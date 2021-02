Attention aux utilisateurs d’Apple Watch! Get Active India Fitness Challenge est maintenant en ligne: Comment participer

Les distributeurs du géant Apple basé à Cupertino en Inde, Redington et Ingram, ont lancé un défi «Get Active India» pour les utilisateurs d’Apple Watch en Inde. Le défi «Get Active India» vise à encourager les utilisateurs d’Apple Watch à rester actifs et en forme tout en s’assurant qu’ils peuvent faire de leur ville la ville la plus en forme du pays. Le défi «Get Active India» a débuté le lundi 15 février et se poursuivra jusqu’au 14 mars.

Le défi permettra aux utilisateurs d’Apple Watch de s’affronter non seulement individuellement, mais en tant que ville entière. Une fois le défi terminé, les utilisateurs recevront un badge de réussite chaque jour en fonction du nombre de points qu’ils peuvent marquer. Pour participer au défi, les utilisateurs doivent posséder une Apple Watch, ainsi qu’un appareil iOS. Les utilisateurs doivent également télécharger l’application Challenges sur leur iPhone et une fois installée, les utilisateurs doivent entrer le code «Inde», puis sélectionner la ville qu’ils représentent.

Désormais, la liste des villes où le défi « Get Active India » est en direct est Delhi NCR, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, Jaipur, Chandigarh et Lucknow, tandis que d’autres villes sont regroupées dans le ‘ Catégorie du reste de l’Inde.

Une fois la ville définie, l’application Challenges vous attribuera un objectif de déplacement en fonction de votre poids corporel. L’objectif de déplacement ne sera pas le même que celui que vous vous êtes fixé sur l’anneau d’activité Apple Watch.

Une fois configuré, le défi est considéré comme lancé et les utilisateurs peuvent tenter de fermer leurs anneaux d’activité sur leur Apple Watch chaque jour. Terminer l’anneau chaque jour accumulera des points sur votre compte, ce qui affectera directement le classement de votre ville dans le classement général.

Les participants obtiennent 1 point pour chaque heure de stand, avec un maximum de 14 points de stand par jour. Il existe également des points pour le mouvement et l’exercice. Pendant le défi «Get Active India», gagner un total de 40 points par jour donnera aux utilisateurs un badge bronze, 60 points leur donneront un badge Argent et pour obtenir un badge Or, les utilisateurs auront besoin de 80 points par jour.