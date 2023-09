"Attitude intolérante": Himanta Sarma sur le boycott des présentateurs de télévision par le Bloc INDIA

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, s’est moqué jeudi des dirigeants de l’alliance indienne suite à leur annonce de boycotter certains journalistes et a déclaré que le chef de l’opposition avait prouvé leur « attitude intolérante ».

M. Sarma a en outre attaqué l’alliance indienne, affirmant que si l’alliance indienne arrivait au pouvoir, elle imposerait une censure à la presse.

« Aujourd’hui, l’alliance INDE a boycotté quelques journalistes. Les mêmes personnes qui nous faisaient la leçon sur la liberté d’expression, en boycottant les présentateurs de journaux, ont prouvé leur attitude intolérante. Si ces gens viennent au gouvernement, la première chose qu’ils feront sera d’imposer la censure de la presse », a déclaré Himanta Biswa Sarma.

Le bloc INDE a publié une liste des noms des 14 présentateurs de télévision qui seront boycottés dans les prochains jours. Informant de la décision, le chef du Congrès Pawan Khera s’est adressé à X et a déclaré : « La décision suivante a été prise par le comité des médias de l’INDE lors d’une réunion virtuelle tenue cet après-midi. Judega Bharat Jeetega Inde.

Le Bharatiya Janata Party (BJP) a condamné la décision de l’Alliance nationale indienne pour le développement inclusif (INDIA) de boycotter certaines émissions de journalistes et a qualifié leur état d’esprit de « hautement répressif, dictatorial et négatif ».

« Le parti Bharatiya Janata a vivement critiqué et condamné aujourd’hui la décision de tous les constituants de l’alliance « ghamandiya » – Alliance INDI de boycotter certains journalistes ainsi que les menaces qui leur ont été proférées. En prenant une décision aussi déplorable, l’alliance « ghamandiya » a a une fois de plus révélé son état d’esprit hautement répressif, dictatorial et négatif. Le parti Bharatiya Janata critique sévèrement la démarche malheureuse de l’Alliance INDI », indique un communiqué officiel publié par le parti.

Le BJP a déclaré qu’il s’opposait fermement à une telle mentalité désobligeante qui entrave la liberté d’expression.

Plus tôt, le chef du parti Bharatiya Janata (BJP), JP Nadda, a accusé jeudi le bloc d’opposition-INDE d’« intimider les médias » et de « menacer des journalistes individuels ».

Dans son article sur X, JP Nadda s’en est également sévèrement pris au Congrès, alléguant que le grand vieux parti avait plusieurs fois réussi à « faire taire » ceux qui avaient des opinions divergentes. « L’histoire du Congrès compte de nombreux cas d’intimidation des médias et de réduction au silence de ceux qui ont des opinions divergentes. Pandit Nehru a restreint la liberté d’expression et arrêté ceux qui le critiquaient. Indira Ji reste la médaillée d’or de la manière de le faire – a appelé à un système judiciaire engagé, engagé. bureaucratie et imposé l’horrible urgence », a déclaré M. Nadda.

Il a ajouté que l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi avait tenté de placer les médias sous le contrôle de l’État, mais avait échoué « lamentablement ». « L’UPA dirigée par Sonia Ji interdisait les identifiants des réseaux sociaux simplement parce que le Congrès n’aimait pas leurs opinions », a-t-il ajouté.

