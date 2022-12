Attention, Canada : le Colorado veut vos médicaments

Cet article fait partie de Regarder Washingtonune dépêche régulière des correspondants de CBC News qui rend compte de la politique américaine et des développements qui touchent les Canadiens.

Quoi de neuf?

Le Colorado est le dernier État à avoir demandé une licence pour importer des médicaments du Canada, le développement le plus récent dans un problème transfrontalier politiquement sensible.

Cette semaine, l’État annoncé qu’il a demandé la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l’autorisation d’importer 112 médicaments du Canada, y compris des EpiPens et des médicaments contre le cancer, l’asthme, la sclérose en plaques, le diabète et d’autres affections.

Parce que ces médicaments sont moins chers au Canada, l’État prévoit que leur importation permettrait aux Coloradiens d’économiser en moyenne 65 % par médicament.

“Cette étape passionnante signifie que nous sommes plus proches des économies pour les Coloradans”, a déclaré le gouverneur Jared Polis dans un communiqué.

Quel est le contexte ?

Le contexte est celui des prix exorbitants des médicaments. les Américains payer plus que les résidents d’autres pays pour la médecine, dans certains cas plusieurs fois plus .

Cela est en partie dû aux réglementations nationales : d’autres pays ont des règles plus strictes pour fixer des prix maximum et les négocier avec les sociétés pharmaceutiques.

Les États-Unis ont pris des mesures limitées pour résoudre ce problème ; Il y a des années, il a introduit une option plan de couverture pour les personnes âgées qui a permis des négociations sur les prix, et la loi sur la réduction de l’inflation qui vient d’être adoptée comprend plusieurs mesures d’économie .

Le secteur pharmaceutique a exercé une forte pression contre le contrôle des prix. Le secteur de la santé dépensé chaque autre industrie américaine dans le lobbying l’année dernière, avec des sociétés pharmaceutiques en particulier le financement des législateurs qui ont voté contre ces réformes.

Les Américains paient plus pour les médicaments, dans certains cas plusieurs fois plus, en partie à cause de réglementations nationales plus souples sur les prix maximaux et des négociations avec les sociétés pharmaceutiques. (Stock)

Certains États américains ont repris une autre idée : le libre-échange des médicaments. Pourquoi ne pas simplement importer des médicaments de l’étranger ?

Six États américains ont adopté des lois autorisant l’importation de médicaments de l’étranger, notamment du Canada, et le Colorado est désormais le deuxième, après la Floride, à avoir formellement demandé l’autorisation de la FDA.

Il s’applique dans le cadre d’un traiter établi par la FDA en 2020. Mais aucun État n’a encore reçu d’approbation, car le processus est compliqué. Pour aider à expliquer les règles, la FDA a publié un guide de conformité cette année.

La raison pour laquelle cela compte pour les Canadiens peut se résumer en neuf lettres : les pénuries.

C’est déjà un problème : les pénuries sont constantes et, surtout, à cadeau des dizaines de médicaments manquent dans les deux Canada et les Etats Unis .

Ottawa a exprimé par intermittence des craintes pendant des années quant au potentiel du marché américain gargantuesque à engloutir les approvisionnements canadiens et à vider les rayons des pharmacies.

Le gouvernement de Paul Martin a présenté un projet de loi au Parlement en 2005 pour renforcer la capacité du ministre de la Santé à geler les exportations en cas de pénurie. Ce gouvernement est tombé peu de temps après, le projet de loi n’a jamais été adopté et la question est restée la plupart du temps en sommeil pendant des années.

Mais les discussions sur l’importation ont refait surface dans les États américains ces derniers temps. Et Ottawa a repris ses discussions sur les interdictions d’exportation: le gouvernement Trudeau, en 2020, a rédigé règlements pour mieux surveiller les pénuries potentielles et limiter les ventes à l’étranger des produits concernés.

Patty Hajdu, vue ici en 2020, était ministre fédérale de la Santé lorsque son ministère a rédigé des règles plus strictes pour l’exportation de médicaments cette année-là. (Blair Gable/Reuters)

Et après?

La question repose désormais sur la FDA. Il doit approuver les demandes d’importation. Cela s’ajoute aux exigences compliquées qui devraient être remplies par les entreprises importatrices et exportatrices.

Il existe des règles complexes pour l’industrie dans les deux pays.

Du côté des exportations, le gouvernement canadien affirme que les lois canadiennes obligent les entreprises à conserver des dossiers prouvant que les ventes transfrontalières de médicaments ne causeront pas de pénurie.

réglementations fédérales, ainsi que Loi canadienne sur les aliments et drogues permettent au gouvernement d’intervenir ensuite pour prévenir les pénuries.

Du côté des importations : le processus d’importation américain actuel, introduit en 2020, contient de nombreux obstacles que les acheteurs américains doivent franchir.

Pour être admissible à l’importation, un produit nécessite l’étiquetage canadien nécessaire; le vendeur doit être autorisé à vendre des médicaments en gros par Santé Canada ; le vendeur doit également être enregistré auprès de la FDA en tant que vendeur étranger ; et l’importateur américain doit être un distributeur en gros ou un pharmacien agréé aux États-Unis

Ensuite, il existe diverses exigences en matière de test et de sécurité pour les expéditions.

Le gouvernement canadien dit qu’il travaille toujours avec les États-Unis pour comprendre les plans de la FDA pour mettre en œuvre l’importation de médicaments.

À ce jour, indique l’ambassade du Canada à Washington, aucun plan d’État n’a été approuvé par la FDA.