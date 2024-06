Attention aux oiseaux de nuit : les heures de coucher tardives nuisent à la santé mentale

Résumé: Rester éveillé tard nuit à la santé mentale, quelle que soit la préférence naturelle en matière de sommeil. En interrogeant près de 75 000 adultes, les chercheurs ont découvert que les personnes qui veillaient tard le matin et le soir présentaient des taux plus élevés de troubles mentaux. Étonnamment, s’aligner sur son chronotype n’avait pas d’importance : se coucher tôt profitait à tout le monde. L’étude suggère d’éteindre les lumières avant 1 heure du matin pour une meilleure santé mentale.

Faits marquants:

Les heures de coucher tardives sont liées à des taux plus élevés de troubles de santé mentale, quel que soit le chronotype. Les types du matin et du soir ont intérêt à se coucher plus tôt. L’étude recommande de dormir avant 1 heure du matin pour une santé mentale optimale.

Oiseaux de nuit, préparez-vous. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de Stanford Medicine a révélé que suivre votre tendance naturelle à rester éveillé jusqu’au petit matin est un mauvais choix pour votre santé mentale.

le moment de sommeil préféré des participants, appelé chronotype, avec leur comportement de sommeil réel. Ils ont déterminé que quelle que soit l’heure de coucher préférée de chacun, il est avantageux pour tout le monde de se coucher tôt. Les alouettes du matin et les oiseaux de nuit avaient tendance à présenter des taux plus élevés de troubles mentaux et comportementaux s’ils restaient éveillés tard.

L’étude, publiée dans Recherche en psychiatrierecommande d’éteindre les lumières avant 1 heure du matin

Lorsque les chercheurs ont analysé les données, ils ont été surpris de constater que s’aligner sur son chronotype n’était pas le meilleur choix pour la santé mentale de chacun. Crédit : Actualités des neurosciences

« Nous avons constaté que l’alignement sur votre chronotype n’est pas crucial ici, et que se coucher tard n’est vraiment pas bon pour votre santé mentale », a déclaré Jamie Zeitzer, Ph.D., professeur de psychiatrie et de sciences du comportement et auteur principal de l’étude. « La grande inconnue est de savoir pourquoi. »

Renske Lok, Ph.D., chercheur postdoctoral en psychiatrie et santé comportementale, est l’auteur principal de l’étude.

Comment dors-tu la nuit ?

Les résultats ne correspondent pas tout à fait à ceux attendus par les chercheurs. Une étude antérieure menée par l’équipe de Zeitzer avait suggéré que les femmes atteintes de cancer qui dormaient contre leur chronotype avaient une espérance de vie plus courte.

« Il existe de nombreuses données indiquant qu’il est très important de vivre en fonction de votre chronotype », a-t-il déclaré. « C’était notre attente. »

Les chercheurs ont entrepris d’étudier l’alignement des chronotypes dans une population plus large. Ils ont examiné des adultes d’âge moyen et plus âgés au Royaume-Uni, interrogés sur leur sommeil, y compris leur préférence pour le matin ou le soir. Ils ont reçu un accéléromètre portable (essentiellement un moniteur d’activité sophistiqué, a déclaré Zeitzer) pour suivre leur sommeil sur sept jours.

La santé mentale des participants a été déterminée à partir de leurs dossiers médicaux. Les chercheurs ont inclus tout trouble mental ou comportemental répertorié dans la Classification internationale des maladies.

Parmi les 73 880 participants, 19 065 se sont identifiés comme étant du type matin, 6 844 comme type soir et 47 979 comme étant quelque part au milieu.

Leur comportement de sommeil a été évalué par rapport à l’ensemble du groupe. Les 25 % les plus précoces étaient considérés comme des dormeurs précoces, les 25 % les plus récents comme des dormeurs tardifs et les 50 % du milieu comme des dormeurs intermédiaires. Catégoriser les comportements de sommeil de cette manière, plutôt que selon des heures de coucher spécifiques, est plus significatif car différentes populations peuvent avoir des normes de sommeil différentes, a déclaré Zeitzer.

« Si nous faisions cette étude auprès d’étudiants universitaires, il ne serait évidemment pas si tard à 1 heure du matin. »

Tout est une question de timing

Lorsque les chercheurs ont analysé les données, ils ont été surpris de constater que s’aligner sur son chronotype n’était pas le meilleur choix pour la santé mentale de chacun. Il valait mieux, en fait, que les oiseaux de nuit mènent une vie mal alignée.

« Je me suis dit : « Essayons de réfuter cela, car cela n’a aucun sens » », se souvient Zeitzer. « Nous avons passé six mois à essayer de réfuter cette information, et nous n’y sommes pas parvenus. »

Les résultats étaient clairs : les personnes du matin et du soir qui se couchaient tard présentaient des taux plus élevés de troubles de santé mentale, notamment de dépression et d’anxiété.

« Le pire des cas est certainement que les gens veillent tard le soir », a déclaré Zeitzer. Les oiseaux de nuit fidèles à leur chronotype étaient 20 à 40 % plus susceptibles d’avoir reçu un diagnostic de trouble de santé mentale, par rapport aux oiseaux de nuit suivant un horaire de sommeil précoce ou intermédiaire.

Les types du soir qui suivaient un horaire plus tôt s’en sortaient mieux. Les matins qui suivaient un horaire plus tardif ont souffert, mais pas trop.

Les alouettes du matin qui se levaient avec le soleil avaient tendance à avoir la meilleure santé mentale de toutes, sans surprise.

Les chercheurs ont découvert que la durée du sommeil et la cohérence du rythme du sommeil ne pouvaient pas expliquer ces différences en matière de santé mentale.

Ils ont également testé la possibilité que ce soit une mauvaise santé mentale qui pousse les gens à veiller tard, et non l’inverse. Ils ont suivi un sous-ensemble de participants qui n’avaient aucun diagnostic préalable de trouble mental au cours des huit années suivantes.

À cette époque, les couche-tard qui dormaient tard étaient les plus susceptibles de développer un trouble de santé mentale.

Ou est-ce une question de choix ?

Il peut y avoir de nombreuses explications au lien entre le moment du sommeil et le bien-être mental, mais Zeitzer pense que cela tient probablement aux mauvaises décisions que les gens prennent aux petites heures du matin.

De nombreux comportements nocifs sont plus courants la nuit, notamment les pensées suicidaires, les crimes violents, la consommation d’alcool et de drogues et la suralimentation.

Une théorie, connue sous le nom d’hypothèse de « l’esprit après minuit », suggère que les changements neurologiques et physiologiques tard dans la nuit peuvent favoriser l’impulsivité, l’humeur négative, une altération du jugement et une plus grande prise de risque.

Cela pourrait expliquer pourquoi, même tard dans la nuit, les matinaux semblent avoir un avantage : ils sortent de leur zone de confort.

« Si je devais deviner, les gens qui se lèvent tard le matin sont tout à fait conscients du fait que leur cerveau ne fonctionne pas correctement et peuvent donc retarder la prise de mauvaises décisions », a déclaré Zeitzer.

« Pendant ce temps, la personne du soir qui se lève tard pense : « Je me sens bien. C’est une excellente décision que je prends à 3 heures du matin.

Une autre explication pourrait être un désalignement social avec le chronotype dominant.

« Peut-être qu’il y a moins de contraintes sociales tard dans la nuit parce qu’il y a moins de personnes éveillées », a déclaré Zeitzer.

Cela est particulièrement vrai dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où les gens ont tendance à être plus isolés le soir. Dans une culture méditerranéenne, où les nuits sont plus grégaires, rester éveillé pourrait même être bon pour la santé mentale.

Même si Zeitzer conseille aux oiseaux de nuit de se coucher avant 1 heure du matin, il sait que c’est plus facile à dire qu’à faire. Bénéficier du soleil le matin et s’en tenir à une routine plus tôt chaque jour de la semaine pourrait modifier vos habitudes de sommeil, mais cela ne changera pas votre chronotype. « Biologiquement parlant, c’est un peu comme un élastique : vous prenez un jour de congé et vous revenez là où votre corps veut être », a-t-il déclaré.

Son équipe prévoit d’examiner si certains comportements nocturnes, plutôt que le timing en soi, sont liés à une mauvaise santé mentale.

« Si vous aimez vous lever tard et faire ce que les gens font habituellement à 22 heures, mais que vous le faites à 2 ou 3 heures du matin, ce n’est peut-être pas un problème », a-t-il déclaré.

Mais quel est le plaisir là-dedans ?

Recherche originale : Accès libre.

« Périls de la nuit : impact du timing et des préférences comportementales sur la santé mentale chez 73 888 adultes vivant dans la communauté» de Renske Lok et al. Recherche en psychiatrie

Abstrait

Périls de la nuit : impact du timing et des préférences comportementales sur la santé mentale chez 73 888 adultes vivant dans la communauté

La santé mentale est influencée indépendamment par la tendance à dormir à des heures précises (chronotype) et par le moment réel du sommeil (comportement). Le chronotype et le moment du sommeil réel sont cependant souvent mal alignés. Cette étude vise à déterminer comment le chronotype, le moment du sommeil et l’alignement entre les deux impactent la santé mentale.

Dans une cohorte communautaire d’adultes d’âge moyen et plus âgés (UK Biobank, n = 73 888), nous avons examiné l’impact du chronotype (basé sur un questionnaire), du moment du comportement (déterminé par accélérométrie sur 7 jours) et de l’alignement entre les deux sur les troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux (MBN), la dépression et l’anxiété. , tel qu’évalué par les codes CIM-10.

Par rapport aux types matinaux avec un comportement précoce (aligné), les types matinaux avec un comportement tardif (mal alignés) présentaient un risque accru de MBN, de dépression et d’anxiété (p <0,001). Par rapport aux types du soir avec un comportement tardif (aligné), cependant, les types du soir avec un comportement précoce (mal aligné) présentaient un risque réduit de dépression (p < 0,01), avec une tendance pour le MBN (p = 0,04) et l’anxiété (p = 0,05).

Analyses longitudinales, dans lesquelles la probabilité de développer de novo les troubles de santé mentale étaient associés au chronotype, au timing comportemental et à l’alignement entre les deux résultats transversaux confirmés.

Pour vieillir en bonne santé, il faut commencer à dormir avant 1 heure du matin, quelles que soient les préférences chronobiologiques.