Attisées par les républicains, les craintes du crime occupent une place importante chez les électeurs de mi-mandat

Isaac Glover, un jeune de 18 ans qui prévoit de voter pour la première fois pour les conservateurs dans les urnes en Arizona, a déclaré qu’il avait été tellement secoué par une fusillade et un détournement de voiture près du Taco Bell où il travaille qu’il a décidé de commencer à économiser pour un gilet pare-balles.

“Vous pouvez vous faire tirer dessus à tout moment”, a-t-il déclaré. “Nous n’avions pas ce genre de crime en 2019.”

Les taux de criminalité de l’Arizona, qui ont toujours été plus élevés que la moyenne nationale, ont augmenté pendant la pandémie, et Phoenix a connu une augmentation inquiétante des homicides cette année. Mais d’autres crimes, notamment le viol, le vol, le cambriolage et le vol, sont en fait presque inchangés ou en baisse par rapport à leurs niveaux prépandémiques, selon les données de la police de Phoenix.

Alors que la criminalité violente dans la plupart des endroits est bien en deçà de son pic historique, il existe des villes comme Philadelphie et Milwaukee où les homicides ont récemment établi des records. Cette tendance signifie que ces villes et leurs banlieues, qui jouent déjà un rôle essentiel dans les courses au Sénat américain et au contrôle du Congrès, ont figuré en bonne place dans la rhétorique de la campagne.

Au centre-ville de Waukesha, dans le Wisconsin, mardi, Dan Mulder, 72 ans, a déclaré qu’il prévoyait de voter républicain dans les courses très disputées de l’État pour le poste de gouverneur et de sénateur. Il a cité le violent déchaînement de l’année dernière lors du défilé de Noël de la ville – un homme a conduit son SUV à travers la foule à grande vitesse, tuant six personnes et en blessant des dizaines – comme un exemple de ce qui a donné aux messages anti-criminalité des républicains une résonance particulière.

“Cela l’a rendu plus personnel et plus direct”, a-t-il déclaré. “Je pense que quelque chose d’aussi horrible se produit, ça va rester avec les gens pendant un moment.”

Michel Or , Bretagne Kriegstein et Neil Vigueur reportage contribué.