Atténue les pertes de 24 %, l’unité de livraisons atteint le seuil de rentabilité en avance sur l’objectif

Le logo Grab de la société de services de covoiturage et de livraison de nourriture de Singapour est affiché sur l’écran d’un smartphone.

Géant du covoiturage et de la livraison de nourriture basé à Singapour Saisir réduit les pertes et atteint le seuil de rentabilité dans son segment des livraisons pour la première fois depuis 2012, au cours du troisième trimestre.

La société a enregistré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 161 millions de dollars, une amélioration de 24 % par rapport à la perte d’EBITDA ajusté de 212 millions de dollars à la même période il y a un an. L’EBITDA est une mesure de la rentabilité qui montre le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Grab propose une gamme de services, notamment le covoiturage, la livraison de nourriture, la livraison de colis, la livraison de courses et les paiements mobiles via GrabPay.

La société a déclaré que son activité de livraison a atteint le seuil de rentabilité trois quarts avant les attentes, “principalement en raison de l’optimisation de nos dépenses d’incitation et des contributions de Jaya Grocer”. En janvier, Grab a acquis une participation majoritaire dans la chaîne malaisienne de supermarchés haut de gamme Jaya Grocer pour accélérer son expansion dans la livraison d’épicerie.

Les livraisons de produits alimentaires ont également enregistré un EBITDA ajusté positif au troisième trimestre, deux trimestres en avance sur ses prévisions précédentes.

“Nous avons atteint le seuil de rentabilité des livraisons alimentaires de base et de l’EBITDA ajusté par segment des livraisons globales en avance sur les prévisions tout en réduisant considérablement notre perte globale pour la période. Nous y sommes parvenus en restant concentrés sur notre structure de coûts et nos incitations”, Anthony Tan, co-fondateur de Grab et PDG du groupe, a déclaré dans un communiqué.