Attention orage violent à Okanagan

De violents orages pourraient se préparer dans le centre et le sud de l’Okanagan.

Les conditions sont favorables dans la vallée pour produire des vents forts, de la grosse grêle et de fortes pluies.

« La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année », lit-on dans une montre d’Environnement Canada. « N’oubliez pas, quand le tonnerre gronde, rentrez à l’intérieur ! »

Kelowna et Penticton devraient toutes deux avoir 30 % de chances d’averses tout au long de la journée du mardi 27 juin.

Les résidents peuvent surveiller les prévisions sur le site Web d’Environnement Canada.

