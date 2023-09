Attraction vedette du Bayern, Musiala ne prend rien pour acquis

KIRCHHEIM BEI MÜNCHEN, Allemagne – Revenez en 2016, lorsque deux jeunes footballeurs sont devenus meilleurs amis en jouant pour les U15 d’Angleterre. Ils se rapprocheraient à mesure qu’ils représenteraient ensemble les U16, U17 et U21 du pays. Maintenant, ils prennent ce sport d’assaut.

Alors que Jude Bellingham a connu des débuts fabuleux au Real Madrid après son départ du Borussia Dortmund, Jamal Musiala – qui représente désormais l’Allemagne au niveau international senior – est déjà considéré comme étant le plus grand talent que le Bayern Munich ait eu depuis Lothar Matthäus, qui lui-même est un grand admirateur. Musiala et Bellingham sont l’avenir du football ; Mais ici et maintenant, ils sont au coude à coude pour le trophée Golden Boy de cette année, décerné au meilleur joueur d’Europe de moins de 21 ans.

« Ce serait certainement bien de le gagner, et je pense que cela reflète à quel point j’ai travaillé dur pendant des années et tout, mais ce n’est pas quelque chose que je serais triste à 100% [to lose] ou quoi que ce soit », a déclaré Musiala à ESPN dans une interview exclusive pendant l’intersaison. « Je pense que je dois juste continuer à travailler et ensuite les trophées individuels viendront. »

L’état d’esprit d’un vétéran d’une superstar en plein essor

Malgré les similitudes entre les deux hommes, il existe également des différences. Alors que Bellingham vient d’une famille de footballeurs, son père Mark Bellingham étant un attaquant prolifique hors championnat pendant de nombreuses années, Musiala, avec l’aide de sa mère Carolin, a dû tracer sa propre voie vers le football d’élite.

Parler avec Musiala offre un aperçu de la personnalité authentique et humble qui le définit. Aussi naturellement doué soit-il, il ne tient pas pour acquis son rôle de vedette au Bayern, ni sa position comme l’un des meilleurs jeunes meneurs de jeu au monde.

« Je pense que je travaille tous les jours, et après chaque entraînement ou match, puis jour après jour à la maison et tout, j’essaie juste de faire tout ce qui peut m’amener au niveau supérieur », a déclaré le joueur de 20 ans. « Et je veux m’améliorer saison après saison et regarder les petites choses qui peuvent me mener plus loin. Et j’essaie de commencer très jeune avec la nutrition, le travail supplémentaire pour avoir plus d’endurance, mon ferrage, comme chaque petite chose. travailler. Et puis saison après saison, j’espère que je m’améliore.

Cet état d’esprit aide également Musiala à surmonter les revers, qu’il s’agisse de sa sortie plutôt malchanceuse à la Coupe du monde 2022 ou de quelques blessures plus tôt cette saison.

Après son entretien avec ESPN, Musiala a disputé un match de Bundesliga avant d’être mis à l’écart en raison d’une déchirure musculaire. Il est revenu dans le onze de départ avec une performance exceptionnelle contre Manchester United en Ligue des champions, devançant les milieux de terrain centraux de United, Casemiro et Christian Eriksen, à de nombreuses reprises. L’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a conçu son plan de match pour ce match autour de l’idée que Musiala immobilise les milieux de terrain adverses et crée ainsi de l’espace pour des coéquipiers tels que Serge Gnabry, Leroy Sané et Harry Kane.

La saison sensationnelle 2022-23 de Jamal Musiala a fait de lui un finaliste pour le Golden Boy Award de cette année. Sven Hoppe/alliance photo via Getty Images

Marquer le but vainqueur du titre depuis le terrain d’entraînement

Naturellement, les entraîneurs sont impressionnés par les possibilités tactiques que Musiala leur offre. Il peut jouer un large éventail de rôles, du n°10 traditionnel au milieu de terrain central en passant par un ailier hybride. Tuchel aime utiliser les compétences de Musiala pour créer un avantage pour son attaque contre des adversaires comme United. Kane, la recrue record du Bayern qui a rejoint le club en août, serait très enthousiasmé par l’interaction potentielle avec Musiala et par ce que leur partenariat peut faire pour le capitaine anglais.

« Je demande toujours des conseils ou quoi que ce soit parce qu’il y a beaucoup de joueurs avec qui je joue qui existent depuis plus longtemps que moi, et il y a tellement de gens qui peuvent me donner des conseils », a déclaré Musiala. « Et j’essaie juste de tout prendre en charge, d’essayer de le mettre en œuvre, d’en tirer des leçons et d’essayer de m’améliorer. »

Rares sont ceux dans le football qui en savent autant sur le fait d’être un joueur offensif de premier ordre que Kane.

Le Bayern a jugé nécessaire de signer Kane après une campagne 2022-23 plutôt décevante au cours de laquelle le club a remporté un titre de Bundesliga à la dernière minute, mais a été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d’Allemagne en quarts de finale. Même si Musiala a particulièrement bien joué au cours de la première moitié de la saison, il n’a pas été à l’abri de la spirale descendante de l’équipe qui a culminé avec le limogeage du manager Julian Nagelsmann fin mars.

« [I] J’ai l’impression qu’après la Coupe du Monde, il était difficile pour nous, en tant qu’équipe, et pour moi-même, d’avoir un bon rythme, et c’était juste un peu difficile d’y parvenir », a déclaré Musiala. « Et je pense que nous avons vu nous ne gagnions tout simplement pas des matchs aussi confortablement que nous l’étions [before] et nous ne jouions pas comme nous voulions jouer ou comme nous jouions avant. »

Finalement, il a marqué un but tardif contre le FC Cologne lors de la dernière journée de la saison de Bundesliga, ce but qui a assuré au Bayern son 33e championnat. Même ce tir, lorsque Musiala a ouvert le terrain d’une touche à l’entrée de la surface de réparation et a ensuite lancé un curleur devant le gardien Marvin Schwäbe, était purement le résultat d’un travail acharné.

« J’ai déjà entraîné exactement cette position là-bas à l’entraînement », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a eu une vidéo dans laquelle je l’ai entraîné où il avait exactement la même apparence, et je pense que j’essaie juste de faire beaucoup de répétitions lors de l’entraînement des positions que je pourrais occuper dans le jeu. Heureusement, j’entraînais la bonne position. Je suppose. »

Le début de campagne 2023-24 du Bayern ne s’est pas particulièrement bien passé. Ils ont pu redécouvrir leur sens offensif après la défaite 3-0 en Super Coupe d’Allemagne contre le RB Leipzig à l’Allianz Arena, mais ils restent vulnérables défensivement, comme on l’a vu lors des récents matchs contre Manchester United et le Bayer Leverkusen.

Samedi, Musiala et ses coéquipiers rencontreront à nouveau le RB Leipzig, qui, sous la direction de Marco Rose, a battu le Bayern deux fois de suite. Les Bavarois pourraient très bien avoir besoin d’une autre performance impressionnante de Musiala.