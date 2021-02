Atterrissage historique de la NASA sur Mars, affrontements en Espagne, gel du Texas | En images

Cette semaine, le rover Mars de la NASA a fait son atterrissage historique sur la planète rouge, des manifestants à Madrid et à Barcelone se sont affrontés avec la police au milieu de rassemblements en faveur de l’artiste de rap Pablo Hasél après son arrestation controversée, et aux États-Unis, le Texas a été frappé par un froid inhabituel. conditions météorologiques, perturbant gravement l’approvisionnement en électricité et en eau de milliers de personnes à travers l’État.

C’est ainsi que ces histoires et les autres grands titres de la semaine dernière ont été capturés par des photographes du monde entier.

Le rover Perseverance de la NASA, montré allumant ses moteurs d’étage de descente avant d’atterrir sur Mars. 19 février 2021 Document / AFP

Le temple du Parthénon au sommet de la colline de l’Acropole athénienne lors de fortes chutes de neige à Athènes. 16 février 2021 Aris Messinis / AFP

Les journalistes biélorusses Katerina Bakhvalova et Daria Chultsova ont été condamnées à deux ans de prison pour avoir couvert une manifestation contre le président controversé du pays. AFP

Barricade brûle lors d’une manifestation condamnant l’arrestation du chanteur de rap Pablo Hasél à Barcelone, en Espagne. 17 février 2021. Felipe Dana / AP

Les gens tiennent des photos des neuf victimes un an après qu’un homme d’extrême droite ait abattu neuf personnes avant de se tirer une balle dans Hanau, en Allemagne. 19 février 2021 Michael Probst / AP Photo

Des hommes pleurent près du mémorial commémorant les «Héros des Cent Célestes», les personnes tuées lors des manifestations anti-gouvernementales de 2014 à Kiev, en Ukraine Genya Savilov / AFP

Une expédition pour vacciner la population âgée contre le COVID-19 arrive dans le village de Guneyyamac dans l’est de la Turquie. 15 février 2021 Bulent Kilic / AFP

Des manifestants se rassemblent dans une intersection près de la pagode Sule pour protester contre le coup d’État militaire à Yangon, au Myanmar. 17 février 2021 STR via AP Photo

La Statue de la Liberté est vue au coucher du soleil à travers les câbles de suspension en fil d’acier du pont de Brooklyn. 17 février 2021 à New York, États-Unis Angela Weiss / AFP

L’ancien casino Trump Plaza est implosé à Atlantic City, New Jersey, USA. 17 février 2021 Seth Wenig / AP Photo

Les gens dessinent des cœurs avec leurs lampes de poche de téléphones portables pour soutenir le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny et son épouse Yulia Navalnaya Moscou, Russie. 14 février 2021 Pavel Golovkin / AP Photo

Des manifestants sont descendus dans les rues de Port-au-Prince pour protester contre le gouvernement du président Jovenel Moise. le 14 février 2021 Valérie Baeriswyl / AFP

Jorge Sanhueza-Lyon se tient sur le comptoir de sa cuisine pour se réchauffer les pieds sur sa cuisinière à gaz à Austin, au Texas. 16 février 2021 Ashley Landis / AP Photo

Les glaçons se forment sur un agrume à Edinburg, Texas. 15 février 2021 Delcia Lopez / Le moniteur

La lave coule du cratère du Volcan de Fuego, ou volcan de feu, à Alotenango, au Guatemala. 14 février 2021 Moises Castillo / AP Photo

Les amateurs de natation hivernale forment un cœur alors qu’ils posent allongé sur la plage glacée après avoir nagé dans la mer Baltique à Gdansk, Pologne. 14 février 2021 Mateusz Slodkowski / AFP

