Atterrissage de la mission Artemis I Moon de la NASA: comment regarder

Que se passe-t-il lors du retour sur Terre.

Le vaisseau spatial Orion effectuera ce que la NASA appelle une rentrée par saut. Lors de la rentrée du saut, la capsule entrera dans la haute atmosphère, orientée à un angle où la capsule génère suffisamment de portance aérodynamique pour rebondir hors de l’atmosphère. Il rentrera alors une deuxième fois. C’est presque comme lancer une pierre qui rebondit sur la surface d’un étang avant de couler. La manœuvre permet un pilotage plus précis vers un site d’atterrissage plus proche de la côte.

Pourquoi la NASA retourne sur la lune.

Les responsables de la NASA affirment que les missions lunaires sont au cœur de son programme de vols spatiaux habités – pas simplement une reprise des alunissages d’Apollo de 1969 à 1972.

“C’est un avenir où la NASA débarquera la première femme et la première personne de couleur sur la lune”, a déclaré Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, lors d’une conférence de presse plus tôt cette année. “Et dans ces missions de plus en plus complexes, les astronautes vivront et travailleront dans l’espace lointain et développeront la science et la technologie pour envoyer les premiers humains sur Mars.”

Pour les scientifiques, l’attention renouvelée sur la lune promet une mine de nouvelles données dans les années à venir. Il y a un intérêt particulier pour la quantité de glace d’eau sur la lune, qui pourrait être utilisée pour l’approvisionnement en eau et en oxygène des astronautes à l’avenir et pourrait fournir du carburant pour des missions plus profondes dans l’espace.