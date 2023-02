Atténuation des émissions de méthane et test de médicaments développés par l’IA

Une startup basée à Palo Alto veut commencer à libérer des particules de fer dans le flux d’échappement d’un navire de transport traversant l’océan dans les 18 prochains mois.

Blue Dot Change espère déterminer si les particules vont accélérer la destruction du méthane, l’un des gaz à effet de serre les plus puissants de l’atmosphère.

Il fait partie d’une poignée de petites entreprises commerciales qui ont hâte de tester si la libération de particules similaires pourrait freiner le changement climatique. Mais on sait peu de choses sur les autres effets de la libération des particules, y compris ceux potentiellement dangereux. Lire l’histoire complète.

—James Temple

L’IA imagine des médicaments que personne n’a jamais vus. Maintenant, nous devons voir s’ils fonctionnent.

À 82 ans, atteint d’une forme agressive de cancer du sang que six cures de chimiothérapie n’avaient pas réussi à éliminer, « Paul » semblait à court d’options. Ses médecins l’ont inscrit à un essai testant une nouvelle technologie qui associe des patients individuels aux médicaments dont ils ont besoin.

Deux ans plus tard, le cancer de Paul avait disparu. La technologie a été développée par Exscientia, qui est l’une des centaines de startups explorant l’utilisation de l’apprentissage automatique dans les produits pharmaceutiques, avec la vision commune d’utiliser l’IA pour rendre la découverte de médicaments plus rapide et moins chère.

L’IA change déjà la façon dont les médicaments sont fabriqués. Pourtant, la découverte de médicaments IA n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses entreprises affirment qu’elles ne peuvent pas étayer. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven