Attention, les grèves scolaires pourraient durer jusqu’à l’été – vos droits expliqués

Les grèves des ENSEIGNANTS pourraient durer jusqu’à l’ÉTÉ, ont prévenu les chefs syndicaux.

Dans une sombre nouvelle pour des centaines de milliers de parents, le National Education Union (NEU) a déclaré hier qu’à moins que les ministres n’augmentent les salaires, les enseignants continueront de sortir des salles de classe.

La première série de grèves des enseignants aura lieu demain Crédit : Getty

Le secrétaire général conjoint du NEU, Kevin Courtney, a déclaré au Mirror: “Nous voulons vraiment résoudre ce problème avant d’atteindre la fin du mandat, mais s’il n’y a pas de mouvement du gouvernement et si les membres sont toujours prêts pour cela, ce que je pense qu’ils seront, alors cela pourrait aller au trimestre d’été aussi.

“Nous espérons vraiment que nous pourrons trouver une solution avant d’arriver à ce trimestre d’été, mais nous pensons qu’il est important que le gouvernement comprenne que cela pourrait durer plus longtemps.”

Demain, la première série de grèves des enseignants se poursuivra après l’échec des derniers pourparlers entre les syndicats et les ministres.

Plus de 23 000 écoles seront touchées lors de la plus grande journée d’action revendicative depuis une décennie – et beaucoup fermeront complètement.

Cela signifie que jusqu’à 4,5 millions d’écoliers pourraient être touchés, provoquant le chaos pour les parents et les élèves.

Les membres du NEU en Angleterre et au Pays de Galles ont exigé d’énormes augmentations de salaire pour lutter contre l’inflation.

Mais les ministres disent que cela est inabordable et ne ferait qu’aggraver l’inflation.

Les chefs syndicaux ont révélé hier que leurs discussions avec la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, n’avaient pas abouti à une percée et qu’ils poursuivraient leurs grèves comme prévu.

Les chiffres suggèrent que jusqu’à 150 000 enseignants pourraient être en grève demain et lors des jours de grève nationaux ultérieurs.

Quand les enseignants font-ils grève ?

Le 1er février, le personnel scolaire d’Angleterre et du Pays de Galles organisera son premier débrayage.

L’action sera le premier des sept jours de grève chaotique prévus par les enseignants furieux du NEU en Angleterre et au Pays de Galles en février et mars.

Ensuite, les grèves se poursuivront sur une base régionale les 14 et 28 février et les 1er et 2 mars.

Enfin, des débrayages à l’échelle nationale en Angleterre et au Pays de Galles auront lieu les 15 et 16 mars si un accord salarial n’a pas été respecté.

Dois-je envoyer mon enfant à l’école ?

Les écoles qui devraient être totalement ou partiellement fermées en informeront les parents et les tuteurs.

De nombreuses familles auront déjà été informées si leurs enfants devront rester à la maison mercredi.

Si vous n’avez reçu aucune information de l’école vous indiquant qu’elle est fermée ou qu’elle ne peut pas fournir de place à votre enfant, vous avez toujours l’obligation légale de l’envoyer à l’école, sauf s’il est malade.

Cependant, si l’école de votre enfant est fermée, vous êtes autorisé à prendre un congé raisonnable pour vous occuper d’un enfant, selon Citizen’s Advice.

Connu sous le nom de congé pour personne à charge, les travailleurs peuvent s’absenter si “les arrangements de garde d’une personne à charge échouent soudainement” ou “un incident inattendu impliquant votre enfant dans son école” se produit.

Cependant, ce sera un congé sans solde, sauf indication contraire dans votre contrat.

L’école de mon enfant sera-t-elle fermée ?

Certaines écoles devront fermer complètement les jours de grève, tandis que d’autres verront leurs apprentissages perturbés.

La décision de fermer les écoles appartiendra au chef d’établissement, bien qu’au Pays de Galles, cela se fasse également en consultation avec les autorités locales.

Pouvez-vous vous absenter du travail si l’école de votre enfant est fermée en raison de grèves ?

L’action industrielle frappant les écoles britanniques affectera sans aucun doute l’éducation de votre enfant car les enseignants acceptent de partir.

Mais les fermetures d’écoles entraînent le souci supplémentaire de la garde des enfants, les parents se demandant s’ils peuvent prendre des congés.

Mais ne vous inquiétez pas – la réponse est oui, vous le pouvez.

Vous avez le droit de prendre un congé raisonnable pour faire face à un problème imprévu ou à une urgence.

Ceci est également appelé “congé pour personne à charge”, selon Citizens Advice.

Votre employeur ne peut pas refuser un congé pour personne à charge si vous n’avez pas d’autre choix.

Vous ne subirez pas non plus de mesures disciplinaires ni ne perdrez votre emploi.

De nombreux employeurs sont flexibles avec le personnel qui doit s’occuper de leurs enfants en raison de circonstances imprévues, telles qu’une grève dans l’enseignement.

Si votre enfant a moins de 18 ans, vous avez également d’autres droits à un congé.

C’est ce qu’on appelle le “congé parental” – mais vous devez avoir travaillé pour votre employeur pendant au moins un an avant de pouvoir prendre ce congé.

Vous pouvez prendre jusqu’à 18 semaines de congé parental avant que votre enfant n’atteigne l’âge de 18 ans, mais votre employeur peut limiter ce congé à quatre semaines par an.