washington DC, le Maryland et la Virginie, tuant des victimes.

Leur arme de prédilection était un fusil. La méthode : tirer des balles à travers un trou découpé dans le coffre de leur Chevy Caprice alors qu’ils passaient calmement.

Alors que les enquêteurs perplexes cherchaient un agresseur inconnu ou des agresseurs qui n’avaient aucun lien avec l’une des victimes avant de pouvoir faire plus de victimes, le duo meurtrier a raillé les officiers.

Sur l’une des scènes de tournage, les tueurs ont laissé derrière eux une carte de tarot à la recherche de la police.

C’était la « carte de la mort ». Griffonné dessus, il y avait la phrase : « Appelle-moi Dieu ».

« C’était ce sentiment non pas tant que ça allait s’arrêter mais quelle est la prochaine étape », a déclaré le détective de la police de Montgomery, Terry Ryan, dans Netflix. Attraper les tueurs.

« Je pensais ‘oh mon Dieu, ça va être l’enfer. » »

Deux décennies plus tard, la vague de crimes qui a terrorisé la capitale nationale pendant plus de trois semaines fait désormais l’objet d’un épisode intitulé Entraîné à tuer : le tireur d’élite DC – dans la troisième série de la série Netflix.

Voici la véritable histoire derrière le spectacle:

23 jours de terreur

Tout a commencé le 2 octobre 2002 lorsque James Martin, un analyste de programme de 55 ans pour la National Oceanic and Atmospheric Administration, a été abattu dans le parking d’une épicerie à Wheaton, Maryland.

Cette nuit-là, la police n’avait aucune idée que ce serait le début d’une fusillade de trois semaines et d’une chasse à l’homme 24 heures sur 24.

Cette réalité s’est installée le lendemain matin.

Les DC Snipers ont percé un trou dans le coffre de leur voiture et ont tiré sur les victimes à travers (FBI)

Le 3 octobre, la police de Montgomery a été appelée dans une station-service Mobil à Aspen Hill, Maryland, pour un rapport selon lequel un homme avait été abattu.

Det Ryan rappelle dans Attraper des tueurs arrivant sur une scène inhabituelle où une victime – le chauffeur de taxi à temps partiel Premkumar Walekar – avait été abattue alors qu’elle pompait de l’essence, mais personne ne semblait savoir d’où la balle avait été tirée.

« Personne ne voit personne courir ou une personne dans un véhicule qui roule à grande vitesse », dit-il. « Rien n’indique ce qui aurait pu se passer. »

Les choses ont rapidement pris une tournure.

En quelques minutes, des appels à d’autres fusillades ont commencé à arriver.

Une femme, Sarah Ramos, 34 ans, avait été abattue alors qu’elle était assise sur un banc dans un centre commercial à moins d’un mile de là.

La mère d’un enfant, Lori Ann Lewis-Rivera, 25 ans, a été abattue alors qu’elle passait l’aspirateur dans sa voiture dans une station-service Shell à Kensington.

Lee Boyd Malvo devant le tribunal après son arrestation pour la virée des tireurs d’élite (APE)

Le jardinier paysagiste James Buchanan, 39 ans, a été tué par balle alors qu’il tondait une pelouse près de Rockville.

À 10 heures ce matin-là, il y avait cinq corps.

Et – même s’il y avait des gens sur les lieux de plusieurs des fusillades – aucun témoin n’a été en mesure de décrire ce qui s’était passé ou qui aurait pu être responsable.

Au cours des trois semaines suivantes, les habitants de la région métropolitaine vivaient dans la terreur alors que huit autres personnes étaient abattues par les tireurs d’élite lors de fusillades aléatoires à DC, dans le Maryland et en Virginie.

Seuls trois d’entre eux ont survécu.

La seule victime abattue la nuit et la seule tuée à DC, Pascal Charlot, un père de 72 ans, se tenait au coin d’une rue du nord-ouest de DC lorsqu’il a été tué. Dean Harold Meyers et Kenneth Bridges ont tous deux été tués dans différentes stations-service en Virginie; Linda Franklin a été abattue dans un parking de Home Depot en Virginie ; et le chauffeur de bus Conrad Johnson a été tué alors qu’il se tenait sur la plus haute marche de son bus dans le Maryland.

Les trois survivants comprenaient Jeffrey Hopper; qui a été abattu à l’extérieur d’un steakhouse de DC lors d’un rendez-vous avec sa femme; Caroline Seawell, qui a été blessée alors qu’elle chargeait des courses dans sa fourgonnette ; et Iran Brown, 13 ans.

L’Iran a ensuite témoigné au procès des tireurs, révélant comment sa tante l’avait déposé à son école – Benjamin Tasker Middle School à Bowie, Maryland – le matin du 7 octobre.

John Allen Muhammad en prison (PA)

Il venait de sortir de la voiture et se dirigeait vers le bâtiment lorsqu’il a reçu une balle dans la poitrine.

C’est à ce moment-là, dit Det Ryan, que la police a réalisé que les tireurs d’élite « voulaient passer à un nouveau niveau – tirer sur des enfants ».

Attraper les tueurs

Pendant trois semaines, le FBI et plusieurs services de police ont tenté de retrouver les tueurs – prenant plusieurs mauvais virages en cours de route.

Pendant un certain temps, les enquêteurs ont recherché un camion fourgon blanc, après que des témoins ont déclaré en avoir vu un sur les lieux de certaines des fusillades.

Ce détail a été rendu public, des pourboires ont été versés et des camions correspondant à cette description ont été arrêtés et fouillés. Il s’est avéré que ce n’était rien de plus qu’un faux-fuyant.

À un moment donné, l’enquête s’est concentrée sur un homme qui a été vu en train de fouiller dans des documents que des fonctionnaires ont laissés sur le podium lors d’une conférence de presse.

Après avoir été interrogé, l’homme horrifié a révélé qu’il n’était rien de plus qu’un membre trop zélé du public qui était devenu fasciné par l’affaire.

Des agents du FBI sur les lieux d’une des fusillades (FBI)

Au lieu de cela, ce sont les tireurs d’élite eux-mêmes qui ont provoqué leur propre chute.

L’épouse de M. Hopper – qui a été témoin de la fusillade – a déclaré aux enquêteurs qu’elle pensait que les coups de feu provenaient des bois proches du restaurant. Une fouille ultérieure des bois a permis de découvrir une note attachée à un arbre dans un sac en plastique.

Cela venait des tueurs.

« Pour vous M. Police… Appelez-moi Dieu. Ne communiquez pas à la presse », lit-on. Des cartes de tarot avec des messages similaires ont également été laissées sur d’autres scènes de crime.

Cette dernière note contenait une liste de demandes des tueurs, notamment que les agents déposent 10 millions de dollars sur un compte Bank of America.

Il a également affirmé que les tireurs d’élite avaient déjà contacté la police – un « officier Derek » – pour tenter d’entamer des négociations.

Les DC Snipers ont laissé cette carte de tarot sur l’une des scènes de crime (FBI)

C’était la grande pause que la police recherchait.

Les dossiers ont révélé qu’un appelant avait prétendu être le tireur d’élite et avait également revendiqué la responsabilité d’avoir tiré sur deux femmes lors d’un vol dans un magasin d’alcools à Montgomery, en Alabama, un mois avant le début de la frénésie des tireurs d’élite.

La police a appris qu’il y avait bien eu une telle fusillade. Et ils ont également appris que le tireur avait lâché un chargeur alors qu’il s’enfuyait.

Une empreinte digitale trouvée sur le magazine est revenue comme une correspondance avec Malvo, un jeune de 17 ans ayant des liens avec un homme plus âgé du nom de John Allen Muhammad.

Le dessin de Malvo derrière les barreaux qui a été ajouté comme preuve lors de son procès (Getty Images)

Les enquêteurs ont appris que Muhammad avait servi dans l’armée, qu’il possédait un fusil, qu’il faisait l’objet d’une ordonnance restrictive de son ex-femme et qu’il conduisait une Chevy Caprice bleue.

Aux premières heures du 24 octobre, les forces de l’ordre ont retrouvé le véhicule et arrêté les deux suspects.

À l’intérieur de la voiture se trouvait le fusil Bushmaster de calibre .223 qui avait été utilisé dans chacune des attaques.

Les enquêteurs ont également découvert comment le véhicule avait été modifié pour que le tireur puisse s’allonger en position de tireur d’élite et viser à travers le trou dans le coffre.

La suite

Avant de tuer 10 personnes, le couple aurait également tué sept autres victimes dans d’autres régions du pays.

Lors du procès pour la frénésie des tireurs d’élite, ils ont tous deux été reconnus coupables de meurtre qualifié.

Le fusil retrouvé dans la voiture des suspects (FBI)

Malvo a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle dans le Maryland et en Virginie.

En février 2020, ses peines ont été commuées en perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle à la suite d’une modification de la loi de l’État sur les peines à perpétuité sans libération conditionnelle pour les délinquants juvéniles.

Pendant ce temps, Muhammad a été condamné à mort et exécuté par injection létale au centre correctionnel de Greensville en Virginie le 10 novembre 2009.

Il a refusé de prononcer un dernier mot sous le regard des membres de la famille de ses victimes, prenant de nombreuses réponses – y compris ce qui l’a conduit, lui et son complice adolescent, à abattre au hasard des personnes vaquant à leur vie quotidienne – jusqu’à la tombe.