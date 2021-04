Les coéquipiers de l’Exp 64 Kate Rubins, Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov ont dit au revoir à l’équipage de la station et ont fermé l’écoutille de leur navire d’équipage Soyouz à 18h24 HE aujourd’hui. En savoir plus … https://t.co/evA6X2IMs5pic.twitter.com/hCGVhAodk5

– Station spatiale internationale (@Space_Station) 16 avril 2021