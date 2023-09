Attention Pac-12 : le n°14 de l’Utah domine la Floride même sans Cam Rising

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

SALT LAKE CITY – Kyle Whittingham évolue dans le football depuis suffisamment longtemps pour avoir entendu le vieil adage souvent considéré comme un évangile des centaines de fois : si vous avez deux quarts-arrières, vous n’en avez pas.

Cependant, lors de son 355e match avec l’Utah jeudi soir, avoir deux signaleurs sous le centre s’est avéré plus que suffisant pour frapper un adversaire de la SEC à domicile pour la première fois de l’histoire du programme et obtenir une légère revanche pour une défaite. la saison dernière, cela aurait bien pu empêcher l’équipe de participer aux éliminatoires du football universitaire.

Jouant sans le quart-arrière titulaire Cam Rising après que sa guérison d’une blessure au LCA l’ait forcé à enfiler des vêtements de ville pour le match d’ouverture, les Utes semblaient à peine dérangés par le fait de ne pas avoir leur leader vétéran dans leur match phare de la semaine 1. En ce qui concerne les QB suppléants Bryson Barnes et Nate Johnson, les Utes ont souligné pourquoi ils sont un aussi bon choix que tous pour remporter un titre final (et ce qui serait un troisième consécutif) du Pac-12 cette saison, devançant la Floride 24-11 dans un match loin d’être aussi serré que ce score l’indiquerait.

Barnes, qui a quitté le banc au Rose Bowl pour remplacer Rising en janvier, a commencé et a donné le ton dès le premier instant, lançant une bombe de 70 mètres sur Money Parks, bien nommé. L’ancien remplaçant a été en retard après ce premier tirage au sort, mais il a encore été assez précis pour le reste du temps en disséquant une défense de la SEC qui comprenait une demi-douzaine de recrues de premier ordre, terminant avec 159 verges sur 12 sur 18. passer tout en trouvant la zone des buts à la fois dans les airs et au sol.

« C’est ce dont on parle quand on est un petit enfant », a déclaré Barnes à propos de la première pièce, qui a noté que l’entraîneur lui avait dit qu’il débuterait la semaine dernière au milieu de nombreuses spéculations.

Sa doublure, Johnson, avait l’air encore plus dangereuse avec ses capacités à double menace, se précipitant pour un sommet d’équipe de 45 verges et un score en tant que coureur électrique en champ ouvert qui a participé à plusieurs séries pour changer de rythme. Bien que Johnson n’ait terminé que 3 passes sur 4, ses roues à elles seules garderont les coordinateurs défensifs adverses éveillés tard dans les semaines à venir, car l’offensive déjà puissante semble encore plus dangereuse que l’année dernière.

Et lorsqu’il est associé à la défense normalement solide que Whittingham a déployée presque chaque année au cours des dernières décennies, l’Utah a certainement envoyé un message d’ouverture fort au reste de sa conférence en implosion – et peut-être au reste du pays – que les choses se déroulent toujours dans l’Ouest. le Front Wasatch jusqu’à preuve du contraire.

« Nous n’avons réussi que 53 fois, donc ce n’était pas prolifique (offensivement), mais nous avons pris soin du ballon », a déclaré Whittingham. « Une excellente façon de commencer la saison contre une équipe vraiment talentueuse. »

Les Gators, qui disputent leur premier match sur route hors conférence en dehors du Sunshine State depuis 1991, ne s’aventureront peut-être plus jamais à l’ouest du Mississippi à en juger par la façon dont les choses se sont déroulées lors d’une soirée chaude et sèche au stade Rice-Eccles. Bien qu’un certain soulagement puisse être apporté étant donné que l’équipe a dû quitter Gainesville plus tôt en raison de l’arrivée de l’ouragan Idalia, la nature bâclée de la performance ne rendra pas service à l’entraîneur-chef Billy Napier pour tenter de convaincre une base de fans qui reste sceptique quant à son amélioration significative. choses au cours de la deuxième année de son mandat.

La ligne offensive reconstruite de la Floride a été submergée pendant la majeure partie du match et a eu du mal à obtenir beaucoup de poussée. Le groupe a accordé cinq sacs dans la soirée tout en enregistrant seulement 13 verges au sol sur un maigre 0,6 verge par course. Dans l’ensemble, l’offensive a déplacé les chaînes au troisième rang une seule fois, un effort qui a été continuellement freiné par sept pénalités – dont cinq ont eu lieu en troisième ou quatrième essai.

L’ancien quart-arrière du Wisconsin, Graham Mertz, a fini par lancer un record en carrière de 333 verges et un touché, mais il a également lancé une interception et a été largement maîtrisé jusqu’à la fin de la seconde période, lorsque l’UF a été contraint de se transformer en un quadruple-arrière. attaque. Les 44 tentatives du senior n’allaient jamais être une recette pour le succès, et les innombrables contrôles et contrôles ont accentué un plan de match conservateur dans l’environnement hostile d’un record de 53 644 – et à une altitude très inconnue.

Pire encore pour Napier & Co., les équipes spéciales semblaient être une réflexion après coup pour les Gators. Non seulement ils ont aligné plusieurs bottés de dégagement à l’intérieur de la ligne des 10 verges – un péché capital que n’importe quel joueur vous dira – mais UF avait également deux joueurs portant le même numéro lors d’un retour de botté de dégagement juste au moment où le jeu avait l’impression qu’il oscillait d’avant en arrière. le deuxième trimestre. Cette erreur a abouti à une pénalité qui a donné aux Utes un premier essai, qu’ils ont rapidement utilisé pour convertir en un touché de 27 verges alors que Johnson se précipitait au cœur d’une défense soi-disant nouvelle.

« Ce groupe réagira de la bonne manière », a ensuite fait remarquer Napier, abattu mais confiant.

L’effort global de l’équipe locale semblait encore plus impressionnant si l’on tenait compte du fait que pas moins de huit partants avaient été rayés de la carte des profondeurs à la fin de la nuit. En plus de Rising, l’ailier rapproché vedette Brant Kuithe parcourait les lignes de touche sans uniforme, tandis que d’autres, comme la secondeuse Karene Reid, boitaient pendant l’action.

Pourtant, la mentalité de prochain homme pour le meilleur programme du Pac-12 a souligné à quel point les champions en titre sont profonds et dangereux alors que la campagne 2023 commence.

« Nous voulons récupérer Cam dès que nous pouvons le récupérer, je peux vous le dire. C’était génial de voir (les autres) quarts – Bryson Barnes a maintenant une fiche de 2-0 en tant que titulaire », a déclaré Whittingham. « Cam a fait des progrès et c’est pourquoi nous avons retardé et ne voudrions pas prendre de décision tant qu’il n’y a pas de décision médicale. On lui a donné plus de latitude au cours des dernières 48 heures et il va pouvoir s’entraîner essentiellement à fond. la semaine prochaine.

« Cela ne veut pas dire qu’il a été blanchi, mais il peut s’entraîner sans aucune limitation, c’est donc un autre pas en avant pour lui. »

Reste à savoir si ce sera à temps pour que le QB soit autorisé à se rendre la semaine prochaine chez le futur ennemi du Big 12, Baylor, mais peut-être que l’approche lente et régulière de la blessure que subit le personnel sera payante d’autres manières pour le Non. .14 ​​Utes.

Même lorsque Rising revient finalement à l’action, la performance exceptionnelle du troisième joueur Johnson a peut-être été la ride la plus notable dévoilée par le coordinateur offensif Andy Ludwig lors de la victoire – une performance qui pourrait finir par avoir le plus grand impact sur la défense du titre de l’équipe, en particulier étant donné que le calendrier mettra en vedette un certain nombre d’équipes classées sur le pont au cours de la seconde moitié de l’année. L’étudiant de première année en chemise rouge de 6 pieds 1 pouce a joué avec parcimonie lors de quatre matchs la saison dernière, mais il pourrait être en lice pour un rôle encore plus important à l’avenir étant donné sa capacité à changer complètement de jeu avec ses jambes. Il pourrait potentiellement rendre une équipe déjà difficile encore plus difficile à préparer.

« C’est juste un autre type de gars à défendre, un autre ensemble de problèmes », a ajouté Whittingham, qui a décroché sa 155e victoire en tant que responsable. « Le lancer (de Johnson) arrive, et je ne veux pas l’ignorer, mais c’est tellement différent. Vous devez essentiellement avoir deux plans lorsque vous affrontez deux gars. »

Même si ce n’est pas comme si quiconque autour de Salt Lake réclamait une rotation à temps plein au poste le plus important sur le terrain, cela souligne que la profondeur peut être une force à un endroit qui, dans le passé, a fait trébucher l’Utah.

Parfois, deux peuvent être aussi bons, voire meilleurs, qu’un après tout.

« Vous pouvez les entraîner beaucoup plus dur après une victoire », a noté Whittingham en souriant. « Cela ne pourrait vraiment pas être un meilleur scénario. »

Un meilleur pour les Utes, bien sûr.

Mais pour leurs prochains adversaires ? Eh bien, pas tellement basé sur certains retours précoces contre la Floride.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer .

