Attention, les objets courants, y compris le CHEWING GUM, pourraient vous conduire en prison s’ils sont trouvés dans vos bagages – où vous serez pris

LES VACANCIERS pourraient se retrouver en prison s’ils apportent des objets de tous les jours dans des destinations de vacances populaires – y compris des vapes, des chewing-gums et des marchettes pour bébés.

Le groupe immobilier international Your Overseas Home exhorte les Britanniques à enregistrer leurs bagages avant de partir en vacances d’hiver.

Les Britanniques sont invités à vérifier leurs bagages en raison de lois bizarres contre l’importation de certains articles de tous les jours dans les lieux de vacances Crédit : Getty

À Singapour, vous pouvez mâcher du chewing-gum, mais l’acheter, l’importer ou le fabriquer est illégal dans le but de garder leurs rues sans déchets Crédit : Getty

Le chocolat populaire pour enfants Kinder Surprise est illégal en raison d’une loi américaine interdisant tout aliment contenant un « objet non nutritif intégré ». Crédit : Getty

Les parents devraient éviter d’apporter des marchettes pour bébés au Canada Crédit : Getty

Vous pourriez être condamné à une amende pour avoir porté des tongs sur l’île côtière de Sicile, en Italie, en raison de la pollution sonore Crédit : Getty

Les fleurs de jasmin sont interdites en Chine après que la “révolution du jasmin” a commencé à circuler en référence au soulèvement populaire en Tunisie Crédit : Getty

Ils ont révélé les articles les plus étranges et les plus inattendus qui sont interdits par certaines des destinations de vacances les plus populaires au monde.

Le rédacteur en chef du contenu, Christopher Nye, a exhorté les voyageurs à “se familiariser avec leur culture et leurs coutumes – et cela inclut toutes les lois étranges et merveilleuses qui sont appliquées”.

Il a ajouté: “Rester du bon côté de ces lois est impératif non seulement pour maintenir la paix, mais ne pas le faire pourrait vous valoir une lourde amende, une expulsion ou même une peine d’emprisonnement dans certains cas.”

Marchettes bébé – Canada

Les marchettes pour bébés et les sièges pour bébés sur roues sont interdits depuis 2004 par Santé Canada.

Ils pensent que les marchettes pour bébés sont un danger pour les jeunes enfants, mais de nombreux visiteurs internationaux ne sont peut-être pas au courant de l’interdiction de cet équipement courant.

Chewing-gum – Singapour

Bien que vous puissiez mâcher du chewing-gum à Singapour, il est illégal de le vendre, de le fabriquer ou de l’importer dans le pays.

Cette loi remonte à 1992 dans le but d’arrêter l’accumulation de déchets et les coûts élevés associés à leur nettoyage.

Certaines exemptions pour les gommes dentaires et à la nicotine existent, mais uniquement lorsqu’elles sont achetées auprès d’un médecin ou d’un pharmacien agréé.

Haggis – États-Unis

En 1971, il est devenu illégal d’importer du haggis aux États-Unis depuis le Royaume-Uni en raison d’une interdiction des aliments contenant du poumon de mouton, qui constitue 10 à 15% de la recette écossaise.

La raison de l’interdiction est due à la crainte que les mucosités et l’acide gastrique ne contaminent l’organe pendant l’abattage.

Fleur de jasmin – Chine

Depuis que les appels anonymes à une «révolution du jasmin» chinois ont commencé à circuler sur Internet, la police de Pékin a interdit la vente de fleurs de jasmin sur divers marchés, provoquant l’effondrement des prix de gros.

Oeufs Kinder Surprise – USA

Il pourrait être surprenant qu’il soit illégal d’apporter des œufs Kinder Surprise aux États-Unis.

Cela est dû à une loi interdisant tout aliment contenant un «objet non nutritif intégré» – y compris les jouets à l’intérieur des articles de confiserie.

Sudafed et Vicks – Japon

Les remèdes populaires contre le rhume sont interdits au Japon en raison de leurs lois strictes sur les stimulants, y compris l’utilisation de la pseudoéphédrine.

Si vous apportez des médicaments dans le pays, il est préférable d’apporter également une ordonnance de votre médecin et une lettre expliquant le but du médicament.

Tongs – Capri (Italie)

Bien qu’elle soit une destination côtière, l’île de Capri en Italie interdit les chaussures “excessivement bruyantes”, y compris les tongs.

Mais vous pouvez porter et porter les chaussures dans le reste du comté – mais pas à Capri où ils apprécient leur “paix et tranquillité”.

Si vous êtes pris, vous risquez une lourde amende.

Vêtements jaunes – Malaisie

Si le jaune est votre couleur préférée, il ne fera pas une déclaration de mode dans ce pays d’Asie du Sud-Est – il pourrait en fait vous mener en prison.

Le gouvernement malaisien a interdit les vêtements jaunes après que des milliers de manifestants les portant ont exigé la démission du Premier ministre en 2016.

Imprimé camouflage – les Caraïbes

Plusieurs comtés des Caraïbes, dont la Barbade, la Jamaïque, la Grenade, la Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent, interdisent le port de camouflage par les non-membres de leur armée.

Le porter ou même l’avoir dans votre bagage à main peut entraîner une amende ou une peine de prison.

Vapes et cigarettes électroniques – Thaïlande

Les vapoteurs et les cigarettes électroniques sont de plus en plus populaires au Royaume-Uni, mais vous voudrez peut-être peser deux fois sur l’emballage de cet appareil.

La Thaïlande interdit l’importation, l’exportation, la vente et la possession de produits de vapotage depuis novembre 2014.