MELBOURNE: Le numéro un mondial Novak Djokovic a trouvé étrange de jouer sans foule la saison dernière et il a hâte d’épater les fans dans les gradins lors de son 17e Open d’Australie.

Quelque 25 000 à 30 000 fans seront admis à Melbourne Park chaque jour du Grand Chelem et Djokovic a eu un avant-goût de ce qui allait se passer lorsqu’il a disputé un match d’exhibition à Adélaïde après sa sortie de quarantaine vendredi.

« J’avais la chair de poule en entrant sur le court en jouant à nouveau devant les fans après 12 mois de ne pas avoir vécu cela », a déclaré dimanche le Serbe aux journalistes.

«Après avoir joué au tennis professionnel pendant plus de 15 ans, c’est l’une des plus grandes forces motrices ou motivations, des inspirations que j’ai, jouer devant une foule.

«Se nourrir de cette énergie, échanger cette grande passion et cette joie que j’ai pour le sport et les fans ont pour le sport.»

Djokovic a déclaré que le blister sur sa main droite qui le limitait à un set à Adélaïde vendredi n’était «rien de majeur» et ne serait pas un problème lorsqu’il mène la Serbie dans sa défense du titre de la Coupe ATP cette semaine.

Ayant bouleversé certains habitants lorsqu’il a envoyé une lettre aux organisateurs demandant que les conditions de quarantaine soient modifiées, Djokovic a exprimé sa gratitude de pouvoir jouer en Australie.

«Je suis reconnaissant, comme je pense à la plupart d’entre nous qui sommes ici en Australie, d’avoir l’opportunité de pratiquer et de jouer et de concourir dans le sport que nous aimons», a-t-il déclaré. «Nous sommes donc tous ravis d’être ici.»

Le joueur de 33 ans a remporté huit de ses 17 titres du Grand Chelem à Melbourne Park et a déclaré qu’il se sentait comme un retour à la maison au début de chaque année.

«Je me sens comme chez moi en Australie, à Melbourne, en particulier à Rod Laver (Arena). C’est de loin mon court de tennis le plus réussi de ma carrière.

«Chaque année que je reviens sur le court, je me sens encore mieux. Plus vous gagnez sur le terrain, plus vous vous sentez confiant d’y revenir. »