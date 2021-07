Attention, voici la prise de contrôle du téléphone économique

Selon les dernières statistiques de Contrepoint, il y a peu de producteurs sur le marché américain des smartphones pour la première moitié de 2021. Alors que la croissance de ZTE a connu une baisse de -77% et que même Google recule à -7% – espérons rebondir avec la gamme Pixel 6 – OnePlus chiffres de croissance absolument écrasés à un stupéfiant 428%. Pour une entreprise déjà bien implantée sur le marché, c’est de la folie.

Comment ont-ils fait ? Téléphones économiques.

Les données indiquent que les appareils Nord N100 et N10 5G sur Metro by T-Mobile sont un facteur majeur, ces téléphones étant remplacés par les autres alors que LG quitte le marché de la téléphonie mobile. Même Motorola avec une croissance de 83% et Samsung avec une croissance de 17% sont à peine un coup sur le graphique à côté de OnePlus pour le premier semestre 2021.

Dans le segment premium, Apple et Samsung continuent de régner en maître, cependant, il est à noter que Samsung aurait pu faire beaucoup mieux si les stocks avaient pu suivre la demande. Cela est lié à la pénurie actuelle de puces, affectant bien plus que le seul marché des smartphones.

J’attends avec impatience les chiffres H2. Je qualifierais Google de « à risque » sur ce marché. Si les Pixel 6 et Pixel 6 XL ne parviennent pas à remettre l’entreprise sur les rails et dans les bonnes grâces du public acheteur, il est difficile de dire combien de temps Google va continuer à avancer. Google n’est pas gros pour perdre de l’argent. Quant à LG, attendez-vous à ce que ce nombre négatif continue de baisser. RIP, LG.

// Contrepoint