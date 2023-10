L’acteur Tom Hanks a averti ses fans de ne pas être victimes d’une publicité utilisant une fausse photo de lui générée par l’intelligence artificielle (IA).

Samedi, la star de cinéma de 67 ans a déclaré que la publicité utilisait son image sans sa permission pour vendre un régime de soins dentaires.

Hanks a partagé une capture d’écran de l’annonce sur Instagram avec la légende : « Attention !! Il y a une vidéo faisant la promotion d’un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n’ai rien à voir avec ça. »

Le Hanks généré par l’IA semble avoir été vieilli dans la publicité.

Hanks n’a pas révélé le nom de l’entreprise ni l’endroit où la publicité était diffusée, et ses représentants ont refusé de commenter.

Gayle King émet un avertissement similaire

Un jour seulement après l’avertissement de Hanks, Gayle King a également partagé un message avertissant ses abonnés d’une publicité vidéo frauduleuse utilisant son image. Le Matins CBS l’animatrice a déclaré que des annonceurs malveillants avaient utilisé l’IA pour manipuler une vidéo légitime de King faisant la promotion de son émission de radio en août.

« Les gens continuent de m’envoyer cette vidéo et de me poser des questions sur ce produit et je n’ai RIEN à voir avec cette entreprise », a écrit King. « Ils ont manipulé ma voix et ma vidéo pour donner l’impression que j’en faisais la promotion. »

King a publié la publicité de perte de poids IA sur Instagram, avec les mots « Fake Video » estampés dessus. Elle a également inclus des images de la promotion de son émission de radio originale pour prouver que la publicité avait été falsifiée.

« Je n’ai jamais entendu parler de ce produit ni l’ai utilisé ! S’il vous plaît, ne vous laissez pas berner par ces vidéos d’IA », a-t-elle conclu.

King n’a pas précisé où la publicité était diffusée.

Meta, la société mère d’Instagram et de Facebook, a déclaré au New York Times dans un courriel qu’il était « contraire à notre politique de diffuser des publicités qui utilisent des personnalités publiques de manière trompeuse afin d’essayer d’escroquer les gens pour leur soutirer de l’argent ».

« Nous avons consacré des ressources substantielles à la lutte contre ce type de publicités et avons considérablement amélioré notre application, notamment en suspendant et en supprimant les comptes, les pages et les publicités qui enfreignent nos politiques », poursuit le communiqué.

Des recréations d’IA « dérangeantes »

Même après leur mort, les célébrités ne sont pas à l’abri des manipulations de l’IA.

Zelda Williams, la fille du comédien et acteur emblématique Robin Williams, a déclaré dimanche que l’image et la voix de son père avaient été reproduites par l’IA et partagées en ligne.

Dans une déclaration publiée sur son histoire Instagram, Zelda a qualifié de « dérangeant » le contenu généré par l’IA présentant l’image de son père.

Robin s’est suicidé en 2014.

« Je ne suis pas une voix impartiale dans la lutte de SAG contre l’IA », a écrit Zelda. «Je vois depuis des ANNÉES combien de personnes veulent former ces modèles pour créer/recréer des acteurs qui ne peuvent pas consentir, comme papa. Ce n’est pas théorique, c’est très très réel.

« J’ai déjà entendu dire que l’IA était utilisée pour faire dire à sa « voix » ce que les gens voulaient et même si je trouve cela personnellement dérangeant, les ramifications vont bien au-delà de mes propres sentiments », a poursuivi Zelda. « Les acteurs vivants méritent une chance de créer des personnages avec leurs choix, de faire des voix pour des dessins animés, de consacrer leurs efforts et leur temps HUMAINS à la recherche de la performance. »

Zelda a qualifié les versions d’acteurs générées par l’IA de « à leur pire, un horrible monstre de Frankenstein, bricolé à partir des pires morceaux de tout ce qu’est cette industrie, au lieu de ce qu’elle devrait représenter ».

Ce qui peut être fait?

C’est loin d’être la première fois que des acteurs comme Hanks expriment leurs inquiétudes quant à l’utilisation de l’IA dans l’industrie du divertissement.

Plus tôt cette année, Hanks a exprimé ses inquiétudes concernant l’IA et les deepfakes sur Internet lorsqu’il est apparu en tant qu’invité sur Le podcast d’Adam Buxton. Hanks a déclaré qu’il avait commencé à s’inquiéter après avoir joué dans le film de Noël 2004. Le Polar Expressqui a vu Hanks et un groupe d’autres animés à l’aide de la technologie de capture de mouvement.

« Nous avons vu qu’il y aurait cette capacité de prendre des zéros et des uns dans un ordinateur et de le transformer en un visage et un personnage », a déclaré Hanks dans l’interview. « Aujourd’hui, ce chiffre n’a été multiplié que par un milliard et nous le voyons partout. »

« Nous avons vu cela venir », a déclaré Hanks à propos de l’IA.

Hanks a également vu venir les grèves d’Hollywood. Une grande partie des grèves de la Writers Guild of America (WGA) et de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ont impliqué l’utilisation de l’IA comme point de friction clé.

Sur Le podcast d’Adam BuxtonHanks a déclaré qu’il y avait « des discussions en cours dans toutes les guildes, toutes les agences et tous les cabinets juridiques afin de déterminer les ramifications juridiques de mon visage et de ma voix – et de ceux de tous les autres – étant notre propriété intellectuelle. »

Hanks a déclaré que la technologie pourrait permettre aux studios de créer perpétuellement des films mettant en vedette des versions IA de lui à des âges différents et plus jeunes. Il a dit qu’il pourrait être « renversé par un bus demain » et avoir toujours son image dans les performances futures.

« Si l’on ne comprend pas que cela est réalisé par l’IA ou par un deepfake, rien ne vous dira que ce n’est pas moi et moi seul – et cela aura un certain degré de qualité réaliste », a-t-il déclaré. « C’est certainement un défi artistique, mais c’est aussi un défi juridique. »

La grève de la WGA a été déclarée ce mois-ci après que les membres du conseil d’administration ont approuvé un accord contractuel avec les studios. L’accord interdit aux studios d’utiliser l’IA pour écrire ou réécrire du matériel.

Les membres de la SAG-AFTRA sont toujours en grève.

Au Canada, le gouvernement libéral a présenté l’année dernière un projet de loi proposant de nouvelles règles pour l’utilisation de l’IA. La proposition fait partie d’un projet de loi fédéral sur la protection de la vie privée visant à donner aux Canadiens plus de contrôle sur la manière dont leurs données personnelles sont utilisées par des entités commerciales.

De nombreuses organisations de la société civile, experts et universitaires ont appelé le gouvernement à modifier sa proposition afin que l’IA soit considérée séparément. Les défenseurs ont fait valoir que la section actuelle du projet de loi sur l’IA ne parvient pas à protéger les droits et libertés des personnes contre les risques liés à l’IA.