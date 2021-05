Attention, New York? L’agence spatiale russe publie une carte des endroits où le propulseur de fusée chinois pourrait s’écraser

Le directeur de Roscosmos, Dmitri Rogozine, a tweeté une carte de la zone d’impact possible, n’importe où jusqu’à 41 degrés au nord et au sud de l’équateur. Le propulseur errant rentrera dans l’atmosphère terrestre le 8 mai au plus tôt, a déclaré Roscosmos, citant des informations de suivi actuelles et des calculs préliminaires.

Возможная область паденияступени ракеты-носителя «CZ-5B» (№ международный – 2021-035B) pic.twitter.com/A4b1zyBwTW – РОГОЗИН (@Rogozin) 6 mai 2021

Le Long March 5B a été utilisé pour lancer le premier module de la toute première station spatiale chinoise, en orbite terrestre basse la semaine dernière. Bien qu’il se soit détaché avec succès de la charge utile, il n’a pas manœuvré dans une trajectoire de désorbitation sûre pour une rentrée contrôlée, et a dégringolé vers la Terre depuis.

«C’est probablement parmi les 10 plus gros objets à descendre en un seul morceau,»Ted Muelhaupt, un expert en débris spatiaux à la société américaine à but non lucratif Aerospace Corporation, a déclaré à ABC en Australie. La fusée de 30 mètres (100 pieds) pèse plus de 22 tonnes.

Roscosmos a dit que « partie de la [booster] cessera d’exister dans les couches denses de l’atmosphère », mais «Des éléments structurels non combustibles individuels peuvent atteindre la surface de la Terre.»

Le Pentagone a déclaré que le Commandement spatial américain «suivait» la fusée épuisée, mais il n’était pas prévu de l’abattre pour le moment.

Comme la fusée se déplace à une vitesse moyenne de sept kilomètres par seconde, il est très difficile de prédire où elle pourrait frapper. Il sera possible de réduire sa zone d’impact à l’intérieur d’un hémisphère à partir de «À quelques heures,”A déclaré Muelhaupt.

Aerospace Corporation a publié sa propre carte de la zone d’impact potentiel – qui correspond à celle fournie par Roscosmos – superposée sur une image satellite de la surface de la planète, ainsi que les pistes de rentrée probables.

Notre dernière prédiction pour la rentrée du corps de la fusée CZ-5B est la suivante: 20 09 mai 2021 02:34 UTC ± 21 heures La rentrée se fera le long de l’une des pistes au sol indiquées ici. Il est encore trop tôt pour déterminer une empreinte de débris significative. Suivez cette page pour les mises à jour: https: //t.co/p2AU9zVEpApic.twitter.com/mquTQ2XUEo – La société aérospatiale (@AerospaceCorp) 5 mai 2021

Leurs estimations placent la rentrée de la fusée vers 2h30 du matin GMT le 9 mai, plus / moins 21 heures.

Long March (Chang Zheng) 5B serait le troisième lanceur orbital le plus puissant au monde, après les États-Unis Falcon Heavy et Delta IV Heavy. Le lancement de la semaine dernière a permis de mettre en orbite le premier module de la toute première station spatiale chinoise, baptisée Tianhe – «Harmony of the Heavens». Les lancements futurs sont censés fournir deux modules plus petits, baptisés Wentian («Quest for the Heavens») et Mengtian («Dreaming of the Heavens»).

