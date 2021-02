Les contrôles sont intensifiés dans les régions du Royaume-Uni touchées par de nouvelles souches de Covid-19, alors que les scientifiques ont averti que la Grande-Bretagne risquait de devenir un «creuset» pour les mutations censées renforcer la résistance du virus aux vaccins.

Les cas à Liverpool et dans la région de Bristol ont été rendus publics alors que les tests porte-à-porte ont commencé dans huit autres zones de code postal pour endiguer la propagation de la variante du coronavirus sud-africain.

Onze cas dans et autour de Bristol ont été identifiés comme la variante qui a émergé à l’origine dans le Kent, avec l’ajout de la mutation E484K trouvée dans la souche sud-africaine. Et un groupe de 32 cas à Liverpool a montré la même mutation de la souche originale de coronavirus arrivée au Royaume-Uni il y a environ un an.

Le virologue Julian Tang, de l’Université de Leicester, a déclaré que E484K était considéré comme «la principale mutation ayant un impact sur l’efficacité du vaccin», ajoutant que son émergence dans différentes souches de la maladie était «inquiétante». Ne pas imposer un contrôle sur la circulation du virus pourrait conduire le Royaume-Uni à devenir un «creuset» pour de nouvelles mutations, a-t-il prévenu.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à la Chambre des communes que le gouvernement était en contact avec les sociétés pharmaceutiques pour discuter de la nécessité d’ajuster les vaccins pour les rendre plus efficaces contre les nouvelles souches.

«Nous travaillons avec des sociétés pharmaceutiques et avec les scientifiques pour comprendre à la fois si ces modifications sont nécessaires, où elles sont nécessaires, et comment elles peuvent être utilisées en première ligne aussi rapidement et en toute sécurité que possible», a-t-il déclaré.

«C’est évidemment une considération très importante compte tenu des nouvelles variantes que nous avons vues.»

M. Hancock a déclaré aux députés qu’il était convaincu que tous les vaccins modifiés nécessaires à grande échelle seraient disponibles «plus rapidement que les vaccins d’origine».

Public Health England a déclaré qu’il surveillait la situation «de près». Un porte-parole a déclaré: «Toutes les interventions de santé publique nécessaires sont en cours, y compris l’amélioration de la recherche des contacts et des mesures de contrôle.»

Le développement est venu comme:

– M. Hancock a confirmé que 110 des 10 307 foyers de soins en Angleterre ne se sont pas encore vu proposer de vaccins, car des flambées dans les foyers empêchent les vaccinations.

– Une nouvelle étude a montré que le vaccin Oxford / AstraZeneca offre une protection de 76% jusqu’à 12 semaines après une dose unique et une réduction de 67% de la transmission.

– Les résultats des essais intermédiaires suggèrent que le vaccin russe Covid est efficace à 91,6% contre le coronavirus symptomatique.

– Les derniers chiffres ont montré 350 348 premiers injections sur 24 heures au Royaume-Uni, portant le total national à 9 646 715, avec 496 796 secondes doses supplémentaires administrées.

Il a été démontré que la mutation E484K réduit l’efficacité des vaccins pour empêcher les personnes de contracter Covid-19.

Cependant, les experts en santé publique estiment que les vaccins actuels seront toujours efficaces à un niveau inférieur contre les souches avec la mutation et sont bons pour prévenir les maladies graves.

Les responsables régionaux de PHE ont déclaré que la mutation avait été détectée le mois dernier parmi le personnel de l’hôpital pour femmes de Liverpool, avec un premier groupe de cinq détecté le 10 janvier parmi les personnes qui ont assisté à un événement en dehors de l’hôpital, censé être un enterrement.

Le directeur de la santé publique de Bristol a déclaré que 11 cas de la variante de Kent mutée avaient été identifiés dans la ville et que de nouvelles enquêtes étaient en cours pour comprendre si cette forme de virus s’était propagée davantage dans la région.

Le Dr Tang a déclaré que l’acquisition de la mutation E484K par diverses souches de Covid-19 circulant au Royaume-Uni était «inquiétante… mais pas totalement inattendue».

«Malheureusement, le manque de contrôle de ces différentes variantes au Royaume-Uni peut conduire cette population à devenir un creuset pour différentes variantes émergentes de Covid-19», a-t-il déclaré. – «Nous devons vraiment réduire nos taux de contact pour réduire les opportunités de propagation / réplication virale afin de réduire la vitesse à laquelle ces différentes variantes de virus peuvent évoluer.

«La fermeture des frontières / la restriction des voyages peuvent aider un peu dans ce domaine, mais il existe probablement déjà une masse critique suffisante de personnes infectées par le virus au sein de la population endémique du Royaume-Uni pour permettre à cette sélection / évolution naturelle de se poursuivre … nous devons donc vraiment nous en tenir à autant que possible les restrictions de verrouillage de Covid-19.

M. Hancock a déclaré aux députés que le but des tests communautaires pour la variante sud-africaine – ciblant actuellement environ 80 000 personnes dans huit zones de code postal – est «d’arrêter complètement sa propagation».

Mais il n’a pas été en mesure de nommer une date pour l’introduction d’hôtels de quarantaine obligatoires pour les voyageurs arrivant d’Afrique du Sud et d’autres pays liés à de nouvelles souches, annoncées par le gouvernement la semaine dernière.

«Comme pour la variante identifiée pour la première fois ici au Royaume-Uni, il n’y a actuellement aucune preuve suggérant qu’elle est plus grave, mais nous devons nous y prendre dur», a déclaré le secrétaire à la Santé.

«Notre mission doit être d’arrêter complètement sa propagation et de briser ces chaînes de transmission.»

Les essais cliniques de deux vaccins contre les coronavirus – Novavax et Johnson & Johnson – ont montré que les jabs offrent une certaine protection contre les variantes avec la mutation E484K.

Cependant, ils sont moins efficaces que contre la variante qui existe depuis le début de la pandémie.

Des études en laboratoire suggèrent également que les vaccins développés par Moderna et Pfizer / BioNtech pourraient fonctionner contre des variantes, tandis que des contrôles de variantes par rapport au vaccin de l’Université d’Oxford / AstraZeneca sont en cours.

Le professeur Andrew Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College London (UCL) et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a averti qu’il ne serait pas possible d’empêcher complètement l’arrivée de nouvelles variantes sans l’arrêt total de limites.

«De nouvelles souches vont émerger et elles émergeront dans de nombreux pays du monde à des moments différents, et vous ne remarquerez pas qu’elles se propagent tant qu’elles ne seront pas assez répandues», a-t-il déclaré à Sky News.